أحمد قناوي يكتب: معارضة مرسي ومعارضة السيسي

شباب 6 أبريل على سبيل المثال قادوا مظاهرة محدودة لكنها اتسمت بتعبير عنيف في مواجهة الدكتور مرسي مع إلقاء طعام الحيوانات أمام بيته، لكن كل المشاركين عادوا سالمين، لم يلاحقهم أحد ولم تقدم فيهم بلاغات يصبحون في ظلها تحت وطأة الاستدعاء للتحقيق وربما الحبس.. يتبع.

أحمد قناوي*

خالف الدكتور مرسي تعهدات فندق فيرمونت بعد الجولة الانتخابية الأولى مع رموز تنتمي لثورة 25 يناير، وكانت التعهدات تتضمن ستة بنود منها التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصري، ورفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ علي السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني. والسعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين والشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.

وربما كانت تلك هي بداية بلورة معارضة للدكتور محمد مرسي أفضت في النهاية إلى تشكيل جبهة الإنقاذ التي قادها الدكتور محمد البرادعي.

لسنا هنا في مجال تقييم مخالفات الدكتور مرسي لهذا الاتفاق، ولسنا في مجال مآل المعارضة للدكتور محمد مرسي التي دخل على الخط فيها كل الشياطين، ليس سعيًا لمطالبات قادة فيرمونت في دولة مدنية ديمقراطية، لكن المجال هنا خاص باستعراض مشاهد من معارضة الدكتور محمد مرسي وتعامل السلطة في ذلك الوقت مع تلك المعارضة سلبًا وإيجابًا، بصرف النظر عن توافر القدرة على القمع من عدمه، لأن الهدف في ذاته تقييم تلك الشواهد الحادثة بصرف النظر عن بواعث أخرى ليس لها صدى في الواقع.

شباب 6 أبريل على سبيل المثال قادوا مظاهرة محدودة، لكنها اتسمت بتعبير عنيف في مواجهة الدكتور مرسي مع إلقاء طعام الحيوانات أمام بيته في التجمع الخامس، لكن كل المشاركين عادوا سالمين، لم يلاحقهم أحد ولم تقدم فيهم بلاغات يصبحون في ظلها تحت وطأة الاستدعاء للتحقيق وربما الحبس.

محمد البرادعي يشكل جبهة إنقاذ ضد الرئيس محمد مرسي، تجتمع في حزب الوفد علانية ضد الرئيس مرسي، وتحشد لمظاهرات مليونية ضده، ولا ملاحقات ولا بلاغات من أحد ضد أحد.

حركة تمرد تنشر أوراقها في الشوارع وتستوقع عليها الناس علانية، من دون أن يقبض على أي من الشباب الذين يخوضون تجربة معارضة عنيفة ضد الرئيس محمد مرسي.

مظاهرات واسعة تصل إلى قصر الاتحادية مرات ومرات من دون قمع ومن دون أن تتمخض عن إلقاء القبض على مواطن واحد.

برامج إعلامية متنوعة في الفضائيات المصرية والأرضية تعارض ـ حتى الشطط ـ الرئيس محمد مرسي من دون أن يتعرض لها أحد، وتتبارى الفضائيات في استضافة كل الرموز، ومن كل القوى، من دون أن يفرض أحد وصاية على برنامج أو فضائية أو حتى على المحطات التلفزيونية الأرضية.

حبس رئيس تحرير صحيفة الدستور حبسًا احتياطيًا ثم الإفراج عنه بمبادرة من الرئيس مرسي في اليوم نفسه رغم أن حبسه كان ذا صلة بسب رئيس الدولة.

الجامعات المصرية تشهد انتخابات طلابية نزيهة وحراكا سياسيا واسعا من دون تهديد أو حتى وعيد لأحد.

تجرى انتخابات في رئاسة الجامعات المصرية للمرة الأولى ويفوز فيها معارضون للرئيس مرسي والإخوان المسلمين.

حرية صحافة غير مسبوقة في مصر تتناول رأس الدولة بكل ما هو حقيقي وحتى بكل ما هو مزيف.

