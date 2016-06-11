صلاح سليمان يكتب: "التجميل" بالطرق الألمانية

صلاح سليمان*



في ألمانيا تنتشر "مراكز التجميل" بشكل واسع، الناس مهتمون بمظهرهم خاصة النساء اللواتي تنفقن الكثير من دخولهن على عمليات التجميل، وصالات "الجيم" من أجل الاحتفاظ بالمظهر اللائق والرشاقة المطلوبة.



الغريب أن الجميلات من النساء في ألمانيا تلجئن أيضا إلى بعض التحسينات الطفيفة، رغبة منهن في مزيد من الجمال، رغم عدم الحاجة إلى ذلك، لكن إدمان الجمال أصبح موضة ألمانية، زاد أيضا على إثرها عدد أطباء التجميل، ومراكز التجميل هنا.



أكثر من 20% هذا العام زيادة في عدد عمليات التجميل في ألمانيا مقارنة بالعام الماضي، أغلبية المترددين على عيادات التجميل هن من النساء اللواتي تبحثن عن المقاييس المثالية للصدر، والخصر، والتخلص من الدهون، والحصول على أجمل أنف وعيون، وكل ما يمكن أن يصل إليه مشرط طبيب التجميل.



طبيب التجميل "بيتر نيومان" صاحب مركز تجميل"في قلب ميونيخ يقول: إن أغلب العمليات التي يجريها في مركزه هي العمليات السريعة التي لا تستغرق اكثر من 20 دقيقة مثل حقن" البوتوكس" التي تصل تكلفتها إلى 250 يورو للحقنة الواحدة، وحقن مقاومة التجاعيد التي يستخدم فيها حمض" الهيالورونيك" وتتكلف 350 يورو، وهو يقول إن الحقن نتيجته مضمونة ويعيد للوجه نضارته وحيويته من جديد، أما عمليات تصغير وتكبير الصدر فقد تصل تكلفتها إلى 1400 يورو.



بعض أطباء التجميل في ألمانيا يستخدمون طرق طبيعية، وأساليب علاج تزيل تشوهات وتورمات دون اللجوء لاستخدام المشرط؛ فالطبيب الألماني "أوستر ماير " يستخدم "دودة العلق" في إزالة الاحتقانات الدموية، وقد أشادت به الصحف الألمانية عندما نجح في تجميل زراع طالب أصيب في حادث تسلق أحد الجبال، وبعد تدخل جراحي لتثبيت أصابع يده اليمني التي كانت معرضة للبتر، حدثت تجمعات دموية وانسداد في الشرايين نتج عنه تورم شديد في اليد، عندئذ قرر "أوستر ماير" التخلص من الدم المتجمع والورم باستخدام "دودة العلق " التي تتغذي علي الدماء، ونجحت التجربة وانتهت فترة العشرة أيام الحرجة التي قرر بعدها الأطباء نجاح العملية ، ومن ثم التحمت الأنسجة من جديد وشفي الطالب شفاء كاملا.



التجميل في ألمانيا يسعى قدر الإمكان إلى الحفاظ علي الملامح الشخصية وعدم الاستخدام المفرط لمشرط الجراح .



مهمة وضرورية أحيانا

الطبيب "نيومان" ينبه إلى أن عمليات التجميل في بعض الأحيان هي مهمة وضرورية للنساء، وليست عيبا، فخلايا الجلد في السن الكبيرة تتجدد ببطء شديد، لذلك يفقد الجلد نضارته وحيويته، كذلك الذين يتعرضون باستمرار إلى الأشعة فوق البنفسجية الطبيعية والصناعية، والنيكوتين، إضافة إلى تأثر عضلات وجوههم بالانقباض أو الانبساط اليومي فهم معرضون أكثر من غيرهم إلى ظهور التجاعيد المبكرة علي وجوههم، لهذا فإن التدخل الجراحي البسيط كافٍ لإعادة الجلد لرونقه، ونضارته، دون أن تترك العملية أي مضاعفات.



مراكز التجميل تقدم خدمات شاملة ابتداء من حجز الفندق، وإجراء الجراحة، ثم فترة النقاهة والاستجمام ويستطيع الفرد أن يقوم بعملية مراجعة شاملة لترميم الجسد تحت إشراف طبي متقدم، فمثلا في مركز التجميل التابع للدكتور " هارالد كوشنير" في ميونيخ، فإنهم يستخدمون تقنية تفتيت الدهون باستخدام قوة الماء دون الجراحة. وفي مركز التجميل في فندق جراند في جزيرة روجن الألمانية يعالجون "بالايروفيدا" الطب الشعبي الهندي القديم، ويقول: الطبيب الهندي الأصل" شيتي" الذي صحبنا في جولة في المركز" إننا نعالج الجسد والروح معا باستخدام طرق غذائية تعتمد علي النباتات التي نحددها للمريض، لأن هذا النوع من العلاج يعتمد على التوازن بين جميع قوى الجسم المختلفة .

ليس هناك سن محدد للذهاب إلى عيادات التجميل في ألمانيا، فالأطباء يحددون السن من 20 إلى 70 ، في السن الصغيرة تكون الرغبة في إجراء عمليات تحسين الأنف، وتصحيح الأذن، وتكبير أوتصغير الثدي، أما في السن المتوسطة 45 فما فوق فالاهتمام يكون بالجسم والتخلص من الشحوم وتجميل الشفاه، وفي السن المتقدمة أغلب الاهتمام يكون بمكافحة عوامل الزمن التي تظهر علي الوجه كالتجاعيد.

تذكر التقارير الطبية في ألمانيا أن 16% من الرجال يقبلون على إجراء الجراحات التجميلية من أجل إزالة تضخم الثدي، وتجميل الأنف، أو إزالة التجاعيد، ويكمن السبب وراء ذلك في أن بعض المهن أو المنافسة في العمل تتطلب من صاحبها أن يكون رشيقا وحسن المظهر .

قد تدخل عمليات التجميل السعادة على قلب المريض، لكن من المهم أن يكون المريض راضياً عن نفسه وشكله ، هذا ما يقوله الطبيب "نيومان" لمرضاه، إذا كنت أنت نفسك غير راض عن مظهرك، فلا تنتظر أن يحقق لك مشرط الطبيب هذا الرضا، فأحيانا العلاج يكون بين يديك وأنت لا تدري، مثل السمنة، وشفط الدهون، فتغيرعاداتك الغذائية قد يمنع من التدخل الجراحي، أما الذين يحتاجون تغير مظهرهم بالكامل فالأمر عندئذ يصبح متعلق بالحالة النفسية لهم، وعليهم استشارة طبيب نفساني وليس طبيب تجميل!______________________________

*كاتب مصري مقيم في ميونيخ

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