عبد الحافظ الصاوي يكتب: ما بعد انهيار احتياطي النقد للجزائر

بلغت نسبة تراجع احتياطي النقد الأجنبي للجزائر قرابة نسبة 45% على مدار عامين، ومن المحتمل أن تزداد هذه النسبة مع نهاية عام 2016، وإذا ما صحت تقديرات منظمة الأوبك باستمرار أزمة انهيار أسعار النفط

عبد الحافظ الصاوي*

على مدار عامين فقط من أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، هبط احتياطي النقد الأجنبي للجزائر بنحو 87 مليار دولار، ليصل إلى 106.9 مليار دولار بنهاية 2015، مقارنة بـ 194 مليار دولار بنهاية 2013، ويتوقع أن يكون قد تعرض هذا الاحتياطي لمزيد من الانهيار خلال الشهور الماضية من عام 2016.



لقد بلغت نسبة تراجع احتياطي النقد الأجنبي للجزائر قرابة نسبة 45% على مدار عامين، ومن المحتمل أن تزداد هذه النسبة مع نهاية عام 2016، وإذا ما صحت تقديرات منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) باستمرار أزمة انهيار أسعار النفط حتى عام 2020، فسوف تضطر الجزائر بلا شك للاستدانة المحلية والدولية، حيث سيكون الاعتماد على احتياطي النقد ضعيفًا للوفاء باحتياجات البلاد من العالم الخارجي.



وثمة تقديرات من قبل خبراء صندوق النقد الدولي بوصول البطالة إلى 12%، وارتفاع التضخم لقرابة 5%، وزيادة العجز بالموازنة العامة ليصل إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع نهاية عام 2015، وهي نسبة تمثل ضعف ما كان عليه العجز في 2014، ويتوقع أن يستمر هذا العجز بموازنة 2016.



أين عوائد النفط؟

يسارع البعض بقراءة التراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي للجزائر على أنه مرتبط بتراجع أسعار النفط وهذا صحيح، ولكن في ظل هذه الطفرة النفطية التي شهدتها الجزائر على مدار الفترة 2003 – 2014، ماذا فعلت الحكومات الجزائرية بعوائد النفط، وماذا قدمت من خطط تنموية، لتعيد النظر هذا الدور للاقتصاد الريعي هناك؟



إن النظر إلى الوضع الاقتصادي بالجزائر على أنه مجرد انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي، يؤدي إلى تقويم غير سليم، فمع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في عام 2013 إلى 194 مليار دولار، لم يغير من التصنيف التنموي للجزائر، فهي دولة نامية، يعتمد ناتجها المحلي على نشاط ريعي، ولا تحقق قيمة مضافة عبر الإنتاج السلعي، أو التطور التكنولوجي. وهذا بيت القصيد، من أين تكون هذا الاحتياطي؟



ان ما أحدثته الجزائر من تغيير اقتصادي في بعض المشكلات، كالبطالة، أتى عبر التوظيف الحكومي، لتنخفض نسبة البطالة من حوالي 30% في مطلع الألفية الثالثة إلى نحو 12% بنهاية عام 2015، وساعدها في ذلك الطفرة النفطية التي واكبت هذه الفترة.



ولكن هل أدى هذا التوظيف إلى تغير في هيكل الناتج المحلي الإجمالي؟ هل أدى إلى وجود وظائف حقيقية، إن الواقع يشير إلى ما يطلق عليه بالبطالة المقنعة، حيث يقوم الجهاز الحكومي بتوفير وظائف هي في حقيقتها ما يشبه إعانات البطالة. ويلاحظ أنه مع بداية أزمة انهيار أسعار النفط، أعلنت الحكومة الجزائرية في عام 2015 عن توقف خطط التوظيف في المنشآت الحكومية، كما أوقفت خططها بشأن تنفيذ مشروعات تتعلق بالبنية الأساسية، وأخرى تتعلق بمنشآت القطاع العام.