مظاهرات نسائية واسعة ضد تصريحات أدلت بها سيدة من المحسوبين على الرئيس محمد مرسي أو جماعته من دون قمع ولا ملاحقة ولا تخويف.

أجهزة رقابية تعمل وفق نصوص قوانين المراقبة الخاصة بها تكشف عن العديد من قضايا الفساد والمحسوبية من دون أن يعلن أحد أن تلك الأجهزة تتمرد على مصر.

حركة إبداع فني أنتجت الكثير من الأفلام والمسلسلات، وشخصيات فنية وإعلامية نتاج تلك الحركة.

من المؤكد أن هناك سلبيات، ليس الهدف رسم صورة وردية، ولكن الهدف الأكثر أهمية هو تبيان أن المعارضة تحركت بكل حرية في عهد الرئيس مرسي، صحيح أن هذه الحرية لم تكن منحة من الرئيس مرسي ولكنها كانت نتاج ثورة حقيقية، وهى ثورة 25 يناير، لكن أيضًا يسجل أن تلك الحريات لم تكن محلاً لمحاولة من السلطة لقمعها ومنعها.

انتهى الحال، من دون بيان للأسباب لأن هذا ليس المقصود الآن، لكنه انتهى بحبس نقيب الصحافيين ذاته لأنه رفض دفع كفالة كبيرة، حتى تم دفعها بصورة ملتوية وغير شفافة.

والتحقيق مع رئيس أهم جهاز رقابي في مصر، وهو المستشار هشام جنينه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن معدلات الفساد في مصر.

وإلغاء الانتخابات في الجامعات.

وإلقاء القبض على الكثيرين لمجرد الدعوة لمظاهرة، وأحكام تراوحت بين السجن عامين وخمسة أعوام ثم انتهى الأمر بكفالة 100 ألف جنية.

وسجون مكتظة بعشرات الآلاف، وحبس احتياطي يصل إلى العامين في الكثير من القضايا.

تكفي الإشارة فقط إلى موقف يعبر عن الحال ربما بأكثر من ألف مقال، وهو أن مالك عدلي المحامي المدافع عن المظلومين في المحاكم في السجن يجدد له بكل يسر، وزكريا عزمي المتهم بقضايا فساد في عهد مبارك يحاكم وهو مطلق السراح في اليوم نفسه الذي جدد فيه لمالك عدلي الحبس مدة خمسة عشر يومًا آخرين.

جملة القول أن نقل ما هو قائم تكرار لواقع يومي يعرفه الجميع ويقرؤه الجميع ويكتوي بناره الكثيرون، وعلى رأسهم شباب مصر، ويصبح ترديده وحشده مخلاً إذ في الواقع المعاش ما هو أفدح كل يوم.

ربما تتراوح المشاهد بين القتل والتصفية والحبس، إلى المنع من التعبير وتجريف الإعلام كي يبقى في الآفاق صوت واحد فقط في مجتمع يضم قرابة 90 مليون مواطن، وفي دولة لها تجربة برلمانية بدأت مع مطلع القرن التاسع عشر، أنجبت عباس العقاد الذي قال للملك فؤاد تحت قبة البرلمان (إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلاد يخون الدستور ولا يصونه) وفي تجارب تأسيس الدول كانت مصر هي الدولة الأولى في التاريخ كله شرقه وغربه، تجسد آثارها بنقوش وتماثيل ومعابد وبرديات أن المعرفة كانت إنتاجا مصريا، بل إن التوحيد كان إنتاجًا مصريًا، وإن الضمير الإنساني وضعت لبناته الأولى هنا، وفي وطن كان محط إبهار للعالم بعد ثورة 25 يناير فانتهى به الحال أن يقول وزير إثيوبي عن سد النهضة ماضون في البناء وليس لأحد حق الشكوى، وأن نخبا باكستانية تحذر من أن تنحو باكستان منحى في الحريات مثل مصر، وأن تصك والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجينى مقولتها التي باتت كالمعلقات في رقاب العبيد (عذبوه كما لو كان مصريًا).

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*كاتب مصري ومحام بالنقض

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