أحمد قناوي يكتب: سنوات القمع

المؤكد أن الأوضاع إذا سارت على هذا النحو وهو متوقع أن تشهد البلاد على حالة تبدو أمامها ثورة يناير أنها كانت الأكثر رقياً والأكثر تحضراً والأكثر سلمية. يتبع

أحمد قناوي*

كنت ضيفًا على قناة الجزيرة الفضائية ممثلاً للسيد حمدين صباحي في الانتخابات التى جرت وقائعها بعد 3 يوليو/تموز 2013 في مواجهة ممثل للمرشح الرئاسي وقتها عبد الفتاح السيسي.

جرى ذلك حتى اليوم الأول فيما سمي انتخابات ، وحين رأيت ومع الجميع مقاطعة شبه كاملة للانتخابات خاصة من الشباب، طالبت السيد حمدين صباحي بالانسحاب من إكمال هذه المسرحية، طالبت ذلك علنًا، وقلت تحديدًا إذا كان الشعب هو القائد والمعلم كما قال جمال عبد الناصر ويردد هذه المقولة دائمًا السيد حمدين صباحي فها هو القائد والمعلم قد قاطع المهزلة ، ها هو القائد والمعلم أبعد نظرًا وأصدق موقفًا وعلينا أن نطبق تلك المقولة التى رددناها. كانت الأمور تسير إلى حيث أريد بها أن تذهب انتخابات (كشبه الانتخابات) وصناديق (كشبه الصناديق) ونتيجة (كشبه النتيجة) ورئيس (كشبه رئيس) ولم يستمع حمدين صباحي للنداء الذى كان تأكيدًا لنداء أطلقه شباب حملته بالانسحاب وسارت الأمور على النحو المعروف.



كنت دائمًا في مناظراتي عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أعدد وجه المعارضة له، كان تقريبًا الثابت فيها أنه ليس لديه ما يقدمه سوى (القمع)، لم يكن ذلك رجمًا بالغيب ولا كشفًا لستره ولكنه كان ترتيبًا كنتائج على مقدمات ترتبط بالحتم وباللزوم، في كل ما كنت أقوله وأعتقده عن القمع وأنا أتحدث عن ذلك كنت أتصور أنه قمع من أنواع القمع الذي يمارسه أى مستبد، لم يدر بخلدي لحظة أن هذا القمع يمكن أن يصل إلى تلك الحدود الذي وصل إليها، كان تقديري في أسوء الأحوال أن الأمر سيكون تكرارًا لحكم حسنى مبارك.



وبعد ثلاث أعوام من الحكم الفعلي والرسمي تبين حجم القمع الذي رصده الناس والمنحازون إلى ثورة يناير وكذلك منظمات مصرية معنية بتوثيق الانتهاكات.



التصفية خارج القانون

" تصفية جميع المتهمين بعد تبادل لإطلاق النار " لم يكن ذلك إلا عنوانًا خبريًا بحجم كبير في الصحف المصرية شبه الرسمية، وليس عنوانًا لتقارير حقوقية، ففي تقرير رصده دفتر أحوال مصر، جاء فيه أن إجمالي عدد حالات التصفية وصلت في الفترة من 1 يناير حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي الماضي فقط 45 مواطنًا، بينهم 27 حالة تمت في شقق سكنية و5 داخل أرض زراعية وحالة بالطريق العام، منها حالة تصفية عدد من المحامين في مدينة 6 أكتوبر بينهم عضو بمجلس نقابة المحامين وداخل إحدى الشقق السكنية ، إذا أضفنا هذا الرقم الى ارقام أخري من 3/7 سيصل الرقم الى الالاف من المواطنين.



الاختفاء القسري

وهذه حالة لم يعرفها الشعب المصري في أسوء اللحظات سوءًا، وهو القبض والاحتجاز دون أن يعلن عن أماكن تلك الحالات، وهى عملية شديدة الوطأة على الأسر وتشكل جريمة ضد الإنسانية. وقد رصدت العديد من المنظمات الحقوقية هذه الظاهرة وتراوحت الأعداد بين 120 حالة إلى 160 حالة.



