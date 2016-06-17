أحمد قناوي يكتب: "يناير" الرقم الصعب

على نحو بدا أنه كان تكرارًا ليوم مشهود من أيام ثورة يناير، كان الواضح أنه على الأرض، وبين الناس وفي القلب منهم الشباب، أن ثورة يناير حاضرة وهي الرقم الصعب الذي لن ينكسر.. يتبع.

أحمد قناوي*

في مظاهرات كفاية أعوام 2005 و2006 كنا عشرات نقف تارة عند دار القضاء العالي وتارة على سلم نقابة الصحفيين، كنا مجموعات لها خطاب سياسي واضح ومحدد في رفض التوريث من مبارك إلى ابنه جمال، ورفض التمديد لمبارك لفترة أخري، رغم صدق الهدف ونبل الغاية فان هؤلاء العشرات لم يزد عليهم ربما إلا مثلهم حين تقرر التظاهر عند قصر عابدين، لكن في النهاية كان التفاعل الشعبي شديد المحدودية، وربما هذا ما يفسر أن سلطات الأمن تراوح قمعها بين التضييق وبين التحرش العام، لكنه لم يصل إلى حد القبض على العشرات، بل ومحاكمتهم وإصدار أحكام بسجنهم كما يحدث الآن.

لم يكن لهذا الحراك حاضنة شعبية تحيطه وتحميه وتتفاعل معه وتستجيب له، بدا لو أنه تحرك لقطاع من النخب التي تعنيها قضية التوريث بأكثر من قضية الحرية ذاتها، بل إنه تم تصوير هذا الحراك رسميًا على أنه نوع من الديمقراطية وحرية التعبير، وطالما ظل في هذا الإطار فلا خوف ولا قلق، ولكنه يضاف إلى ركام الديكور الديمقراطي الذي أراد مبارك ونظامه تصويره للغرب.

أذكر مرة أن متظاهرة عنفت واحدًا من المتظاهرين لأنه خاطب بهتاف يبدو فيه الرجاء لركاب إحدى الحافلات العامة بالانضمام إلينا، قالت له وأذكر ذلك جيدًا "لا تستجدِ أحدًا يقف معك إذا اقتنع سينضم لكن الاستجداء ليس مناسبًا" وبقي الحشد لا يتجاوز العشرات، وبدا أن هناك جفافًا شعبيًا يستعصي معه نبل الغاية وصدق الشعار على جذب المزيد من المشاركين.

ظلت الحال على ما هي عليه ربما حتى العام 2008 حين شكلت مجموعة شباب ما سُمي بعد ذلك بحركة 6 أبريل، وبدا أن هناك قطاعًا جديدًا لم يتوجه إليه أحد وهم (الشباب) بدا في التعبير عن نفسه وعن تطلعاته وعن قضاياه، لكن في النهاية كانت المحصلة دخول رافد مستقل بدا أيضًا محدودًا غير قادر على توسعة الحشود وتعبئة الجماهير وحشد الشباب.

حتى قامت ثورة 25 من يناير 2011 وتغير المشهد عن آخره، فالحشود زادت إلى حد العجز عن تنظيمها وقيادتها، وكأن تلك الأرض تنبت بشرًا وجماهيرا تتحرك في كل اتجاه، قضيتها المحورية العيش والحرية والكرامة الإنسانية، حتى إن الواقفين مثلاً في إحدى الحارات في أحد الأحياء الشعبية فقط ربما يتجاوز عددهم كل المشاركين خلال السنوات السابقة ضد التمديد والتوريث، وبدا أن القوة الفاعلة في ذلك هم الشباب.

واستشعر الشباب في الميدان أنهم أصحاب الحق والقرار، وأنهم لهذا يتوجسون خيفة من كبار السن أو العواجيز أو هؤلاء الذين ورطونا مع هذه الأنظمة طوال عقود مضت كما كانوا يرددون، ربما كان تعبيرًا عن تلك الحال حين شاهدت واحدًا من أهم قيادات اليسار المصري وأحد أهم الفاعلين في مظاهرات كفاية يقف مستسلمًا لبعض الشباب الذي قرر تفتيش كل من يدخل ميدان التحرير.

