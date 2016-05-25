سمير طاهر يكتب: زمن الساسة المجانين

فحتى أقوى دولة في العالم أظهرت أنها لا تريد أن تفوتها المساهمة في هذا السيرك، فأخرجت لنا بهلواناً اسمه دونالد ترامب. يتفنن ترامب في استفزاز العرب والمسلمين الأمريكيين والصينيين والمكسيكيين وغيرهم. يتبع

سمير طاهر*

عندما ظهر حاكم ليبيا السابق معمر القذافي إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيا برلسكوني، في زيارة الأول إلى إيطاليا، ردد المواطنون في كلا البلدين: "كملت!!" فبرلسكوني مهرج أكثر منه سياسي، وحماقاته وتصرفاته الصبيانية في اللقاءات الدولية كثيراً ما أثارت حرج واشمئزاز المسؤولين الأوربيين، ولهم في ذلك تصريحات علنية، أما القذافي فكان معتوهاً أكثر منه رئيس دولة.

يمكن وصف برلسكوني بأنه ملياردير نزوي.

ويوحي سلوكه في العمل السياسي وكأنه يتخذ السياسة تزجية لوقت الفراغ ليس إلا. ولولا الأوضاع الاقتصادية العسيرة التي شهدتها إيطاليا ويأس الناخبين من السياسيين التقليديين ما كان لمثل برلسكوني أن يحصل على رئاسة الوزراء. وبالفعل لم تسجل له طوال فترات رئاسته للحكومة كفاءة خاصة أو نجاحات كبيرة، وبالمقابل سجلت له فضائح كثيرة بما فيها فضيحة التهرب الضريبي، وصغائر لا أخلاقية مع النساء خصوصاً، وتفضيله اللهو على وظيفته العامة.



أما القذافي فكانت مسيرته على العكس. فقد راهن خلال مسيرته السياسية على نطاقات جغرافية مختلفة، من القومية العربية انتقالاً إلى "الثورة العالمية" ومن ثم إلى الاقليمية الأفريقية، حتى اذا ما أصابته التخمة الثورية ولم يعد عنده جديد صار يشغل وقته في استخدام ثروات بلاده لاذلال الدول الأوربية التي تحتاج بتروله القريب.

فكان في المحافل الدولية يفرض على مضيفيه الأوربيين أن يعملوا له استثناء فلا يقيم مع بقية الرؤساء الضيوف في الفندق المخصص وإنما أن تنصب له خيمة عربية في حديقة الفندق! أما أبناؤه وبناته فكانوا منتفخين عجرفة وتحقيراً في تعاملهم مع المواطنين الغربيين أثناء رحلاتهم وإقامتهم، ورفعت عليهم دعاوى عديدة من عاملين وغيرهم فكان والدهم "الأخ القائد" يدعمهم عبر إرسال التهديدات إلى الدول المعنية بقطع توريد البترول إليها إن لم تُسحب الدعاوى المرفوعة على أبنائه. وطبعاً كانت الحكومات الغربية، حرصاً على استدامة وصول الطاقة الى مواطنيها، مضطرة إلى مجاراة عبث هذه الأسرة المُحدَثة النعمة المصابة جميعاً بلوثة. وأكاد أجزم، بصرف النظر عن المصالح والصراعات السياسية التي أسقطت القذافي ونظامه، أن موته قد جلب لساسة غربيين كثيرين شعوراً شخصياً بالتخفف من حمل ثقيل.



اختفى العابث برلسكوني والمعتوه القذافي من المسرح السياسي ولكن فقط لكي يفسحوا المجال لعابثين ومعتوهين آخرين. فالذي ذكرني بهما هو استمرار توالد نسخ كثيرة من العبث والعته وكأن سيرك السياسة لا يريد أن يحرمنا متعة التفرج على بهلواناته.



