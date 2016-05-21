ممدوح الولي يكتب: الغلاء يحول مزاج المصريين ضد الانقلاب

عض قلبى ولا تعض رغيفى" مثل شعبى مصرى يلخص سبب تحول موقف كثير من البسطاء من المصريين ، الذين لا يتعاطون السياسة ويسيرون بجوار الحائط

ممدوح الولي*

"عض قلبى ولا تعض رغيفى" مثل شعبى مصرى يلخص سبب تحول موقف كثير من البسطاء من المصريين الذين لا يتعاطون السياسة ويسيرون بجوار الحائط، كناية عن كونهم يؤثرون الإبتعاد عن السياسة، حفاظا على أنفسهم وحماية لأبنائهم، وهم يرون التنكيل بمن جاهروا بمواقفهم من الجيران والمعارف.



إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار خلال السنوات الثلاثة الماضية، حوّل موقف بعضهم إلى الامتعاض الصامت دون الجهر برأيهم، لأن "الحيطان ليها ودان"؛ وهو مثل شعبى يشير إلى عدم ضمانهم لمن يسمع رأيهم، فى أن يوشى بهم لدى أتباع النظام الحاكم، فيتم التنكيل بهم وبمصالحهم، مثلما حدث لغيرهم، لذا يستمرون فى التألم الصامت.



إلا أن آخرين فاض بهم الكيل فجاهروا بالشكوى، ولكن على مستوى الأقارب والجيران وزملاء العمل، وجازف بعضهم بالإعلان عن معاناتهم من ارتفاع الأسعار فى وسائل النقل العام، بقدر من التحفظ، حتى يضمن أن يصل إلى عمله، أو يعود الى بيته.



فلقد امتد الغلاء إلى كافة أنواع السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والدواجن واللحوم والخضروات، والى أسعار المواصلات والكهرباء ومياه الشرب، حتى ساندوتش الفول والطعمية وكوب الشاى والمياه الغازية زادت أسعارها.



ورغم التدخل المتعمد فى عينة السلع والخدمات ، التى يتم قياس معدلات زيادت الأسعار عليها من قبل مندوبى جهاز الاحصاء الرسمى، والتدخل لتلطيف تلك الزيادات، من خلال رصد التغير بأسعار سلع وخدمات شبه ثابتة الأسعار مثل رغيف الخبز البلدى الحكومى وأسعار أتوبيسات النقل العام والسكة الحديد ومترو الأنفاق والسجائر والمشتقات البترولية؛ إلا أنها بعد ذلك لم تستطع أن تخفى وجود زيادرات سعرية ، حيث أشار مؤشر التضخم الصادر من جهاز الإحصاء الحكومي، لزيادات بأسعار الغذاء بشهر أبريل/نيسان بالعام الحالي بنسبة 13.5% ، بالمقارنة بالأسعار بنفس الشهر من العام الماضى.



وكانت نسبة الزيادة بالخضروات 24 %، وباللحوم الطازجة والمجمدة 11 %، والدواجن 13 %، والحبوب 17 %، والفاكهة 19 %، والمأكولات البحرية 20 %، البن والشاى 16%، والرعاية الصحية 16 %، والوجبات الجاهزة 19 % .

وهكذا قلت أحاديث التأييد المطلق لقائد الانقلاب التى كان البعض يرددها بالمواصلات العامة وأماكن العمل ، سواء اقتناعا، أو حفاظا على النفس من أية شبهات، قد تودى بمن تثار حوله لمضايقات أمنية لا يحمد عقباها ، ولسان حالهم يقول إنه إذا كان بعض رجال الأعمال من مؤيدى النظام قد طالهم إيذاءه لمجرد إبدائهم آراء لم تعجب النظام ، فكيف يكون الحال مع البسطاء لو أبدوا رأيهم؟



التنديد بالغلاء هتاف المتظاهرين

وشهد موقف البعض من مسيرات مناهضى الانقلاب تغيرا جزئيا ، فبعد أن كان البعض يقوم بإلقاء المياه أو الفضلات عليهم ، أو يسبهم أو يشير لهم بإشارات غير لائقه ، أو يرفع أمامهم صورة قائد الانقلاب ، سواء اقتناعا بالنظام الحاكم وتصديقا لوعوده ، أو لإثبات عدم معارضتهم للنظام الحاكم أمام الجيران ، وأمام احتمالات وجود مندسين بالمسيرات من أتباع النظام ترصد منازلهم .



فقد تغير موقف بعض الممتعضين من الغلاء، الخائفين من بطش النظام ، تجاه ما يسمعونه من هتافات لمناهضى الانقلاب فى الشوارع التى يقيمون بها ، إلى تفضيل البقاء داخل حجرات السكن ، دون الخروج للشرفات أو النوافذ كما كانوا يفعلون ، ودون إيذاء مناهضي الانقلاب ماديا أو لفظيا.



وانخفضت ثقة كثير منهم بوعود قائد الانقلاب، ومنها وعده ببداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضى بخفض أسعار الغذاء بنهاية الشهر، وبعد إخفاقه مد أجل الوعد لنهاية ديسمبر/كانون الأول.



وبعدها بثلاثة أشهر عاد ليعد بعدم زيادة الأسعار عما هى عليه مهما زاد الدولار ، ورغم تكرار الوعد بثبات الأسعار ، والمقصود بها الأسعار لدى منافذ الجيش والمجمعات الاستهلاكية الحكومية ، إلا أنه حتى هذا الوعد لم يتحقق أيضا ، وزادت الأسعار لسلع منافذ الجيش والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.



وعندما وعدهم قائد الانقلاب بتعويضهم عن هذه الزيادات السعرية بداية من أول مايو/أيار الحالى، مر الشهر دون حدوث شىء ، وأسفر التنفيذ الحكومى لوعد قائد الانقلاب عن وعد بزيادة بدعم الفرد بالبطاقات التموينية ، ثلاثة جنيهات بداية من شهر يونيو/حزيران القادم والمواكب لشهر رمضان؛ رغم أنه جرت العادة على زيادة دعم الفرد بالبطاقات التموينية بشهر رمضان بواقع 7.5 جنيه بالسنوات الماضية، لكن وزير التموين أعلن اقتصار الزيادة على ثلاث جنيهات فقط برمضان، وهكذا لا تفى الجنيهات الثلاثة بالوفاء بالزيادات السعرية لأية سلعة أساسية واحدة ، بما يفى استهلاك الفرد منها خلال الشهر .

ومن ناحية أخرى لم تعد هتافات المعارضين للنظام بمسيراتهم الدورية ، تكتفى بالشعارات التى تندد بسفك الدماء والإعتقالات ، بل أصبحت تتضمن التنديد بارتفاع الأسعار .

وهكذا تقلل أسعار الغذاء من مناصرة الانقلاب من غير المُسيسين ، وتتكشف للبسطاء مع الأيام حقائق تختلف عما روجته وسائل الإعلام ، تتزايد معها المسافة بينهم وبين النظام الحاكم ، وتنخفض تدريجيا ثقتهم فيه .

وتظل أسعار الغذاء عاملا رئيسيا يذكرهم بفشل الانقلاب وكذب وعوده ، مرات عديدة يوميا، صباحا خلال الإفطار ، و بالظهيرة مع تناول الغداء ، وبالمساء عند تناول العشاء، وخلال استقلالهم للمواصلات أو ترددهم على أماكن العلاج .

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*كاتب وخبير اقتصادي مصري

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