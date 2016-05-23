ابتسام تريسي تكتب: عودة ريا وسكينة

ابتسام تريسي*

ريا وسكينة الشخصيتان اللتان أثارتا مخيّلة كتّاب الدراما وتحولت قصتهما إلى حكاية شعبية وفزّاعة للصغار والكبار على مدى عقود، لعبت المخيلة الشعبية ومخيّلة الكتّاب في تصوير هاتين الشخصيتين بلبوس يختلف عن الواقعة الحقيقية مع المحافظة على الخط الدرامي الأساسي سواء كان الفيلم أو المسلسل أو المسرحية كوميدياً أو تراجيدياً.

لم تكتفِ "ريا وسكينة" بالظهور الأوّل لهما بل عادتا للظهور بشكل مختلف في مسلسل إذاعي بُث من إذاعة الشرق الأوسط عام 1972 وقام بدور البطولة فيه الممثل يوسف شعبان وكان بعنوان "عودة ريا وسكينة"، أمّا الظهور الثالث لهما فهو الآن من خلال شخصيتين أثارتا جدلاً بمواقفهما من الثورة السورية..

بوتين وميركل

أليس في إخراج شعب من بلده وماضيه وتاريخه وإجباره على الاندماج في مجتمع غريب بعاداته وتقاليده وقوانينه وبيئته قتلاً؟

بغض النظر عن النوايا الحسنة المصرّح بها عالمياً والتي تُخرج "ميركل" من دائرة الشك، والدعاية التي صنعها اللاجئون السوريون لها بجعلها قديسة جديدة وأمّاً للسوريين، فليس في تشجيعها على استقبال اللاجئين ودمجهم في المجتمع الألماني تلك الصورة المشرقة التي يراها معظم السوريين سواء وصلوا إلى ألمانيا أم مازالوا يحلمون بالوصول إليها بعد تأمين المبلغ الذي يصل إلى ثلاثة آلاف دولار كي يواجهوا الموت غرقاً في البحر من أجل الوصول إلى شاطئ الأمان..

القضية السورية أسوة بالقضية الفلسطينية حلها ليس في التعقيدات التي نشأت عن احتواء السوريين الفارين من بلادهم بل الحل في إعادة هؤلاء إلى بلادهم. لماذا ترهق دول أوربا أنفسها باحتواء اللاجئين السوريين ومد يد العون لهم؟

العقدة

عموم الدول الأجنبية التي استقبلت اللاجئين السوريين استفادت من وجودهم أضعاف ما دفعته من أموال لاحتوائهم. فما الذي يجعل ألمانيا تقدم على هذه الخطوة وتطالب باقي دول أوربا بأن تحذو حذوها؟

أهي عقدة الهولوكست مازالت مسيطرة على ضمير الشعب الألماني وتدفعه للتكفير عنها؟

لا يمكن أن نعتقد أنّ هذا السبب منطقي ونحن ندرك مسبقاً الدور الذي تلعبه الدول الأور,بية وأمريكا وروسيا في تأجيج الصراع على الأراضي السورية وتحويلها لمحرقة لكلّ من تسول نفسه البقاء والدفاع عن أرضه وكرامته. إذن هم يريدون وبقوة أن يخرج الشعب السوري من أرضه ويتشرد ويموت غرقاً في سبيل الوصول إلى جنتهم الموعودة وفي أيديهم إيقاف كلّ هذا القتل وتغيير الوضع ومساعدة السوريين على بناء دولتهم التي يحلمون بها.

لكنّ العقدة الأساسية ليست عقدة "الهولوكست" بل عقدة "الإحسان" الدول الأوربية تريد الظهور بمظهر "المحسن" المؤمن بالله إيماناً عميقاً والممثل لإرادته على الأرض لذا؛ يمهدون تلك الأرض للخراب ويشاركون في تدميرها عن طريق خلق "تنظيمات" إرهابية تعينهم في تحقيق غايتهم، ثمّ يمدون يد العون بالمساعدات الإنسانية "الإغاثة الناقصة والمواد الطبية المنتهية الصلاحية كاللقاح الذي قتل خمسة عشر طفلاً في مدينة المعرة". ويساعدون اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيهم عن طريق ركوب البحر والتعرض للموت غرقاً أو قتلاً على أيدي عصابات الاتجار بالبشر على الطريق الطويل من أثينا إلى ألمانيا ومثالها آلاف الأطفال الذين اختفوا في أوربا ولم يعثر لهم على أثر!

بالمقابل هناك من لا يهتم بالإغاثة والمساعدات الإنسانية ويدّعي أنّه جاء لمحاربة الإرهابيين كما فعل بوتين.. بوتين الذي صرّح في مؤتمر صحفي أنّ دخوله إلى سوريا لم يكن لدعم نظام الأسد بل لتدريب جنوده وطياريه على استخدام الأسلحة ولا يوجد ساحة أفضل من الساحة السورية للتدريب!

بوتين يدرّب مقاتليه على استخدام الأسلحة الجديدة ويستهلك أسلحة منتهية الصلاحية على حساب أطفال سوريا ونسائها ورجالها

الأم تريزا

ميركل ترضي نزعة "الإحسان" عندها وتظهر بمظهر الأم تريزا على حساب آلاف السوريين الذين ابتلعهم البحر وأصبحوا طعاماً للأسماك أو لفظهم على شواطئ غريبة، لا يعرف أحدٌ فيها أسماءهم، ودفنوا من دون شاهدة.

بوتين وميركل يختلف الزي الذي يرتديه كلٌّ منهما لكن الهدف واحد… ليست الغايات المنجزة بالنسبة للطرفين الألماني والروسي هي ما يجمعهما تحت عباءة واحدة بل الأهداف الحقيقية لفعلي "القتل المباشر والاحتواء".

اتسع "بدروم" أم بدوي _بحسب مسرحية ريا وسكينة_ لعشرات الجثث، لكن "بدروم" بوتين هو أرض سوريا كاملة، مادامت السّماء ملك يدي طياريه ولا ينوي أحد من المجتمع الدولي مد أحرار سوريا بصواريخ مضادة للطائرات كي توقف جنون القصف اليومي على المدنيين. و"بدروم" ميركل بحر لا يشبع من جثث المهاجرين، وغابات يترصد فيها القتلةُ الأبرياءَ الهاربين من جحيم القصف اليومي، وشبح الموت جوعاً.

في قصة ريا وسكينة يمثل الفقر والظلم الاجتماعي السبب الرئيس والدافع الأهم لارتكاب الجريمة بينما في الحالة السورية تختلف الدوافع والأسباب حسب أهداف ومصالح الدول الإقليمية، لذلك نراها متعددة جداً ومختلفة جداً، تبدأ بحماية إسرائيل ولا تنتهي عند حماية المراقد الشيعية المزعومة وما بينهما كثير جداً. يبقى الشعب السوري الذي خرج يطالب بحريته وكرامته الضحية المشتهاة من قبل الجميع والجرح النازف الذي يستطيب العالم لعق دمه.

وفي كل الأحوال يبقى القتل لا دين له والقاتل يلبس ثوب الضحية

وتبقى "أوربا" العجوز الطيبة التي حملت للأميرة بيدها التفاحة المسمومة.

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روائية سورية*

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