عصام تليمة يكتب: عقيدة المسلم لمحمد الغزالي

عصام تليمة

هذا الكتاب من كتب الشيخ الغزالي المبكرة، فقد كتبه في بدايات خمسينيات القرن الماضي، وأوضح الشيخ رحمه الله الدافع الذي وراء كتابته فقال: (هذه بحوث في العقيدة دفعتني إلى كتابتها: قلة الرسائل التي تُعْنى بهذا اللون من علوم الدين، وتعرضه في أسلوب يتفق مع حاجة المسلمين المعاصرين)، فقد رأى الغزالي رحمه الله عزوف الشباب عن الخطاب الديني المتكلس، الذي لا يقنع عقلا، ولا يشبع عاطفة، بل يزيد حيرة الحيران، ولا يشفي غليلا، فكان كتابه استجابة لهذا التعطش الكبير عند الشباب والمجتمع.

وقد اتخذ الشيخ الغزالي منهجا في عرض العقيدة في كتابه، يقوم على عدة دعائم، منها:

– قصور العقل الإنساني: فهو يرى أن عقل الإنسان مهما ارتقى في سلم العلوم، فلن يصل بعلمه إلى إدراك كنه الله عز وجل، يقول رحمه الله: (وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة، من الصعب إدراك حقيقتها على النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة، بل هذا مستحيل!

من أين للتافه أن يعرف كنه العظيم؟.

إن النملة لا تعرف حقيقة الإنسان، فحدود عالمها الذي تعيش فيه تقفها دون ذلك.

والطفل في المرحلة الأولى من عمره ـ لا يعرف ما هي الرجولة، ولا ما يصحبها من سعة عقل، واستحكام إدراك.

بل الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه، فكيف يعرف ما وراءه من غيوب؟).

استخدام العلوم الإنسانية في التدليل على أمور العقيدة: فقد استفاد الشيخ الغزالي في كتابه، بما وصلت إليه العلوم الإنسانية، مما يؤكد ويعضد الفكرة التي يطرحها، فكثيرا ما نراه ينقل عن كتابات حديثة في العلوم الإنسانية، ولكتاب غير مسلمين.

كما اعتمد الشيخ في كتابه منهج السلف، وهم خير قرون الأمة،، سواء في طريقة العرض للعقيدة، أو في المواقف المختلفة في مسائل العقيدة، فعند تعرضه للمسألة التي ثار فيها الجدل قديما وحديثا، وهي مسألة الأسماء والصفات، بين المؤولين والرافضين للتأويل، رجح مذهب السلف، فقال: (أنا شخصيا أوثر مذهب السلف. وأرفض أن يشتغل العقل الإسلامي بالبحث المضني فيما وراء المادة. وأرتضي قبول الآيات والأحاديث التي تضمنت أوصافا لله جل شأنه دون تأويل.

ولئن كنا نسلك هذا المسلك في تقديس الذات ونسبة الصفات، إننا لا نحب أن نتخذ منه ذريعة لتكفير من قصدوا إلى تنزيه الله عن طريق التأويل، وصرف الآثار الواردة إلى المجاز لا إلى الحقيقة).

كما ابتعد الشيخ الغزالي في كتابه عن القضايا والتفريعات التي لا تثمر العمل، وإنما هي ضرب من الجدال الذي لا يفيد القارئ، ولا يبني فيه عقيدة، بل يرسخ خلافات وجدالات، قدم الشيخ الغزالي العذر في ذلك لعلمائنا القدامى في تناولهم لها، حيث كانت هناك خلافة إسلامية ممتدة، والترف العلمي وقتها له مسوغ، أما الآن ولا خلافة ولا أوضاع كريمة للمسلمين، فلا يقبل بحال أن تثار مثل هذه القضايا.

وقد تناول الشيخ الغزالي في كتابه موضوعات مهمة، تثار حاليا عند الشباب، في ظل هبوب رياح تشكيك على ثوابت الإسلام، وبخاصة في العقيدة، فقد ناقش وفصل في كتابه هذه القضايا المهمة: الحقيقة الأولى وهو باب أصل فيه لوجود الله، ودلل عليه بالأدلة القرآنية والعقلية. ثم: الوحدة المطلقة، وقد تحدث فيه عن وحدانية الله سبحانه وتعالى، والإشراك به عند الأمم السابقة، ثم تناول توحيد العامة وما يعلوه من غبار. وتناول قضية الإيمان بالقضاء والقدر، متناولا النصوص التي قد يفهم منها أن الإنسان لا اختيار له فيه، بلغة الغزالي الرشيقة، وأسلوبه العقلي المقنع، مبينا ما يجبر فيه الإنسان ولا إرادة له فيه، وما له فيه حرية الاختيار تماما، مسفها من يعتذرون بالأقدار، ويتكلون عليها، متذرعين بالأقدار سببا في بلادتهم، ونكوصهم عن النهوض.

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*من علماء الأزهر

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