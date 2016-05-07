عبد القادر عبد اللي يكتب: خيار العدالة والتنمية التركي

لقد تفاءل كثير من المراقبين بأحمد داوود أوغلو، فهو هادئ، وكلماته محسوبة بدقة، ولعله يوازن المواقف الحادة لسلفه أردوغان. ولكنه لم يفلح بنفي صفة "الوكيل" عنه. يتبع

*عبد القادر عبد اللي

عندما أعلن حزب العدالة والتنمية التركي ترشيح أحمد داوود أوغلو خلفاً لأردوغان قال السلف: "أريد رئيساً قوياً للحكومة، وليس وكيلاً"، وهذا ما جعل داوود أوغلو يحاول رسم صورة مستقلة تتمايز عن رئيس الجمهورية.



لقد تفاءل كثير من المراقبين بأحمد داوود أوغلو باعتباره قادماً من العمل الأكاديمي والخارجية، فهو هادئ، وكلماته محسوبة بدقة، ولعله يوازن المواقف الحادة لسلفه رجب طيب أردوغان. ولكنه على الرغم من محاولاته تلك، لم يفلح بنفي صفة "الوكيل" عنه التي أطلقتها عليه المعارضة السياسية التركية، وحتى إن الصحافة التركية الساخرة رسمت لداود أوغلو شخصية التلميذ المهذب الذي يسمع كلمة أستاذه أردوغان، ويذهب إلى حيث يرسله ناقلاً كلامه، ويبدأها بعبارة "يقول لك الريس…."



بناء على قول أردوغان "أريد رئيساً قوياً للحكومة، وليس وكيلاً" كان مفاجئاً جداً إعلان رئيس الحكومة التركي أحمد داوود أوغلو عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية، وعدم ترشحه لرئاسة هذه الحزب، بمعنى آخر: استقالته من رئاسة الحزب والحكومة. ولكن بعد هذه الاستقالة يمكننا أن نعود إلى الوراء لنجد أن هناك خلافاتٍ عميقةً بالمواقف بين داوود أوغلو وأردوغان في قضايا جوهرية، أهمها الموقف من حزب العمال الكردستاني.

لقد صرح داوود أوغلو قبل فترة: "ليس هناك ما يمنع من العودة إلى مرحلة الحل السياسي فيما لو عاد حزب العمال الكردستاني إلى ما كان عليه قبل (يونيو/)حزيران 2015″، وفي الحقيقة أن حزب العمال الكردستاني ينادي يومياً بأنه يريد العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ، لكن رئيس الجمهورية رفض هذا التصريح بشدة، قائلاً: "لا يمكن الوثوق بهذه المنظمة".



لم يأخذ هذا الأمر دوراً بارزاً يومئذ، لأنه قابل للتفسير بأنه محاولة رئيس الجمهورية المحافظة على الشريحة القومية وعلى رأسها ابن مؤسس الحركة القومية إرطغرولتوركش، التي جاءت إلى العدالة والتنمية بعد انتخابات حزيران الماضي، وأمنّت له الفوز المريح جداً في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، وهذه الشريحة ترفض الحل السياسي، وترفع شعار القتال ضد حزب العمال الكردستاني حتى النهاية، ويمكن قراءة هذا الموقف أيضاً على أنه محاولة من رئيس الجمهورية تحسين شروط التفاوض مع العمال الكردستاني.



في الحقيقة أن المعادلة السياسية في تركيا صعبة للغاية، فعادة ما يحتاج الحزب السياسي إلى شخصية كاريزمية تجمع مراكز قواه، وتضبط إيقاعه، ولكن من جهة أخرى، فإن هذه الشخصية ستصطدم مع رئيس الجمهورية بالتأكيد، ولابد أن يؤدي هذا الصدام إلى انشقاق أو انقسام في الحزب، تم تجاوزه مرة واحدة وهي فترة رئاسة عبد الله غول.



وفي الحقيقة أن هذا التناقض بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تركيا قائم على أساس دستوري أيضاً. فقد منح دستور 1982 الذي أُعدّ تحت حكم العسكر صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية مما كانت عليه في الدستورين السابقين، وهذه الصلاحيات تتناقض فعلياً مع صلاحيات رئيس الحكومة، وعندما جاء رئيس جمهورية منتخب بشكل مباشر من الشعب، طالب أردوغان بصلاحيات أكبر، لأنه أصبح منتخباً من الشعب، ويعتبر أن من حقه الحصول على هذه الحقوق، وقد بدأ بلعب دور أكثر فاعلية مما يجب أن يكون عليه رئيس الجمهورية في النظام السياسي التركي.



شخصية مستحيلة

إذن فالمطلوب لرئاسة الحكومة التركية شخصية مستحيلة، لا يمكن رسمها حتى على الورق. فإذا كانت شخصية قوية، فستصطدم مع رئيس الجمهورية القوي، وإذا كانت ضعيفة، فهي ستربك رئيس الجمهورية، فما الحل في هذه الحالة؟ إنه الدستور الجديد بالطبع.



لقد أعلنت لجنة صياغة الدستور في البرلمان التركي بأن الدستور التركي الجديد على وشك الانتهاء، ومن المفروض أن يطرح على التصويت البرلماني في شهر يونيو/حزيران، وفي حال عدم حصوله على الغالبية المطلقة التي هي بالنسبة إلى القانون التركي ثلثي مقاعد البرلمان، يطرح على الاستفتاء العام، ويكفي في هذه الحالة حصوله على الغالبية البسيطة وهي خمسون بالمائة زائد واحد.

وبحسب استطلاعات الرأي فإن الدستور الجديد سيفوز بالغالبية البسيطة براحة…



لعل هذا الأمر ما يؤرق المعارضة التركية. فنجاح الدستور الجديد يعني الانتقال إلى النظام الرئاسي، وهذا يعني أيضاً حل الإشكال والتناقض البنيوي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عندما يكونان من الحزب نفسه، وهذا ليس جديداً، فقد شهدته تركيا أيضاً بين طورغوت أوزال عندما أصبح رئيساً للجمهورية ورئيس الحكومة الذي جلبه هو بنفسه يلضدرمآقبولوط، وكذلك مع رئيس الحكومة الآخر التي جلبه بعد آقبولوط مسعود يلماظ… وتكرر الأمر نفسه بين دميريل عندما أصبح رئيساً للجمهورية وطانصوتشيلر التي تعتبر وكيلته… وقد انتهت تلك الأحزاب التي عاشت هذا التناقض، وأصبحت اليوم مجرد لوحات على أبنية.



وهنا يبرز السؤال الجوهري: "إذا كان الدستور الجديد على وشك الإقرار، وهذا الدستور سيحل الإشكالية السياسية القائمة بالتناقضات الدستورية بين رئيس الحكومة والرئيس الجمهورية، فما معنى أن يستقيل رئيس الحكومة لتناقض سياسته مع سياسة رئيس الحكومة؟ لقد صبر قرابة السنتين، ألا يمكن أن يصبر شهور قليلة؟

هذه الأسئلة تشير إلى أن هناك فعلياً تضارب في الرؤى بين أعمدة حزب العدالة والتنمية، ولعل الحل الوحيد للإبقاء على هذا الحزب دون انقسام أو تصدع هو الانتقال إلى النظام الرئاسي.

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*كاتب سوري متخصص في الشأن التركي

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