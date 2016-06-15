نور الدين عبد الكريم يكتب: حول الخلافة ونظام الحكم المعاصر

نور الدين عبد الكريم*

وقف أبو بكر البغدادي وقد اعتمر عمامة الخلافة، وتوشح بالسواد "يونيفورم" الدولة، وخطب قائلاً: "لقد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم"، معلناً بذلك أنه أمير المؤمنين، وخليفة رسول الله في القرن الحادي والعشرين، وعلى المسلمين في جميع أنحاء العالم مبايعته، والانصياع لأوامره، والخضوع لدولته.

ومع إدعائه بأن قرار تنصيبه خليفة للمسلمين جاء عن شورى تداولها مجلس الحل والعقد، إلا أن التطبيق على أرض الواقع لا شورى ولا خيار للأمة فيه؛ فمجلس الحل والعقد مجهول الأفراد، لا يعرفه أحد، ولم نسمع بتشاورهم ولا ببدائلهم. ويحرم على أي فرد مسلم الاعتقاد بأن الخليفة لم يطع الله فيه، وإلا فسيجد السيف بانتظاره.



التعلق بالخلافة

الخلافة الإسلامية، بطبيعة الحال، من القضايا التي تلامس قلوب المسلمين، وتداعب مشاعر شبابهم بشكل خاص، فالعصور المزدهرة من حكم المسلمين مرتبطة ذهنيا بها وبمجدها وبعزها؛ لدرجة أن البعض يؤمن بأن نظام الخلافة الإسلامية هو نظام الحكم الإسلامي الوحيد الذي فرضه الله، وأمر بتطبيقه واتباعه، فهو ما أجمع عليه الصحابة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي متبعاً حتى وقت قريب حين أعلن مصطفى كمال أتاتورك قيام الجمهورية التركية، وسقوط الخلافة العثمانية، وإلغاء آخر دولة خلافة عرفها المسلمون.



يستدل بعض أصحاب هذا الرأي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة".



ما يسترعي القلق في النفوس، هو فهم شريحة ليست بالهينة من شبابنا ومجتمعاتنا، لهذا الحديث على أنه ينفي شرعية أنظمة الحكم المعاصرة، سواء كانت ملكية أو جمهورية، والحكم عليها على أنها أنظمة باطلة، تتعارض مع التوجيه الإلهي الآمر بتطبيق الشريعة مفهوماً وحكماً، وبالتالي كل أمرها باطل، وإسقاطها واجب شرعي.



ولعل هذا هو المنطلق الذي يجعل أنصار داعش يحكمون بردة من يرفض خلافتهم المزعومة، والمرتد أولى بالقتال من الكافر حسب رأيهم. أذكر أنه تعثرت بي قدم التجوال بين صفحات الفيسبوك، ذات يوم، بُعيد الخطبة المذكورة، بأحد الصفحات التي ظهر لي أنها تعود لشاب في مقتبل العمر، وكان يغرد ويتغنى بأمجاد المسلمين التي كتب الله لها "أن تعود على يد البغدادي ودولته"، وكان مستبشراً بأن الأنظمة الجمهورية والملكية "الباطلة" التي جاءت بها سايكس بيكو على وشك أن تزول قريباً، وأمثال هذا الشاب كثر.



الجهل الديني، والعاطفة الجياشة، والاشتياق إلى عصر الانتصارات هو ما يدفع الشباب إلى الانخداع بالمظاهر الخارجية دون التيقن أو التثبت من جوهر الأمور؛ فاستدعاء الكلمات والمصطلحات التي استخدمتها الأجيال التي عاصرت زمن الفتوحات الإسلامية وامتدادها، ومن ثم الظهور بالزي والمنظر الذي رُسم في مخيلتنا منذ الطفولة لرجال ذلك الزمن، وفوق كل ذلك إيهام الشباب وادعاء أن هذا هو التطبيق الصحيح لنظام الحكم الشرعي الوحيد، الذي أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، واتبعه الصحابة والتابعون من بعده؛ كل هذا يقود الشباب المسلم إلى الانجراف وراء هذا التيار الذي وجدوا فيه حسب تصورهم، تعويضا للضعف والنقص الذي ابتليت به الأمة اليوم، وربما يكون من المتأخر جدا لهم أن يدركوا وقوعهم ضحية مشهد درامي، أفرز نظاماً خليطاً من قوى استخباراتيه أجنبية ومحلية، زرعت لتكون خنجراً في خاصرة الثورات، ومعولا في يد الثورات المضادة.



