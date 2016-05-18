عبد الرازق قيراط يكتب: في الحاجة إلى زمن أسريّ جديد

واعلم أنّ الإصلاح المتعلّق بالزمن، سواء كان مدرسيّا أو أسريّا، مطابق لما جاء في أغنية أمّ كلثوم حيث تردّد (باسم الحكومة) وهي تُلوّح بمنديلها: حسيبك للزمن، لا عتاب ولا شجن. يتبع

عبد الرزاق قيراط*

تمثّل إعادة النظر في الزمن المدرسيّ إحدى أولويّات إصلاح التعليم في تونس. ولكنّها قد لا تكون مجدية إذا لم تندرج ضمن إصلاح أشمل على صلة بالزمن الأسريّ.

وقد أبدى وزير التربية والتعليم وعيا بالتكامل بين الزمنين عندما قال مبسّطا إنّ الهدف من الإصلاح أن يجتمع الآباء مع أبنائهم حول مائدة العشاء. فالدراسة في رأيه، لا يجب أن تكون على حساب العلاقات الأسرية التي أصابها الوهن والتفكّك، ولم يعد للأولياء متّسع من الوقت للقيام بدورهم في توجيه أولادهم وتلبية حاجياتهم (المعنويّة بالخصوص). فالأسرة هي البيئة الأولى لغرس القيم، أيْ "مجموعة المبادئ والضوابط الأخلاقية التي تحدّد سلوك الفرد، وتقوده إلى أداء واجباته في المجتمع الذي ينتمي إليه". ولكنْ، عندما ينصرف الآباءُ والأمّهاتُ إلى شغلهم، والأبناء إلى مدرستهم، والرضّع إلى دور الحضانة، والأجداد إلى دور العجّز، ويمتدّ غيابهم من السادسة صباحا إلى السابعة مساء، تصبح البيوت خاوية على عروشها نهارا، وتتحوّل في المساء إلى مراقد يأوي إليها سكّانها مثقلين بمتاعب العمل والدراسة والاختـناقات المروريّة، وغير ذلك من الضغوط اليوميّة التي فرضتها المدنيّة الحديثة وأمراض العصر.

الواقع التونسيّ والحلّ السويديّ

هذا الواقع ينطبق اليوم على مئات الآلاف من الأسر، وسيشمل أضعافها إذا لم نعمل على مجابهته بحلول عاجلة.. فالأسرة والمجتمع ليسا بخير. ولنا في صفحات الجرائد وبرامج الإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعيّ شواهد كثيرة تؤكّد ذلك التشخيص.

وأستحضر هاهنا مثالا طريفا استمعت إليه بالصدفة في برنامج إذاعيّ، حيث قالت إحدى السيّدات إنّ ما أنفقته من عمرها في العمل موظّفةً، أكثر من الذي عاشته في بيتها زوجةً وأمًّا، وعبّرت عن أسفها لكونها قصّرت في رعاية أبنائها، وهم أطفال صغار، ولم تتفطّن إلى تقدّمهم في السنّ إلاّ فجأة، عندما اكتشفت ذات صباح ابنها واقفا أمام المرآة وعلى وجهه صابون الحلاقة، فاستبشرت قائلة: "ما شاء الله، ولدي يحلق ذقنه، لقد صار رجلا! فأجابها الابن ساخرا: "إنّي أفعل ذلك منذ ثلاث سنوات يا أمّي!".



إيقاع بهذه السرعة، يحتاج إلى مكابح تمنعه من تقويض بنيان الأسرة وزعزعة مفهومها الكونيّ الذي يتأسّس على مبدأ الوحدة كما ضبطته المواثيق الدوليّة. وليس لوزير التعليم بأفكاره التبسيطيّة قدرة على "رفع تلك التحدّيات" بمفرده.