ولقد انتفت حجة مواجهة الإرهاب وجماعات العنف خلال هذه الفترة بالجزائر، اللهم إلا حوداث نادرة هنا وهناك، بينما الجزائر غارقة في الفساد، وسجلها في مؤشر الشفافية الدولية، يفسر لماذا يستمر الوضع في الجزائر باستمرار الاعتماد على الخارج، والتخلي عن بناء اقتصاد يعتمد على الذات، ويحسن توظيف موارده النفطية، التي تتدفق منذ عقود.

فوفق بيانات مؤشر الشفافية الدولية لعام 2015، أتت الجزائر في المرتبة 88، بحصولها على 36 درجة من 100 درجة، وهي مرتبة متدنية مقارنة ببعض الدول العربية، ويظل ملف الفساد حاضرًا في قراءة المشهد الاقتصادي الجزائري، وبخاصة ما يمارس من قبل جنرالات الجيش.



ماذا بعد؟

اعتادت دولنا العربية النفطية، مع كل أزمة تعصف بأسعار النفط، أن تستدعى الحديث عن أهمية التنوع الاقتصادي، وضرورة عدم الاعتماد على النفط كسلعة رئيسة في الناتج المحلي والإيرادات العامة، أو كسلعة تصديرية.

وهو الحديث الدائر الآن في الجزائر، لا مانع من الحديث عن أهمية وضرورة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كأدوات لتنشيط المجالات الاقتصادية المختلفة، وكل هذا صحيح، ولكنه يمثل ما يمكن أن نسميه بالهروب للأمام.

إن البداية الصحيحة في الجزائر تنطلق من المحاسبة عن الفترة الماضية، وكيف تم التصرف في موارد الدولة الاقتصادية والمالية، ولا يقصد بالمحاسبة مجرد الحصر الرقمي -والذي يعد محل شك هو الآخر- ولكن المحاسبة عن التوظيف التنموي، والفرصة البديلة للاعتماد على النشاط الريعي، مما أدى إلى أن تكون الجزائر مجرد سوق للمنتجات الأجنبية، وأن تكون غالبية احتياجات المجتمع الجزائري قائمة على الاستيراد.

فالمطلوب هو أن تقدم الحكومة خطة إستراتيجية لتغيير الخريطة الاقتصادية للجزائر، لتتحقق فيها تنمية بالمعني الحقيقي، تعمق من نموذج الاعتماد على الذات، وتوظيف الطاقات البشرية، وعلى أن تلتزم فيها الحكومة عبر برامجها المختلفة بتحقيق منجزات كمية يمكن قياسها.

إن التحدي خلال المرحلة المقبلة أمام الجزائر، هو أن تحول علاقاتها التجارية مع شركائها من التجارة إلى الاستثمار، من خلال الاتفاق مع الصين مثلُا، باعتبارها تمثل الشريك التجاري الأول للجزائر، على إقامة منشآت إنتاجية مشتركة، تفي باحتياجات السوق الجزائري، ومن خلال هذه الشركة، تحول الجزائر بنيتها الاقتصادية إلى بيئة استثمارية انتاجية، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.

ليس المطلوب مجرد إقامة معارض دائمة لسلع دولة ما، حتى ولو كانت متوفرة بسعر رخيص، ولكن العبرة بإقامة صناعة ونقل التكنولوجيا، وتدريب اليد العاملة بالجزائر لتسهم في النشاط الإنتاجي، وربط الجامعات هناك بواقع الصناعة ومتطلبات الحياة الاقتصادية.

إن الافصاح عن المعلومات والبيانات الخاصة ببعض المؤشرات الاقتصادية السلبية في الجزائر أو غيرها من دولنا العربية، ليس كافيًا، بل هو دافع للمحاسبة عن أوجه التقصير التي أدت بنا إلى التراجع الاقتصادي والتنموي المزمن، ليس المطلوب البكاء على اللبن المسكوب، ولكن المطلوب تقديم برامج عمل قابلة للتنفيذ، ومحاسبة دقيقة في نهاية تطبيقها.

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*كاتب مصري وخبير اقتصادي

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه