عبد القادر عبد اللي يكتب: المعارضة تركية بخدمة الموالاة

عبد القادر عبد اللي*

ليس هناك حكومة في العالم وعلى مدى التاريخ منزهة عن الخطأ. ووظيفة المعارضة السياسية هي إبراز تلك الأخطاء لتصويب مسار الحكومة، أو أن يعاقب الناخبُ الحكومةَ عندما لا تصلح نفسها (طبعاً في الدول التي فيها صناديق انتخاب).

ولكن السياسة التركية تبدو من العجائب؛ فمن يتابع طروحات المعارضة "السياسية" يُصاب بالذهول. فهي تستنسخ مقولات الحزب الحاكم في كثير من الأحيان، وتطرحها وكأنها تنتقد هذا الحزب، وبهذا تقدم خدمة لا تقدر بثمن للحكومة والحزب الحاكم الذي يشكلها، أو أنها تطرح قضايا تافهة لا تؤثر على شيء وعلى الأغلب تفيد الحكومة.



على سبيل المثال اعتمد حزب العمال الكردستاني مقولة شهيرة بعد وصول أردوغان إلى رئاسة الجمهورية، وهي: "أردوغان يسطو على صلاحيات رئيس الحكومة".



بالطبع عندما نقرأ كلمة "يسطو" سيبدو الأمرُ نقداً للعدالة والتنمية، ولكن عند مقارنة هذه العبارة بطروحات العدالة والتنمية حول تبريره لكتابة دستور جديد سنصل إلى نتيجة عجيبة. يقول حزب العدالة والتنمية: "في دستور 1982 تضارب بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولابد من دستور جديد يصحح هذا التضارب". وهل هناك أقوى من هذا التشابه؟



بمناسبة الحديث عن الدستور، فلو راجعنا البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية التركية كافة لوجدنا أن فيها إعادة صياغة الدستور الذي كتبه العسكر سنة 1982، ولكثرة التعديلات فيه أصبحت ملحقاته تساوي أضعافاً مضاعفة لأصله، وبات فوق الرقعة الدستورية الواحدة أكثر من عشر رقع. اليوم ترفع تلك الأحزاب نفسُها الصوتَ عالياً بأنها ضد دستور يقر النظام الرئاسي. حسنٌ، ما الدستور المطلوب؟ لا أحد يعرف… هل جرّب أحد الأحزاب السياسية أن يكتب دستوراً، ويطرحه على الرأي العام؟ لا! هل المطلوب العمل بالدستور الحالي؟ وهذا أيضاً مرفوض. من تخدم هذه الدعاية إذن؟



وعلى صعيد طرح القضايا التافهة فهناك في الحقيقة أمور غاية في الكوميديا، كأن تُصور شخصية ما، ويوضع لها اسم مختلق، تطرح حديثاً منسوباً للرسول بأنه يبشر بأردوغان، وهجوم لاذع على أنصار حزب العدالة والتنمية الذين يختلقون الأحاديث التي تبشر بمجيء زعيمهم، وغالباً ما يظهر بأن هذا الشخص الذي ألّف الحديث من المعارضة، وبالمناسبة بقي حديث من هذا النوع قيد التداول بين المعارضين لأكثر من خمس سنوات، وأخذت القضية مأخذ جد ونشرته كبريات الصحف المعارضة، وخاصة في الأوساط اليسارية التي اعتبرت هذه القضية من أكبر قضايا العصر.



في موضوع أهم بقليل، تعتبر قضية "قصر المخالفات" وتوابعها من أهم قضايا المعارضة في تركيا، وأخذت بعداً عالمياً. ترى المعارضة أن القصر الرئاسي الجديد بُني على أرض أملاك دولة، لذلك تصوره كما تصور أبنية المخالفات التي يسطو أصحابها على أملاك الدولة، وفيما بعد تُصبح تلك الأملاك ملكهم الخاص. ولكن هذا القصر هو قصر رئاسة الجمهورية التركية، ويضم الدوائر الرئاسية كافة، بمعنى آخر هو مؤسسة للدولة، ومن أملاك الدولة، وليس مجرد سكن، وبعد بضع سنوات -ثلاث أو ثماني على الأكثر- سيدخله رئيس آخر جديد.