فحتى أقوى دولة في العالم أظهرت أنها لا تريد أن تفوتها المساهمة في هذا السيرك، فأخرجت لنا بهلواناً اسمه دونالد ترامب. يتفنن ترامب في استفزاز العرب والمسلمين الأمريكيين والصينيين والمكسيكيين وغيرهم. ويفاجئ الجمهور كل مرة بتصريح غريب أو بتعليق غير متوقع، كأن يدعو إلى طرد ملايين الناس من البلاد. إنه يخاطب مخاوف المواطن الأمريكي ولكنه يمضي في ذلك أكثر من المعقول. هو مثل برلسكوني، ملياردير يمارس السياسة بروح الهاوي.



المشكلة ليست في تصريحات دونالد ترامب مرشح الانتخابات وإنما في دونالد ترامب الرئيس، فلو حصل أن فاز في الانتخابات فسيكون أول رئيس مختل للولايات المتحدة. والموضوع مقلق لمن يعرف الناخبين الأمريكيين وتاريخهم في انتخاب الشخص الخطأ.



أما عندنا فمن المؤسف أن البلد الذي خرّج لنا أسماء مهمة في عالم السياسة قد صار اليوم أكبر منتج للعته السياسي. وهذه الظاهرة، التي انتشرت منذ سقوط الرئيس الأسبق مبارك، بدأت ببضعة وجوه كانت حتى ذلك الوقت مجهولة لكن أصحابها ظهروا فجأة وتحت يد كل منهم برنامج تلفزيوني وأحياناً قناة بكاملها فيما تحوم علامات استفهام كبرى حول مصادرهم المالية. أشهر هذه الوجوه وأكثرها إثارة للجدل هو "الدكتور" توفيق عكاشه. وأنا أذكره هنا لأنه صار – ولو لبعض الوقت – شخصية سياسية.



هو طبعاً ليس "دكتوراً" كما يدعي، فجهله الفاضح يكشف عن شخص لم ينجح في الثانوية. لكن برنامجه التلفزيوني كان يجتذب المشاهدين، ليس لأنه يقول شيئاً مهماً وإنما لأنه يبدي من الجهل وخَراقة الأسلوب والوقوع في الفخاخ التي ينصبها لنفسه ما يثير ضحك الجمهور عليه. وبسبب غبائه فإنه كشف نفسه أكثر من مرة، سواء بفلتات لسانه أو عن عمد، بل وكشف الجهة "السيادية" التي يشتغل لحسابها.



توفيق عكاشه يحب أن يدهش الجمهور بمفاجآته. فهذا الشخص الذي يعده الناس مجرد أبله فاجأ الناس ذات يوم بأنه قرر الترشح في انتخابات البرلمان! وقد قُبل ترشحه في الانتخابات رغم أن أي تحقيق جاد كان سيكشف كذبه وانتحاله الدرجة العلمية ويحرمه من الترشح. وقد فاز في الانتخابات فعلاً! ثم أخذت دهشة الناس تخف عندما ظهر أن البرلمان نفسه عبارة عن حفنة مهازل كبيرة حتى صار عكاشة بينها مجرد مهزلة صغيرة. وهو أمر انتبه إليه ورأى أن صورته الكوميدية تبهت إزاء الكوميديا الهائلة الجارية حوله، فقرر أن يقوم بحركة تلفت إليه الأنظار من جديد: دعى السفير الاسرائيلي في القاهرة إلى حفل عشاء في بيته!

لم يهنأ البرلمان طويلاً بكوميديا عكاشه فقد صدرت الأوامر "من فوق" بإسقاط عضويته، ومن وقتها وهو في سبات، لعله يقضيه بالتخطيط لحركة لافتة جديدة.

من السهل أن نطلق على هؤلاء وصف ساسة مجانين، ولكن الخلل الأصلي – في الحقيقة – هو في البيئة السياسية التي جعلت ظهورهم وصعودهم بهذه السهولة. ما دامت البيئة السياسية مختلة فيمكن أن نتوقع أي شيء. الآن أجدني أتخيل عالمنا وقد جلس فيه دونالد ترامب على كرسي الرئاسة بالبيت الأبيض يتحدث بالهاتف مع رئيس جمهورية مصر العربية: الدكتور توفيق عكاشه!

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* كاتب عراقي



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