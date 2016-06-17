محمد منير يكتب: الثورة المؤجلة

والمفاجأة أنه بعد ما يقرب من العامين على حكم محرر البلاد ومنقذها من الضياع، لم يقف الوضع عند الظواهر المتردية التي سيقت كمبررات لإطاحة مرسي، بل تعدتها بمراحل.. يتبع.

محمد منير*

ليس من الإنصاف إنكار أن النظام الحاكم المصري استلم البلاد، وهي في حالة انهيار اقتصادي غير مسبوق، أعترف وأقر بهذا.

وليس من الإنصاف إنكار أن حالة الانهيار الاقتصادي التي أصابت مصر في الفترة الأخيرة، تعود جذورها الأساسية لفترة حكم النظام المباركي، أعترف وأقر بهذا.

وليس من الانصاف إنكار حالة التردي التي أصابت الموارد الطبيعية في مصر، والتي انهارت بمواصفات الموارد البشرية عن قصد أو من دون قصد، أعترف وأقر بهذا.

وأيضا ليس من الإنصاف أن نعتبر كل ما اعترفت به في كلماتى السابقة مبررًا لفشل النظام الحالى برئيسه الحالي في وضع البلاد على بداية طريق التنمية، وخاصة بعد الدعاية التي مارسها رأس النظام حول قدرته على انتشال مصر من أزمتها والصعود بها إلى مصاف الدول المتقدمة (بكرة تشوفوا مصر – مصر أم الدنيا) لاسيما وأن هذا النظام الحاكم جاء على أنقاض نظام سابق أطاح به من خلال انقلاب إصلاحي (على الأقل من وجهة نظره).

الحقيقة أن المبررات التى سيقت لإطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي كانت كلها تنصب على مظاهر الانهيار الاقتصادي والأمني والاستقرار خلال عام واحد من حكمه، والمفاجأة أنه بعد ما يقرب من العامين على حكم محرر البلاد ومنقذها من الضياع، لم يقف الوضع عند الظواهر المتردية التى سيقت كمبررات لإطاحة مرسي، بل تعدتها بمراحل، حيث أصبح الانهيار في الجوانب المجتمعية والاقتصادية والصحية والتعليمية هي السمات المميزة للمجتمع لمصرى داخليا وخارجيا، فإذا أضفت إلى هذا التردي المأساة النفسية التي يعيشها المصريون، والتي جعلتهم يصابون بمرض الجبن الشديد من أي توجه للتغيير بعد خيبة أملهم في النظام الذي صعدوا به تحت وهم الأمن والأمان والاستقرار، على حساب التضحية بالشرعية الجماهيرية وتداول السلطة عبر الصندوق، والتي عاش المصريون سنوات طويلة جدا يحلمون بها، ويناضلون من أجلها، ولما فازوا بها قدموها قربانًا لمؤامرة انتهت بما نحن عليه من تدهور وانهيار فاق كل السنوات السابقة.

ورغم كل ذلك، فإنه من المؤسف أن عددًا كبيرًا من المصريين الذين يعيشون المأساة، مازالوا أسرى للمبررات التي يصنعها النظام لتبرير وجوده رغم فشله الاقتصادي والاجتماعي، ورغم المعاناة التي يعيشونها، وهي المبررات التي يصنعها النظام بشكل أمني محترف مستنداً إلى الخبرات الأمنية للنظام الذي طاح بعد 2011، لتشهد البلاد حالة من العنف الدموي لم تشهدها من قبل، والغريب أن تفسيرها الشعبي لا يتجه في الاتجاه السليم نحو فشل النظام في الحفاظ على الأمن بقدر ما يتجه إلى ضرورة تثبيت أركان هذا النظام الفاشل، لحماية المجتمع من الإرهاب والمؤامرات الوهمية التي تحيط به خارجيا وداخليا!

هذا بالإضافة إلى أنه واضح وضوح الشمس بلادة هذا النظام وفساده وغباؤه فى قيادة أية عمليات لتنمية اقتصادية حقيقية، فلا إجراءات لفتح مصادر إنتاجية، ولا أي تصور لإعادة النهضة الصناعية التي انهارت فترة حكم مبارك، والحديث كله عن مشروعات خدمية أقرب للوهم، أو لما يطلق عليه المصريون "الفنكوش" وكلها مغلفة بخطاب سياسى يقوده رئيس الجمهورية، يعتمد على الكلمات العاطفية الكاذبة والمشاهد السينمائية الركيكة التي ظهرت فيها لقطات مدبرة لخلق حالة من حالات الوطنية المصنوعة، وكان آخرها تمثيلية "حلق زينب" التي ظهرت فيها سيدة مسنة في حالة واضحة من فقدان الإدراك، وهي تطرق باب رئيس الجمهورية للتبرع بقرطها الذهبي الوحيد من أجل مصر، والرئيس يشكرها ودمع العين يسبقه، وتخرج وسائل الإعلام الرسمية لتتغنى بهذا المشهد الوطني في رسالة واضحة للشعب المصرى الجائع المريض المنهار مفادها "لا تنتظروا منا أى إنجاز ولا عطاء ولا تغيير، بل نحن الذي ننتظر منكم أن تعطونا ما تبقى لكم" وكأنهم لم يكتفوا بلحوم المساكين ويطمعون فيما هو "نحت العظام". ويضاف لهذه المشاهد، مشاهد التفريط في السيادة على أرض الوطن لصالح دول أخرى وهو أبشع أنواع الخيانة والتفريط، ومشاهد اختلال التمثيل الخارجي وحماية المصريين في الخارج حتى أصبحت الإهانة سلوكا غالبا تجاه معظم المصريين في الخارج .

مبرر النظام الفاسد في استغلال الشعب، "ونحت" عظامه، منطقي فهو نظام يتكون من أفراد وفئات مختلفة، يعيشون على مص دماء الشعب واستغلاله، ولكن ما هو المبرر لقبول من يقع عليهم الاستغلال لهذا الوضع، بل والدفاع عنه، وربما يجدون في دفاعهم عن نظام فاسد يستغلهم، نوعا من الحياة والبقاء؟ أعتقد أن التفسير كما ذكرت هو حالة الإعياء التي أصابت الشعب، جراء عمليات التغيير التي حاول إنجازها ولم ينجح، فأصيب بعقدة مؤقته عرقلته عن المواجهة والثورة على الظلم والتغيير، وهذا لن يدوم كثيرا، فما إن تلتئم الجراح حتى يعود الشعب لثورته مدعومًا بخبرات الآلام والمعاناة التي يعيشها، ووقتها ستكون رياح الثورة عنيفة.

______________________________

*كاتب وصحفي مصري

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه