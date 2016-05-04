نصر الدين قاسم يكتب: في تأبين الصحافة الجزائرية

لم يكن من الصدفة أن تعيش الصحافة في الجزائر محنة كبرى في كل عام وتمر بأيام عسيرة في كل مناسبة، إما بسجن صحفيين، أو غلق جرائد وقنوات، ويراد لها أن تحتفي بالحرية والانفتاح الذي تكرم به فخامته.يتبع

نصرالدين قاسم*

ما فتئت المنظمات الدولية والتنظيمات المهنية والحقوقية تصنف الجزائر في ذيل ترتيب دول العالم من حيث حرية الصحافة والحق في الإعلام، ومع ذلك فقد كانت في كل مرة رحيمة مع السلطات لأنها لم تعر كل تجاوزاتها في انتهاك حرية الصحافة والصحفيين، كلما تعلق الأمر بتيارات مهدور دمها، أو فئات لا تحظى بدعم الغرب ولا يُكِنُّ لها الأوروبيون كثيرا من الود ولو باسم الديمقراطية والموضوعية وعلى رأسها التيارات الوطنية المحافظة والتيارات الاسلامية بمختلف توجهاها وتصنيفاتها من المعتدل إلى المتطرف منها.



السلطات ومن يسبح في فلكها من الإعلام والإعلاميين تصر على رفض تلك التقارير وتتهمها باستهداف البلاد، وتقدمها على أنها "مخططات عدوانية مدعومة بالصهيونية العالمية والإمبريالية عدوة الشعوب التي تريد الشر للجزائر".. فتعمد إلى تمجيد القمع والاضطهاد والغلق بحجة حماية مصلحة البلاد، وتروج للبهتان والتضليل بأن السلطة قدمت للإعلام في الجزائر ما لم تقدمه أعتى الديمقراطيات.. وحجتها في ذلك أن رئيس الجمهورية لم يكتف بذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة فيتكرم على الإعلام الجزائري بيوم خاص به، ويرصد جائزة سنوية كبرى لأحسن عمل صحفي يبدع في مدح السلطان، ويلغي عقوبة سجن الصحفي من قانون العقوبات، ويفتح مجال السمعي البصري أمام الاستثمار الخاص وما إلى ذلك.



حرية الصحافة.. هبة السلطة!

والحقيقة أن الوضع المأساوي لحرية التعبير والصحافة في الجزائر ليس وليد اليوم أو الأمس إنه نتاج استمرار القمع والغلق والاضطهاد والممارسات المشينة التي ما انفك يفرضها النظام على هذا القطاع الحساس على مر السنين واختلاف الإدارات والرجال وتعاقب الحكومات وحتى تغير السياسات، لأن الممارسات القمعية ظلت هي نفسها. وعليه فإن وضع حرية الصحافة اليوم في ظل التعددية الشكلية ليس أحسن حالا من وضعها في عهد الأحادية وحكم الحزب الواحد، بل أسوأ حسب ما يؤكده الرعيل الأول من الصحفيين المخضرمين.



وقد عرفت حرية التعبير والصحافة في الجزائر عدة تقلبات ومراحل مذ إقرار التعددية والحرية الاعلامية عقب أحداث 05 أكتوبر/تشرين الأول 1988، فكما كانت التعددية السياسية هبة من السلطة وبقرار منها، كانت أيضا حرية الصحافة والتعددية الإعلامية هبة هي الأخرى ولم تكن نتاج نضال من لدن أصحاب المهنة… لقد كانت السلطة هي المبادرة بفتح المجال للتعددية الإعلامية ودفعت الصحفيين إلى إصدار جرائد بتمويلهم بحيث دفعت للمتحمسين منهم أجرة مسبقة لثلاث سنوات، ووفرت لهم المقرات وزودتهم بالإشهار، وقدمت لبعضهم الأموال مباشرة في فترات معينة.



في هذه الفترة عرفت حرية الصحافة انتعاشا كبيرا، وصل إلى حد الجنون أصبح فيه كل شيء مباح، لا وجود لأية حدود لا خطوط حمراء ولا محظورات ولا ممنوعات، الكل يقول ما يشاء وينتقد من يشاء.. لقد كانت سنوات "الهيام" من الحرية بالموازاة مع انفتاح ديمقراطي غير مسبوق، أفضى إلى اكتساح الجبهة الاسلامية للإنقاذ كل الاستحقاقات الانتخابية، ليتوقف كل شيء فجأة وتشعر السلطات التي فسحت المجال للحرية أنه من حقها أن تسترجع ما منحته وتوقف كل شيء، فكان الانقلاب العسكري وإلغاء الانتخابات ووقف المسار الديمقراطي، وبمباركة سياسيين وأحزاب وإعلاميين وجرائد.



الانقلاب..وحملة التطهير الشامل

مع وقف المسار الانتخابي في 1992، وموازاة مع تطهير سياسي كبير وإقصاء على الهوية السياسية، فيما عرف بضرورة التكيف مع الدستور الجديد، فرضت السلطات تطهيرا إعلاميا دقيقا أقصت بموجبه كل الأصوات التي كانت ضد الانقلاب أو ضد اقتتال الجزائريين فيما بعد، فكُسرت أقلام وطُويت صحف، وأُقصي صحفيون وفق منطق من ليس معي فهو ضدي.. ولم يترك المجال إلا لما سُمي آنذاك صحافة الجنرالات والاستئصاليين ومن يسبح في فلكهم من المروجين لخيار الحل بالحرب للأزمة التي خلفها الانقلاب، أو ما عرف بالكل أمني.



