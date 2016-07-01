عبد القادر عبد اللي يكتب: آمال على العلاقات التركية الروسية

وفي الحقيقة أن رسالة أردوغان لنظيره بوتين لم تكن هي المنعطف في هذه العلاقات على صعيد إعادتها إلى ما كانت عليه، بل سبقتها خطوات كثيرة.. يتبع.

عبد القادر عبد اللي*



عندما توترت العلاقات الروسية التركية قبل سبعة أشهر إثر إسقاط القوات الجوية التركية طائرة سوخوي روسية، كتبتُ في هذا المكان بأن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تصل إلى حد القطيعة والحرب كما كان يُروج حينئذ تحت شعار "اغضب يا بوتين". وكل من البلدين مضطرٌ للآخر.

وفي الحقيقة أن رسالة أردوغان لنظيره بوتين لم تكن هي المنعطف في هذه العلاقات على صعيد إعادتها إلى ما كانت عليه، بل سبقتها خطوات كثيرة.

على سبيل المثال، بعد إعلان روسيا منع استيراد الخضار والفواكه التركية، عادت لتختار بعض المواد، وترفع عنها الحظر، وكل أسبوع كانت روسيا ترفع الحظر عن مادة حتى بقي الحظر على الليمون فقط. وبالنسبة إلى الغاز الروسي لم يُقطع عن تركيا ولو لحظة واحدة. أما في قضية تشغيل العمال الأتراك في الشركات التركية التي تمارس عملها في روسيا، فقد استثنيت بعض الشركات لأهمية المشاريع التي تنفذها وحاجتها لهؤلاء العمال، ثم ألغي هذا الحظر قبل الرسالة الشهيرة بعدة أيام.

على الصعيد العسكري، بعد أن رفضت تركيا منح الطائرات الروسية إذناً بالطيران الاستطلاعي بموجب معاهدات تربط بين البلدين، بادرت روسيا بالسماح للطائرات التركية بالقيام بهذه المهمة قبل الرسالة بأسابيع.

ولم تبق تقريباً إلا قضية السياحة، وعلى الرغم من أهميتها الكبرى، فإن السياح الروس يمكنهم أن يأتوا بشكل فردي، ولكن الحجوزات الجماعية والبرامج السياحية هي التي بقيت متوقفة، ليعلن الكرملن عن رفع القيود عنها إثر اتصال بوتين هاتفياً بنظيره التركي لتقديم العزاء بضحايا عملية مطار أتاتورك الإرهابية.

بمعنى آخر فقد حدث التطبيع بين روسيا وتركيا بالعلاقات الاقتصادية قبل أن يكون هناك تطبيع في العلاقات السياسية.

جاءت رسالة أردوغان لتحمل الكلمة الوسط بين الاعتذار وعدم الاعتذار، وفي الحقيقة أن هذه الكلمة لم تكن مفاجئة أيضاً إلا لغير المتابعين، فقد استخدمها كثير من كتاب الزوايا الأتراك على أنها يمكن أن تكون مخرجاً لحل الأزمة مع روسيا. وهكذا لعبت كلمة "الأسف" دوراً في إنهاء تلك الأزمة بشكل كامل.

إذا لم يكن هناك مشكلة بالمعنى الدقيق للكلمة بين تركيا وروسيا قبل رسالة أردوغان، أو يمكن القول حدثت مشكلة، وقد تم امتصاصها على مراحل، ولكن الملفت أن آمالاً كبرى تعلق على إعادة العلاقات بين موسكو وأنقرة، وخاصة في الملف السوري.

قبل إسقاط الطائرة الروسية كانت العلاقات بين البلدين في أفضل حال، وكانت تربط بين الرئيسين التركي والروسي علاقة ودية قوية، وحتى إن بوتين عرض بأن تقوم تركيا بتسويق غالبية الغاز الروسي المصدّر إلى أوروبا، وقال في عبارة شهيرة: "من أراد أن يشتري غازاً، فليراجع الأتراك"، وعلى الرغم من هذا الأمر لم يتمكن الأتراك من انتزاع موقف ولو بسيط من الروس في القضية السورية. بل على العكس من هذا، فقد كان دخول الروس عسكرياً إلى سورية سلبياً على الأتراك بشكل خاص فقد استهدف بالدرجة الأولى التركمان الذين تعتبرهم تركيا أشقاء لهم، والأكثر من هذا فإن قسماً كبيراً من التركمان يسكن في المناطق التي يعتبرها حزب العمال الكردستاني، وجناحه السوري الاتحاد الديمقراطي جزءاً من كردستان الكبرى.

لقد دخلت روسيا إلى سورية عسكرياً ليس إنقاذاً لنظام الرئيس السوري فقط كما قالت بعد دخولها، بل عملت ضد ما تعتبره أنقرة مصالحها الاستراتيجية. ولم تكن عملية إسقاط الطائرة الروسية إلا النقطة التي طفح فيها كيل التصرفات الروسية المعادية لتركيا.

مازالت روسيا تدمر الأسواق الشعبية وتضرب المشافي الميدانية، وتدعم النظام السوري بقتل أكبر عدد ممكن من الناس في عملية تغيير ديمغرافي كبرى. فما المتغيّر بين اليوم الذي دخلت فيه روسيا إلى سورية عسكرياً، واليوم؟

لعل المتغير الوحيد هو الشرخ في العلاقات بين النظام السوري وروسيا، أو بمعنى آخر بين روسيا وراعي النظام السوري الأساسي وهو نظام الولي الفقيه. فالأهداف مختلفة بوضوح بين الطرفين. نظام الولي الفقيه يريد استعادة سورية كلها دون معارضة، ولكن الروس ومعهم الأمريكان يريدون حلاً، وحتى تسوية بين الأطراف السورية.

وفي هذا السياق يمكن اعتبار وصف ذيل الكلب الذي أطلقته صحيفة مقربة من الكرملين على بشار الأسد، وإهانته باستدعائه إلى قاعدة حميميم، وتصوير المهانة وتوثيقها، ونشرها، والتناقضات التي تصدر بين فترة وأخرى بين الأسد باعتباره ناطقاً باسم الولي الفقيه والروس رسائل أهم من رسالة أردوغان لبوتين بكثير.

لعل ما يدفع إلى الأمل هذه المرة من تطبيع العلاقات الروسية التركية هو أن الأسد أصبح رهينة بشكل أكثر ارتباطاً بالروس.

لقد التقط الأتراك الرسالة الروسية من الميدان العسكري السوري أكثر مما التقطوها على الصعيد الاقتصادي، ولم يتوانوا بالرد عليها إيجابياً، فالعلاقات الروسية مع النظام السوري اليوم لا تبدو كما كانت عليه قبل سبعة أشهر يوم أُسقطت الطائرة. وبينما كان الجميع يفتش عن المعاني في تلك الرسالة التي أرسلها الرئيس التركي إلى نظيره الروسي، كانت هناك رسائل أشد وضوحاً ترسل من جنوب حلب وجبلي التركمان والأكراد شمال اللاذقية.

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*كاتب سوري متخصص في الشأن التركي

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