كانت عودة الروح التي جاء بها يناير ليس في ضخامة الحشود المطالبة بالحرية والديمقراطية، الأكثر أهمية فيها أن جوهر الفاعل في ذلك كانوا الشباب بين 18 عامًا و30 عامًا، وهذا يعني أن تلك الروح (أولاً) شابة (ثانيًا) لديها نفس بحكم الوقت (ثالثًا) تمتلك مثالية بحكم العمر (رابعًا) فكرة الحق في المستقبل لا يستطيع أحد أن ينكرها عليهم، وبحكم حسابات الرياضيات فإن هذا الفريق أكثر لياقة وأكثر مثابرة ولديه قضية وهدف للفوز .

كان آخر ظهور للشباب في 30 من يونيو في حراك بدا واسعًا عن الرغبة في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حتى آلت الأوضاع إلى ما هو معروف وواضح ولا يستدعي الأمر هنا الاستغراق فيه، فليس هذا هو المقام، ظل هذا القطاع طوال الفترة بعد 30 من يونيو أقرب إلى الراصد لا يستطيع الحراك من مكانه، فلا هو مع السيسي مدافعًا عنه؛ بل هو في الغالب ناقم على حملة القمع وغيرها التي يتعرض لها فصيل كان حتى وقت قريب خصمًا لهم، ولا هم ضمن حراك الدفاع عن شرعية الرئيس محمد مرسي لجملة ملاحظات مبدئية.

بدا تصوير الأمر على أنه صراع بين الحكم القائم بعد 3/ 7 وبين الإخوان وأنه مجرد صراع على السلطة والشباب معظمهم لا يحسب نفسه جزءًا من هذا الصراع، ومن ثم بات حراكهم محدودًا لجملة اعتبارات ربما كان منها أن الطرفين سواء العسكر أو الإخوان سبب رئيسي في تراجع يناير حتى أصبح الهدف سحقها وسحق المنتمين إليها بحملة تنوعت بين الإعلام والأمن والقانون في تناغم شديد مدفوع دفعًا للإجهاز على يناير وكل ما طرحته حتى وصل الأمر إلى الحديث عنها بوصفها مؤامرة.

حتى جاءت لحظة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، هنا وجد الشباب أن هناك الآن قضية جامعة، عادت مرة أخرى الحشود وتم التغاضي عن فكرة رفض المشاركة مع أحد أو بجانب أحد طالما كان الهدف هو الدفاع عن حق مصر في الجزيرتين ورفض التنازل عنهما.

ربما كان يوم 15 إبريل من هذا العام هو آذان الحضور مرة أخرى، من أجل قضية الجزيرتين، وكان في قلب تلك القضية بحكم الحتم واللزوم الديمقراطية والحرية، عاد الشباب من جديد بأعداد بدت مفاجئة بعد أكثر من عامين وفي مناخ قمع شديد، وللمفارقة كانت تلك المظاهرات في شارع عبد الخالق ثروت حيث سلم نقابة الصحفيين الذي تمت عليه معظم مظاهرات كفاية، بدت الصورة المختزنة في الذاكرة عن رجاء ذلك الشباب لركاب إحدى الحافلات بالانضمام وبين تلك الحشود التي لا تجد موضعًا لقدم ليس على سلم نقابة الصحفيين، ولكن في شارع عبد الخالق ثروت حتى طلعت حرب وبطول شامبليون ، وكان واضحًا فشل الرهان على أن القمع يمكن أن يقتلع هذا القطاع عن المطالبة بحقوقه التي عرفها في يناير.

ربما ما حدث في هذا اليوم يفسر كيف كان التعامل الأمني مع مظاهرات جمعة الأرض 25 من أبريل/نيسان حين انتشر عشرات الآلاف من رجال الأمن في وسط القاهرة بالزى الرسمي والمدني في محاولة دفاع عن النفس ضد مجرد تمكين الشباب من التجمع، وباتت وسط القاهرة ثكنة عسكرية بالمعنى الحرفي للكلمة، فهناك نذير قد حدث وأن هذا النذير قد يكون بداية النهاية، ولذلك كان القبض عشوائيًا في الغالب لمجرد خلق حالة من الهلع والخوف منعًا من تكرار يوم 15 من أبريل على نحو بدا أنه كان تكرارًا ليوم مشهود من أيام ثورة يناير، كان الواضح أنه، على الأرض وبين الناس، وفي القلب منهم الشباب، أن ثورة يناير حاضرة وهي الرقم الصعب الذي لن ينكسر.

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*كاتب مصري ومحام بالنقض

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