وبمناسبة بناء القصر فجرت المعارضة التركية قنبلة من العيار الثقيل شغلت الرأي العام التركي والعالمي لوقت طويل وهي أن تواليتات (الحمامات) القصر مصنوعة من الذهب الخالص، ثم اتهمت الإعلام بأنه يزور أقوالها، ويبالغ بها، وقالت إن أغطيتها فقط من الذهب الخالص. وعلى الرغم من دخول الآلاف إلى القصر، وزيارة التواليتات لم يثبت حتى الآن أنها من أي معدن ثمين أو رخيص. حتى إن النجمة سيبل جان (مشهورة عربياً باسم سيبيل كان) قالت بعد دخولها القصر الرئاسي: "بيتي أكثر فخامة من القصر الرئاسي، لقد صدمت مما قيل حوله"، بالطبع نالت نجمة الإثارة التركية نصيبها من الهجوم العنيف عليها، واتهمت بالمحاباة، والتستر على قضية الذهب.

بمناسبة الذهب طرحت قضية أن المقاعد المستخدمة في قاعة الاستقبال لقصر يلضظ (يلدز) أيضاً من الذهب الخالص، لتعلن الشركة المنفذة لعمليات الترميم أن المقاعد خشبية صنعت وفق المواصفات التي كانت عليها الكراسي الأصلية في القصر، ومدهونة بطلاء ذهبي.

اليوم أعيدت قضية أخرى للمعارضة، وكانت قد طرحت سابقاً، وهي أن أردوغان لا يحمل شهادة جامعية، وأن شهادته مزورة. هنا سأستطرد بهذه القصة التي عشتها:

بعد نزوحي من سوريا بقيت شهاداتي في بلدي، وبما أنني خريج تركيا ذهبت إلى جامعتي للحصول على وثيقة تخرج لعلها تلزمني. عندما أخذت الوثيقة رأيت فيها شطباً، وتصحيحاً بالقلم. خفت كثيراً، ولكن الموظف رفض استبدالها، وقال إن الأمر غير مهم. تقدمت بها من أجل التعاقد لسنة مع جامعة في أنقرة، فقُبلت، ولم تسألني الموظفة عن ذلك الشطب نهائياً وأنا الذي كنت أقدمها بيدين مرتجفتين. فدفعني الفضول للسؤال عن عدم التوقف عند قضية الشطب، فضحكت الموظفة حتى كادت تقع عن كرسيها، وقالت: ألا تعرف يا أستاذ أن رقم الشهادة فقط يكفيني لمعرفة ما إن كانت أصلية أم مزورة، لأن الشهادات كلها محفوظة في المجلس الأعلى للتعليم، ويمكنني أن أدخل النظام، وأرى شهادتك الأصلية على شاشة حاسوبي؟

على الرغم من هذا النظام، وهذه الأرشفة التي تجعل من تزوير الشهادات الجامعية التركية أمراً مستحيلاً، إضافة إلى قول الرئيس نفسه: "الجامعة التي تخرجت منها موجودة، والطلاب الذين كانوا زملائي أيضاً كلهم موجودون" تعاد اليوم قضية الشهادة التي حصل عليها رئيس الجمهورية، وأنها مزورة.

يبدو أن بعض المعارضين المخضرمين انتبهوا إلى أن هذه الطروحات لا تخدم المعارضة، بل على العكس تخدم الحكومة، فبدءوا يرفعون أصواتهم في معارضة داخلية لأحزابهم، ولعل رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق "دنيز بايقال" أحد أهم الذين طرحوا ضرورة إعادة النظر بسياسة الحزب، فماذا كانت النتيجة؟ لقد توحد المعارضون عموماً، وقيادات الشعب الجمهوري خصوصاً باتهام دنيز بايقال أنه قد بيع للعدالة والتنمية.

يبدو أن حزب العدالة والتنمية سيحكم طويلاً جداً في ظل معارضة تخدمه أكثر من خدمة أي حليف له.

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*كاتب سوري متخصص في الشؤون التركية



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