وظلت دار لقمان على حالها لا صوت يعلو فوق صوت العسكر والمخابرات ومنابرهم، إلى أن جيء بالرئيس بوتفليقة في أبريل 1999، ليكتشف بعد سنوات من الحكم بأنه يعمل في محيط إعلامي مسيطر عليه، ومستعص لا يمكن أن يراوده أو يخطب له، فعمد إلى كسر القاعدة بفسح المجال إلى إعلام مضاد أو منافس لتعديل الكفة، وهنا ظهر ما عرف تاريخيا بصحافة الرئيس، فأسست جرائد للدفاع عن برنامج بوتفليقة ودعمه في حركاته وسكناته.. لكن الغلق والقمع ظل سيد الموقف مع فارق واحد هو تعدد مصادر القمع والاضطهاد فلم تعد المخابرات تصنع الربيع والخريف، بل دخلت الرئاسة على الخط وأبدعت هي الأخرى في الظلم مع فارق طفيف أنها لم تكن تسمي الأشياء بأسمائها فعندما توقف جريدة فليس بسبب ما نشرت، وعندما تسجن صحفي فليس بسبب ما كتب!



فتح السمعي البصري لإحكام الغلق

واستمر الوضع على ما عليه وغدت السلطة تستبيح حرمة المجال الإعلامي، إلى أن هزت أركانها ظاهرة إطلاق الفضائيات الجزائرية من الخارج، وأفقدتها صوابها فتلعثمت وترددت ولم تجد بدا من مواجهة الأمر الواقع بقرار فتح مجال السمعي البصري على استحياء وبطريقة ملتوية لأنه لم يكن بمقدورها أن تناقض نفسها بطريقة مفضوحة هي التي ظلت تؤكد عزمها عدم فتح السمعي البصري على الإطلاق. فأسديت الأوامر ابتداء من 2011 إلى سدنة السلطة من الإعلاميين لإطلاق فضائيات جزائرية لمواجهة الهجمة.



لقد بدت النية واضحة في أن يكون المجال السمعي البصري نسخة طبق الأصل للصحافة المكتوبة كل شيء تحت السيطرة وكل يسبح بحمد السلطة أو يتحرك بمهماز المخابرات.. فأودِعت ملفات في الخارج وأنشئت فضائيات في الداخل واتخذت نظريا شكل مكاتب محلية لفضائيات أجنبية، واعتُمدت خمس منها.. وتُرك الباب مفتوحا لمن شاء أن يخوض مع الخائضين حتى لا تكتشف اللعبة المفضوحة ويُفشى السر المعروف، ولا يمكن لأي كان أن يذهب بعيدا فالسلطات له بالمرصاد إما بالحصار أو بإبراز عصا القانون .. وكان الأمر كذلك لكل من سولت له نفسه شق عصا الطاعة أو الخروج عن الصف.



استئناف عملية التطهير

ودائما بالموازاة مع إجراءات سياسية، أو عقب حسم صراع، تنتقل المعركة إلى الساحة الإعلامية فبعد نجاح مؤسسة الرئاسة في تنحية رأس المخابرات واسترجاع جهاز الاستخبارات كأحد المصالح التابعة لوزارة الدفاع، أسديت الأوامر لتقليم أظافر كل تلك الوسائط الاعلامية التي كانت محسوبة على العسكر أو المخابرات.. وحتى تلك التي تدعي الاستقلالية والحياد.



لقد بادرت وزارة الاتصال بالتضييق على تلك المؤسسات وغيرها، والتحرش بها وتهديدها وحرمانها من الإشهار، حتى اقتنعت إحدى كبريات هذه المؤسسات، مجمع الخبر، المصنفة على أنها مقربة من رئيس المخابرات المقال الجنرال توفيق ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار بأنها مستهدفة فعمد أصحابها إلى بيعها إلى رجل أعمال يصنف هو الآخر على أنه من أتباع توفيق؛ فاستشاطت الوزارة غضبا وهرعت إلى إبطال البيعة عن طريق العدالة، تمهيدا لغلق أو تشميع هذا المجمع.. ولا تزال حملة التطهير مستمرة وإن بأيد أخرى وضحايا آخرين.



ولم يكن من الصدفة أن تعيش الصحافة في الجزائر محنة كبرى في كل عام وتمر بأيام عسيرة في كل مناسبىة، إما بسجن صحفيين، أو غلق جرائد وقنوات، ويراد لها أن تحتفي بالحرية والانفتاح الذي تكرم به فخامته على مهنة المتاعب وممتهنيها.. لقد أصبحت ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة في الجزائر مناسبة جنائزية تأبينية يترحم فيها الإعلاميون عن الحرية المغتالة، والصحافة المرهونة، والتعددية المكبلة والأفواه المكممة.. ويتبادلون فيها التعازي والمواساة.. فباستثناء فسحة 1989-1992، التي بلغت فيها حرية التعبير والرأي في الجزائر مدى غير مسبوق في أي بلد عربي، فإن ما تلى تلك المرحلة كان ستارا حديديا من الغلق والتضييق غير المسبوق هو الآخر وظلت حرية الرأي والتعبير شعارات جوفاء تلوكها السلطة ولا يراها أحد.

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*كاتب جزائري

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