سيد أمين يكتب: وقعنا في فخاخ الثورة المضادة!

سيد أمين*

كثيرا ما يقع رافضو الحكم العسكري- رغم يقظتهم – في فخاخ الدعاية الخاصة بالثورة المضادة ويستخدمون نفس دعايتها ، وللأسف يساهمون بذلك – دون قصد – في ترسيخ مفاهيم مغايرة لما يدفعون الغالى والنفيس من أجل ترسيخه في وجدان الناس ، مع محدودية امكانياتهم وأدواتهم الإعلامية مقارنة بطوفان المدد والوسائل التى يمتلكها الخصم.

ومن ذلك مثلا أنهم تماهوا بشكل سريع مع غسيل السمعة الذى نفذته الثورة المضادة ، حينما غيرت اسم "جهاز أمن الدولة" إلى "جهاز الأمن الوطنى" فصاروا يرددونه دون أخذهم في الحسبان أنهم يغسلون بذلك الثياب الرثة المحفوظة في العقل الباطن الجمعى للناس حول جهاز نكد عليهم ماضيهم ، وهو الأن يدير الثورة المضادة ضدهم ، لينكد عليهم حاضرهم ومستقبلهم ، فيسبغون عليه صفة الوطنية ، وهى الصفة التى أضيفت عليه حينما تحول من دعم مبارك والحزب الوطنى إلى دعم المجلس العسكري.

وكذلك ضيع الثوار فرصة عظيمة حينما تماهوا مع دعاية الثورة المضادة حول "ستاد 30 يونيو"- وهو الاسم الرسمى له – عندما ردته إلى أسمه القديم الأصلى "ستاد الدفاع الجوى" بعدما وقعت المذبحة الشهيرة ، خشية أن يحدث ربط في وجدان الناس بين المذبحة وتاريخ الانقلاب الذى يسوقونه إعلاميا لهم كثورة.

ومن الأخطاء أيضا – ونحن نحصي أخطاءنا حتى لا نكررها في الموجة الثورية القادمة الأتية بلا ريب – هو انسياق الثوار وراء إعلام خيل إليهم أنه إعلامهم وهو في الحقيقة اعلام الثورة المضادة ، وقفت أدواته على أرض الثورة من أجل شحن جمهور البسطاء الواقفين على أرضيتها – وهم كثر – بشكل أمن ومضمون وسلس إلى ميدان الثورة المضادة ، ولذلك كان ينبغي أن تستقل الثورة بإعلامها ، مستفيدة من الزخم الكبير الذى كان حولها ، وهو الجمهور الذى تنازعه الطير حينما كشرت الثورة المضادة عن أنيابها، ولكن بعد ذلك عاد منهم من عاد واستقر هناك في الأرض الجديدة من استقر، ونحن على يقين أنه سيعود للثورة في مرحلة ما من مراحل وضوح الرؤية.

كما أن من الأخطاء أيضا الاحتفاء المخل بالنخب العائدة من معسكر الثورة المضادة، بطريقة تهدر نضالات وتضحيات الأقدمين، لما يتضمنه ذلك من إمكانية إعادة تقديم تلك الوجوه كنخب للثورة مرة أخري، وبذات الأهمية أيضا لا ينبغي إهانة العائدين أو الاستعلاء عليهم ، بل يجب دمجهم سريعا في الحراك الثوري.

تركيز الخصوم

ومن المشكلات أيضا ، أن الثورة المضادة وضعت جميع معارضيها في وعاء واحد بنعتهم أنهم "إخوان"، ولأنها تملك ثالوث السلطة ، الاعلام الذى يوجه الرأى العام ولو جزئيا ومرحليا ، ومنظومة العدالة التى تسبغ روح القانون على جرائمها ، والقوة التى تنفذ ، حقق لها هذا الجمع نجاحا ، لتخلص مضمون من جميع معارضيها، باختلاف توجهاتهم ، أما أنصار الثورة فقلدوا الثورة المضادة واتبعوا سياسة تركيز الخصوم وجمعوا كل أعدائهم في قدر واحد مماثل مع أنهم لا يملكون أى أداة من أدوات السلطة ، ومن مصلحتهم تفريق الخصوم لا تجميعهم ، خاصة أن هناك من بين الخصوم من هو يختلف معك فقط في الرأى وليس شريكا في المصلحة مع الثورة المضادة ، ويمكن أن يتم جذبه لصالح الثورة في أى مرحلة من المراحل.

وكما تم وضع كل الخصوم السياسيين الذين لا يجدون حرجا في الحكم العسكري في سلة واحدة ، تم أيضا وضع رجال الشرطة والجيش في سلة واحدة رغم أن منهم من يرفضون هذا الحكم بلا شك ، ولذلك فكلما تتراخى قبضة بعض رجال الأمن القمعية ويبدأون في مراجعة أنفسهم ، يعودون لتلك القبضة كلما سمعوا خطابا يسوى بين الصالح والطالح منهم ، ما يجعل هذه الخطابات الجمعية ترسل رسائل طمأنة للقيادات بأن قواعدهم الأمنية لا سبيل لها إلا الإلتفاف حولهم لتحتمى بهم وتحميهم.