تشريعي أم إخباري؟

قد يقرأ أحدنا حديث الملك العضوض هذا، على أنه نص تشريعي، وقد يقرأه آخرون على أنه نص إخباري. والفرق بينهما واضح، ففي النص الإخباري يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما أطلعه الله عليه من الغيب؛ ما سيكون عليه حال الحكم من بعده. أما النص التشريعي فهو موجب للاتباع والإلتزام بمنطوقه. وكلا القرائتين لا تدلان على أن نظام الخلافة هو النظام الشرعي الوحيد الذي تبطل دونه بقية الأنظمة. فالقول بأن الحديث نص تشريعي، يُفهَم منه جواز الخلافة وغيرها من الأنظمة. والقول بأنه إخباري لا يفيد بحرمة بقية الأنظمة، لعدم وجود ما يفيد ذلك في هذا النص.



على الرغم من هذا سنجد بالإضافة إلى داعش من يؤمن بعدم شرعية المملكات والجمهوريات العربية والإسلامية القائمة حالياً، فنقرأ مثلا في أدبيات حزب التحرير، رفضه للكثير من المفاهيم السياسية المعاصرة، فمنذ ظهوره لم يتوقف الحزب عن المطالبة بإلغاء أنظمة الحكم هذه، وإقامة الخلافة الإسلامية مكانها، فهو يرى أيضاً أن ذلك هو التطبيق الصحيح و"الوحيد" لشرع الله في الحكم.



وإن لم يلجأ حزب التحرير إلى العنف والإجبار بقوة السيف والسلاح كحال داعش، إلا أنه وافقهم باعتقاده أن الإسلام لا يجيز بتاتاً أي مفهوم أو نظام لا يكون خلافة إسلامية، وبالتالي هو يحرّم مفهوم الديمقراطية، ومفهوم الوطنية، وكذلك النظام الجمهوري والملكي، بل يصل التحريم عنده لمؤسسات الدولة ووزاراتها ودوائرها وأجهزتها، فهي كلها في نظره "غير منبثقة عن العقيدة الإسلامية، وتخالف المفاهيم المنبثقة عنها".

فالنظام الملكي غير جائز عند حزب التحرير لأنه "نظام وراثي، يرثه الأبناء عن الآباء"، في حين أن النظام الإسلامي الحق يعطي الحكم لمن "تبايعه الأمة بالاختيار".

وكذلك يرى الحزب أن النظام الجمهوري غير شرعي، لأنه قائم على الديمقراطية، وهي التي تعطي "السيادة للشعب الذي سيصبح بموجبها مالكا لحق الحكم وحق التشريع وسن الدستور والقوانين"، وهذا يتعارض مع النظام الإسلامي الصحيح، كما يرى منظرّوه، فهم يرون أن السيادة يجب أن تكون للشرع والعقيدة، لا للأمة ولا لما يراه الشعب.



حكم دعوي لا جبري

نقرأ هذا في كتابات منظري الحزب مع علمهم أن وراثة الحكم قد تكررت في أكثر من حالة ضمن مراحل الخلافة الإسلامية، وكان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهم، أول من ورث الحكم عن أبيه، ولم يتوقف التوريث عنده، فأصبح فيما بعد ضمن نطاق الأسرة الحاكمة. فهل الوراثة جائزة في الخلافة ومحرمة في الملكية؟!

كما أن رفض سلطة الشعب ورفض اختياره لدستوره ورئيسه قد يفهم على أنه تهرب من المسؤولية الشرعية، فالواجب أولاً وآخراً دعوي، حيث يفرض على أهل السلطة الارتقاء بمستوى الأمة العلمي والشرعي والمعرفي والأخلاقي، وتعريفهم بدينهم وعقيدتهم المعرفة الصحيحة، وهو ما سيضمن توافق اختيارهم مع العقيدة الإسلامية فيما بعد، فلو كان الأمر عنوة وقهراً لكان أول من بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان سينتظر سنوات من الدعوة السرية والجهرية حتى يقيم أركان أول دولة إسلامية.

من ينظر في بقية الأدلة التي يستدل بها المنادون بالخلافة تحديداً، والمبطلون لغيرها، يجد أنها عموم الآيات الكريمة الآمرة بــــ"الحكم بما أنزل الله"، ويفسرون هذا الحكم بأنه الخلافة الإسلامية، وهو اجتهاد منهم، في حين أن إقامة العدل وتحقيق شريعة الله قد تتحقق في أي نظام حكم، ولا يقتصر ذلك على الخلافة فحسب.

من أجمل ما يلخّص به الحكم في هذه المسألة؛ فتوى هيئة علماء المسلمين التي يرأسها الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، حيث قررت الهيئة بطلان إعلان قيام الدولة الإسلامية على طريقة داعش، مع عدم رفضها، من ناحية المبدأ، لفكرة الخلافة التي تكون على منهاج النبوة.

ففي زمننا المعاصر وضمن أنظمة الحكم القائمة، لا يزال بالإمكان إقامة العدل، وإحقاق الحق، ورفع الظلم، ونشر دين الله، فإن تم ذلك فهذا حسب فهمي حكم بما أنزل الله، وتطبيق لشريعته.

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*كاتب أردني وباحث في الجامعة الإسلامية بماليزيا

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه