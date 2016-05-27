محمد منير يكتب: المظلوم العبد والمظلوم الثائر

جلست أستريح على عتبات سلم نقابة الصحفيين بعد عناء يوم احتجاجى طويل محفوف بمخاطر حصار الشرطة من جانب والبلطجية من جانب آخر.. يتبع.

محمد منير*



جلست أستريح على عتبات سلم نقابة الصحفيين بعد عناء يوم احتجاجى طويل محفوف بمخاطر حصار الشرطة من جانب والبلطجية من جانب آخر، وهم من أطلق عليهم الشعب المصرى بسخريته المعتادة "المواطنين الشرفاء". واعتاد النظام الحاكم جلبهم من أفقر البيئات وأكثرها حاجة، ليستغل فقرهم وحاجتهم ويدفعهم للاعتداء على المعارضين له فى محاولة لإيهام الرأى العام العالمى أن هناك قطاعًا من الشعب يؤيد السلطة، ويرفض المعارضة.

والحقيقة أن جلب مثل هؤلاء لا يستلزم مجهودًا كبيرًا ولا تكلفة باهظة، فمستوى الفقر الذين يعيشون فيه يجعلهم يقبلون أى مقابل لمهمتهم، ولو حتى ركوب سيارة تنقلهم ووجبة غذائية، ليعتبروا أنفسهم فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن الهم اليومى الذى يعيشون فيه والبيئة المتدنية التى تجمعهم مع الفقر والمرض والحاجة التى تصل للموت.

وأثناء جلسة الراحة على سلم النقابة بين صديقين نظرت لهؤلاء "الشرفاء" وهمهمت بكلمات سمعها أحد الصديقين "هو إيه اللى رميكم الرمية دى يا أغبياء؟". رد صديقى: "الفقر يا زميلى اعذرهم إنهم فقراء والحاجة حواجة والناس بقوا خدامين المصلحة". إلا أن الصديق الآخر قال مستنكرًا "بس المفروض أن الناس دى تبقى معانا فى مواجهة الظلم والقهر، لكن الغريبة أنهم بيشتغلوا لحساب من يظلمهم ويسرقهم!!".

هنا انفصلت بخواطرى عن الصديقين، ودارت بى الأفكار، وقلت لنفسى "العبودية هى المسؤول الأول عن الاستبداد، ولو كان العبد سبارتاكوس الرومانى قد انتصر فى أسطورته فى حرب العبيد، لكان الفكر الإنسانى اتجه إلى طريق أكثر عدلا مما هو عليه، ولكانت الثورات على الظلم أكثر سهولة ووضوحا، ولكن الحقيقة أن سبارتاكوس قد صعد بفكرة الثورة على العبودية والظلم إلى عنان السماء مدفوعا بآلام العبيد وجروحهم وحقدهم الشديد على السادة، الذين وضعوهم فى مرتبة الحيوانات وأفقدوهم إنسانيتهم، وما إن وصل إلى عنان السماء بثورته من أجل التحرر من العبودية، حتى هبط مهزومًا لأسفل سافلين، لينهار حلم الثورة بفعل خيانة العبيد أصحاب المصلحة فى الثورة، وكأن القدر وكتبة الأساطير والفلكلور يريدون التأكيد على حقيقة لا نقاش فيها، وهى من يعش بنفسية العبد لا يمكن أن يصبح فى أى يوم ثائرًا مهما كان الظلم الواقع عليه.

نظرت لصديقى الذى قال "الحاجة حواجة" وقلت له محتدًا "غلط، ليس كل الفقراء عبيد وليس كل أصحاب الحاجة عبيد، العبد الفقير يا صديقى يشعر بالقهر ولكنه يراه قدرًا يدفعه إلى مزيد من فنون العبودية ولعق الأحذية، أما الحر الفقير يا صديقى يشعر أيضاً بالقهر ولكنه يراه ظلماً يدفعه للمزيد من العلم بفنون الخلاص والثورة. يا صديقى:الأزمة ليست فى الفقر، ولكنها فى الفرق بين نفوس تقبل بالعبودية ونفوس تواقة للحرية، وما أكثر العبيد الأثرياء.

يا صديقى: العبد ما إن يتخلص من سيده حتى يبحث عن سيد آخر، أما الحر لا سيد له إلا نفسه، يا صديقى: لا ألتمس أى عذر للعبيد.

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*كاتب وصحفي مصري

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