ومن أخطاء الثوار لاسيما الإسلاميين منهم ، أنهم استعدوا – من عداء- فئات من المجتمع دون أن تكون هناك أى فائدة من وراء ذلك ، حتى إن كانوا محقين بدرجة ما في بعض الحالات ، ويتمثل ذلك خاصة في هجومهم على عبد الناصر ، وهو رجل يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لبرامج الاصلاحات الاجتماعية التى نفذها ، وكذلك الهجوم على الفنانين رغم أنهم لم يكونوا قادرين فعليا على تجريم الفن حتى لو كان مبتذلا، ولا هم أصلا ينتوون ذلك، فقط هم استثاروا عداء قطاع من الناس يحظى بتعاطف الغرب الليبرالى.

كما كانوا أيضا يخلطون بين الفكر الدعوى الشرعي وما فيه من صدق وحلال وحرام ، وبين السياسة التى تعتمد أساسا على الخداع والتخبئة والكذب ، وتعاملوا مع الثانية بمنطق الأولى.

أما الصدق فهو وإن كان محمودا في الخصال العامة للناس إلا أنه ليس عملا حصيفا في السياسة ، خاصة مع خصوم كثر يمكرون كما يتنفسون كخصوم الثورة المصرية في الداخل والخارج، شرقا وغربا ، وهم أصحاب القوة العسكرية والاقتصادية ، ونحن المسالمون العزل بينهم ، ولذلك ما كان ينبغي التعامل المثالى ، ووجب علينا استعارة التقية الشيعية ولو حتى لفترة عبور التحدى.

فقه الواقع

في الحقيقة ، هناك صراع كبير في مجتمعاتنا العربية عامة ، بين ماهو واقع وبين ما هو واجب ، وعادة ما يكون الواقع أسوأ بكثير مما يجب أن يكون ، ولذلك يجب على الثوار وفي القلب منهم "الإخوان المسلمون" ، أن يتعاملوا مع الواقع بشكل أكبر حيوية ومرونة ، خاصة أنهم قبل غيرهم يدركون جيدا أن كل قوى الامبريالية في العالم تناصبهم العداء ، وأن السيسي ما هو إلا بيدق متوسط الحجم أن لم يكن صغيرا يلبي مصالح طابور طويل من الأساطين في رقعة الشطرنج ، أهم هؤلاء بالقطع الكيان الصهيونى الذى عبر قادته بشكل واضح وفي أكثر من محفل ، بأنهم لا يجدون أفضل منه معبرا عن الرئيس النموذج الذى يحلمون به في القاهرة ، وأنهم لن يسمحوا أبدا برئيس اسلامى أو معاد لكامب ديفيد يحكمها.

ولذلك كان يجب علي الثوار أن يطرحوا خطة يمكن أن تقدم حلولا ولو مؤقتة للقضية الفلسطينية ، تخدم النضال العربي الفلسطينى من جانب ويقبل بها الكيان الصهيونى من جانب أخر ، وأن يقدموا تلك الاطروحات ولو مرحليا لحين الامساك بزمام المبادرة أو المبادئة.

ومن الأخطاء أيضا ، أن نعتبر أن كل أتباع السيسي هم أنفسهم كل أتباع مبارك ، وهذا في رأيي خطأ كبير ، لأن المتأمل سيري أن "كل" أتباع السيسي هم "جزء" من أتباع مبارك ، وأن الفرق بين المجموعتين هو أن الفسدة المتحكمون من أتباع السيسي هم الجزء الذى اقترن فساده بالاجرام والتعالى وعدم الاحترافية أو الحنكة ، أما فسدة مبارك فقد اقترن فسادهم بالسرقات المالية فحسب مع مزيد من الحبكة والحيطة.

والقصد هنا ، أن نشير إلى أن كثيرين من أتباع مبارك غاضبون من الطريقة التى يدير بها السيسي البلاد ، ويرونها طريقة دموية وعقيمة وتفتقر للحكمة ، وأنها ستكون وبالا علي مصر وعليهم في نهاية المطاف ، ولكنهم يخشون دعم الثورة صراحة خوفا من أن تلفظهم فيكونون كمن لا طال بلح الشام أو عنب اليمن.

وأمثال هؤلاء ينبغي علينا أن نطمئنهم أنهم لن يضاروا – ما لم يتورطوا في دم – أن ينضموا لطابور الثورة التى ستفتح صفحة جديدة لجميع أبناء الوطن ، ولا يجب علينا ان نضمهم لصف الثورة المضادة قسريا ، ونحن في أمس الحاجة لانهاء حالة الانقسام.

وعموما تحتاج الثورة لرسم خارطة تحدد موقفها من كافة القضايا المحيطة في الداخل والخارج حتى لا ندع مجالا للمخاوف والتكهنات التى قد تصنع من الصديق عدوا ومن العدو صديقا.

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*كاتب وصحفي مصري

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