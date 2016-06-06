سمير العركي يكتب: مراجعات النهضة .. وتساؤلات في زمن الإخفاق

سمير العركي*



لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل جملة الأفكار الأخيرة التي طرحتها حركة النهضة التونسية عن زمن الإخفاق الذي تعيشه ثورات الشعوب العربية بعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها وأفقدتها كل المكتسبات التي حققتها منذ عام 2011 بل وأدخلتها نفقاً أشد قتامة عما كان قبلها ، وكان من الطبيعي أن تطال هذه الهجمة قوى الثورة الفاعلة وعلى رأسها الحركة الإسلامية وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين .

لذا كان السؤال الأول على هامش مراجعات حركة النهضة يتعلق بالغرض الأساسي منها ، وهل جاءت كمحاولة من الغنوشي لإنقاذ الحركة من المصير الذي آلت إليه نظيرتها الأم في مصر حيث القتل والسجن والنفي ومصادرة الأموال وصولاً إلى خلاف داخلي يتعمق طولا وعرضا في جسد الجماعة مع مرور الوقت .. أو من المصير الذي وصلت إليه الجماعة في الأردن حيث الانشقاق ومصادرة مقار الجماعة ، خاصة وأن محللين ذهبوا إلى أن ما قام به الغنوشي كان بمثابة «تقديم أوراق اعتماد جديدة لدى العواصم الغربية، ليس بصفته واحداً من أشهر المنظّرين للإسلام السياسي، بل بتحوّله الجديد إلى منظّر لفكرة خروج الإسلام من السياسة أو خروج السياسة من الإسلام».

ثمة سؤال تال عن ماهية الفصل الذي تقصده الحركة .. هل هو فصل على مستوى الأفكار ؟ أم على مستوى الوظيفة والأليات ؟

الغنوشي نفسه بدا متناقضاً في إجابته على السؤال ففي حديثه الموجه للغرب عبر جريدة لموند الفرنسية أكد أن حركته تطرح نفسها كحزب سياسي ديمقراطي مدني يحمل مرجعيات إسلامية وصفها بـ " الحديثة " ويؤسس لما أسماه بالديمقراطية " المسلمة " معتبراً أنه لم يعد هناك مبرر لوجود الإسلام السياسي في تونس بعد ثورة 2011 .

التصريحات حفلت بالعناوين الضخمة التي أحدثت حالة من الجدل الكبير لكنها خلت من مضامين حقيقية يمكن الانطلاق منها إلى حديث مستفيض بشأنها ، إذ لا يزال مصطلح الإسلام السياسي مصطلحاً إعلامياً أكثر منه موضوعياً ، ولا يزال التيار الإسلامي يرفضه انطلاقاً من عمومية رسالة الإسلام ، كما يرى أنه لا ينبغي له حصر حركته داخل هذا الإطار الضيق ، كما أن مصطلح الديمقراطية المسلمة أثار سؤالاً هاماً حول حقيقة نسبة المصطلح إلى دين معين ، وهل هناك ديمقراطية مسلمة وأخرى مسيحية وثالثة يهودية .. إلخ ؟!

لكن الغنوشي عاد بعد يوم واحد فقط من تصريحات اللوموند الموجهة للغرب بتصريحات متناقضة لجريدة الشروق التونسية مؤكدا أن الفصل سيقتصر على الآليات والأدوات معتبراً أن الحديث في هذه الجزئية ”فلسفيا فليس هناك فصل بين الدين والدنيا، ولكن كون الإسلام رسالة شاملة لا يعني أن الأدوات التي تخدمه ينبغي أن تكون أيضا شاملة، فشمولية الفكرة لا تعني شمولية التنظيم“

هذا التناقض أرجعه البعض إلى رغبة الرجل في إرضاء الخارج والداخل في آن واحد ، خاصة وأن حديثه عن الانخلاع من عباءة ما أسماه بالإسلام السياسي لم يكن ليمر مرور الكرام في أوساط القاعدة الشعبية للحركة .

سؤال ثالث مهم على هامش مراجعات النهضة خاصة وأنها أسالت لعاب آخرين نحو مراجعات مماثلة ، وعلى رأس هؤلاء منتسبون للحركة الأم في مصر الذين أعلنوا أنهم بصدد مناقشات مستفيضة لفصل المسار الدعوي عن الحزبي ، السؤال هنا يتعلق بإعادة تموضع الحركة وعلاقتها بالثورة ، فالأنظمة السلطوية استطاعت عبر عقود متتتالية تدجين القطاع الأكبر داخل الحركة الإسلامية وتحويله إلى حركة وظيفية مهمته الحفاظ على ديمومة هذه الأنظمة واستمرارها ، وكانت ثورات الربيع العربي فرصة نادرة للانعتاق من هذا الدور وقيادة الجماهير صوب ثورة حقيقية تقتلع مؤسسات الفساد وتقضي على كل صور الاستبداد وتؤسس لمرحلة تاريخية جديدة تفارق فيها كل صور التبعية لقوى الاستعمار لكن الممارسات التالية أكدت أن القادة " التاريخيين " سعوا إلى الحفاظ على الجماعات على حساب مصلحة الأمة ولم يخوضوا بالأمة معركتها المصيرية قدر اهتمامهم بالتصالح مع دولة الفساد لذا كانت رؤية الغنوشي ترتكز على أن النهضة « لم تعد اليوم في قطيعة مع الدولة ومشروعها لم يعد نسفها وإحلال دولة أخرى محلها» ولم يجد الرجل غضاضة في التأكيد على أن حركته حركة إصلاحية تؤمن بأنه إثر الثورة بات ما هو موجود قابلاً للإصلاح ، هذه الرؤية مكنت الدولة العميقة من استعادة توازنها والانقضاض على مكتسبات الثورة إما عبر الدبابة كما هو الحال في مصر ، أو بواجهة ديمقراطية كما حدث في تونس .

لكن المفارقة أن مراجعات النهضة قوبلت بانتهازية من قبل التيار العلماني الحداثي والذي رأى أن الفرصة مواتية لتفريغ الحركة من مضمونها وتركها بلا هوية أو شخصية فدعاها إلى الإعلان صراحة عن “عدم خلط الدين بالسياسة وعدم توظيف الدين في السياسة في كل ما يتعلق ببرامج الحكم”.

كما طالبها بأن تعلن صراحة عن “تخليها عن أيديولوجية الإسلام السياسي فكرا وتنظيما ورفض أي ارتباط بتيار الإخوان المسلمين سواء كان محليا أو دوليا ورفض الانخراط في أدبيات الإخوان”.

لكن السؤال الأهم الذي يجب علينا أن ننتظر إجابة الأيام القادمة عنه .. هل كانت الحركة محقة فيما ذهبت إليه من مراجعات ؟ أم أنها كانت تؤدي رقصة " الاستربتيز " دون أن تدري ؟

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*كاتب مصري



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