فالمسألة أعقد بكثير من رغبته في أنْ تجتمعَ الأسرة ليتعشّى أفرادها جميعا لا أشتاتا. والأوْلى أنْ يجمعهم على الغداء، ليكون الإصلاح ثوريّا وناجعا؛ لكنَّ إنجازاً بذلك المستوى من الطموح، يحتاج إلى إرادة حكوميّة صادقة تؤدّي إلى انخراط وزارات التعليم والأسرة والوظيفة العموميّة في مشروع إصلاحيّ مشترك، يكون شاملا وجريئاً. فالمطلوبُ قرارٌ شجاع يقضي بالتخلّي عن العمل بنظام الحصّتين، والاكتفاء بحصّة واحدة، كما يوجد في أغلب البلدان العربيّة.

بيْد أنّ المتابعَ لتـفاصيل العمل الحكوميّ يعرف جيّدا أنّ مشروعا من ذلك النوع ليس مطروحا أصلا.. فلا دليل على تشاور بين الوزارات المذكورة للرفق بالأسرة التونسيّة، وتحسين ظروف عيشها، لأنّ تلك الفلسفة حكرٌ على أصحاب العقول الحكيمة في البلدان التي تحترم مواطنيها وتوفّر لهم شروط العيش الكريم.

ولنا في السويد مثال مشهود؛ فقد تمّ تقليص الدوام اليومي إلى ستّ ساعاتٍ في خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاجية وإسعاد العاملين. وبعد تجربة قصيرة، نجحت تلك المبادرة وجرى تعميمها، ولاقت ترحيبا من أرباب العمل وأصحاب الشركات عندما لاحظوا أنّ "الحفاظ على الراحة النفسيّة للعاملين، وجَعْلهم يُمضون أوقاتاً أكثر مع أسرهم، يُعدّ دافعاً رئيسيّا لإنتاجيّة أفضلَ خلال ساعات العمل".



إصلاحات وهميّة

وحتّى لا تحلموا كثيرا بالجنّة السويديّة، أعود بكم إلى أرض تونس لأبدّد آمالكم في إصلاح مماثل، والسبب أنّ الأسرة الحكوميّة تشكو هي أيضا من أعراض التفكّك. فالوزراء يغرّدون كلّ على طريقته، خارج السرب..، وأكثرهم تغريدا وزير التعليم الذي يُظهر حماسةً كبيرة لإصلاح كلّ شيء في وقت قياسيّ.. والحماسة غالبا ما تُوقع صاحبَها في الخطأ بسبب التسرّع، ففي العجلة الندامة كما علّمتنا المدارس.

وغياب التأنّي جلب للوزير انتقادات كثيرة. فالإصلاحات التي يقرّها بين عشيّة وضحاها أو يَعِدُ بها قريباً لا تدلّ على خطّة محكمة لحلّ مشاكل المنظومة التربويّة. وهي على الجملة إصلاحات عشوائيّة مؤقّتة، أو سطحيّة لا تفيد، أو مثاليّة لا تناسب واقع البنية التحتيّة، والأخيرة لا يمكن إقرارها عمليّا بسبب قلّة الموارد، وانعدام التشاور مع المدرّسين الذين يمكنهم إبطال كلّ شيء بإضرابٍ عن العمل، أو تهديدٍ بمقاطعة العودة المدرسيّة كما حدث مرارا عندما تعطّلت لغة الحوار بين النقابة والوزارة.



هذا هو الواقع التونسيّ البائس الذي لا تجوز مقارنته بنماذج أخرى. فالحالة ميؤوس منها في أوطاننا، حيث يعتقد الحكّامُ أنّ الشعوب هي المطالبةُ بخدمتهم وإسعادهم. والإصلاح عندهم جعجعةٌ نسمعها في انتظار طحين لا أمل في رؤيته.



ولا تنسَ أيّها المواطن التونسيّ أنّ الحكومة أهملت طموحاتك وطلّقت مطالبك وتلاعبت بأهداف ثورتك، فتوجّه إلى مرقدك لتهرب من كوابيس النهار إلى كوابيس الليل، واعلم أنّ الإصلاح المتعلّق بالزمن سواء كان مدرسيّا أو أسريّا، مطابق لما جاء في أغنية أمّ كلثوم حيث تردّد (باسم الحكومة) وهي تُلوّح بمنديلها: حسيبك للزمن، لا عتاب ولا شجن، تشكي مش حاسأل عليك، تبكي مش حارحم عينيك!.

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*كاتب تونسي

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