وأذكر أنني كنت ضيفًا في برنامج تلفزيوني وكان أول سؤال ما هو دليلك على الاختفاء القسري، ذكرت حالة اختفاء أعلن فيها مساعد وزير الداخلية للإعلام أنها غير حقيقية لكن بعد 72 ساعة من هذا الإعلان ظهرت الحالة أمام الجميع، وأبرزت أوراق ممهورة بالخاتم الرسمي أن الشخصين الذي تم الشكوى بشأن القبض عليهم غير صحيح، لكن الصحيح أن أفردًا من الأمن الوطني ألقوا القبض عليهما، كان ذلك من ورقة رسمية صادرة من أحد أقسام الشرطة ردًا على استعلام من مكتب النائب العام، ثم حالات أخرى متعددة ذكرتها بالأسماء.



وحين حضرت في شهر رمضان هذا العام إفطارًا لأسر المختفين قسريا نظمه أحد المراكز الحقوقية المعروفة راعني أن الحجم أكبر مما هو متوقع، وأصبح هناك ما يعرف بأدب الاختفاء القسري من تلك الجمل التى باتت مكررة من أباء أو أبناء أو زوجات المختفين قسريًا تثير الألم والحزن والعجز معًا.



حق التعبير

كأنه حجر ثقيل وضع على الصدور حتى لا تنطق ولا تتألم، كان قانون التظاهر الذي أصدر عدلي منصور البداية المبكرة لذلك، وعلى أثرها ألقي القبض على العديد من المشاركين سلميًا بداية من مظاهرة مجلس الشورى التى كانت تندد بمادة في مشروع الدستور، تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، تم قبض ثم محاكمة، ثم سجون، قتل شابة مصرية في أحد أهم ميادين مصر (ميدان طلعت حرب) وسط القاهرة وهي شيماء الصباغ لمجرد حملها زهورًا للاحتفال بذكرى ثورة يناير، أعقب ذلك قبض وتحقيق، ثم مظاهرة عابدين التى تم حبس أحمد ماهر بموجبها وأحمد دومة رغم أن ذهابهما كان مجرد تلبية لطلب للتحقيق.

هجرة العديد من الإعلاميين مواقعهم كرهًا أو برغبتهم ذلك لأن المناخ لا يلبي الحد الأدنى من هذا الحق ويمكن تعداد أسماء إعلاميين وبرامج اختفت تمامًا لتفسح المجال لصوت واحد.

القبض العشوائي لعشرات من الذين كانوا ينوون الاحتجاج فيما عرف بجمعة الأرض يوم 25 أبريل من العام الحالى، ثم محاكمات، وأحكام بالحبس، تم تخفيضها إلى أحكام قياسية بالغرامة.



تأميم الجامعات

أيضًا في ظل هذا السياق العام للقمع ألغي قانون كان يجعل الانتخاب هو الوسيلة لتولي رئاسة الجامعة، وتم التضييق على اتحادات الطلاب.



تراجع الاقتصاد المصري

كانت تلك هى المقدمات وكانت تلك هى النتائج، وكان من المستحيل ترتيب نتائج أخرى على تلك المقدمات أو توقع غيرها، تراجع شديد الحدة في الاقتصاد المصري على كل الأصعدة تقريبًا، ربما أحد العناوين البسيطة التى قد تمر دون اكتراث هو تراجع الرقم المخصص في الميزانية للبحوث الزراعية من 83 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه، بين هذين الرقمين كانت كل الأرقام الأخرى متناسقة ومتراصة لمشهد كارثي للاقتصاد المصري، ليس سعر الجنيه أمام العملات الأخرى سوى أحد هذه التجليات بكل ما يترتب عليها من زيادة غير متوقعة في الأسعار وهى الزيادة التى أنهكت الطبقات الاجتماعية المتوسطة فما هو الحال للطبقات الأكثر فقرًا وهى مساحة واسعة تشكل 40% من تعداد السكان البالغ عددهم 100 مليون تقريبًا

الأسوأ على الإطلاق فيها ويعد ماسًا بالشعور الوطني أن التنازل عن جزء من أرض مصر: جزيرتا تيران وصنافير كان ترتيبًا لهذه الأزمة وكان لأسباب مالية محضة وفق ما يتردد شعبيًا بما يشبه القناعة الكاملة، لا أحد يعلم على وجة اليقين المحطة القادمة ، لكن المؤكد أن الاوضاع إذا سارت على هذا النحو وهو متوقع أن تشهد البلاد على حالة تبدو أمامها ثورة يناير أنها كانت الأكثر رقياً والأكثر تحضراً والأكثر سلمية.

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*كاتب مصري ومحامي بالنقض

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