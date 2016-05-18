صلاح سليمان يكتب: فتنة النقابة!

في ألمانيا تابعت الكثير من المعارك الصحفية الحرة التي كشفت فيها الصحافة الكثير من قضايا الفساد، وكانت سببا رئيسيا في الإطاحة برؤوس الكثيرين من السياسيين. يتبع

صلاح سليمان*

بينما معركة نقابة الصحفيين مع الدولة المصرية ووزارة الداخلية في أوج احتدامها، فجأة عقدت ما تسمى جبهة تصحيح مسار الصحفيين مؤتمرها الأول بقاعة محمد حسنين هيكل بمبنى الأهرام، فيما يفهم منه بأنه انشقاق في الصف الصحفي، وإشعال الفتنة بين الصحفيين، بهدف تحويل معركتهم إلى معركة داخلية يتصارعون ويتطاحنون فيها، ومن ثم يتم وأد انتفاضتهم، وكسر مطالبهم، وهزيمتهم من داخل أنفسهم.



حجة الجبهة المنشقة عن الإجماع الصحفي، أنها ترى أن عدداً من أعضاء مجلس النقابة ينحرف بها عن المسار المنوط به، مما يجعل الجبهة تفكر في المطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة في أقرب وقت ممكن، وإجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس جديد.



بيت القصيد في هذا الانشقاق هو محاولة هد البيت من الداخل، ذلك أن "المواطنين الشرفاء" الذين تم الدفع بهم في صورة مخزية للتنكيل بالصحفيين، والفتك بتجمعاتهم، وفض مظاهراتهم لم ينجحوا في ذلك.



المعركة الصحفية الدائرة الآن من أجل الحرية، ورفض تكميم الأفواه، والإفراج عن الصحفيين المسجونين، هي بالتأكيد معركة شريفة، يفهمها كل إنسان حر لديه الرغبة في أن يرى صحافة بلاده مساندة للحق، ونصيرة للمظلومين، بل وشوكة في حلق الفاسدين، لكن للأسف هناك من لا يرضى عن ذلك في وقت تعمل فيه الدولة جاهدة على تسييس النقابة وتطويعها!



لم يكن التجمع "البلطجي" أمام مقر نقابة الصحفيين إلا صورة من صور الانحطاط والبذاءة لإهانة أصحاب الفكر والرأي الحر، لقد كشفت هذه الصورة التي شاهدها العالم عن حجم التناقض في شرائح المجتمع المصري، ومن هم مع حرية الصحافة، ومن هم ضدها، أو من يكافح ويناضل، ومن يرغب في أن يبقى مسلوب الإرادة تحركه الجهات الأمنية مقابل بعض المكافأت العينية.



تفاقم القضية في غياب الدولة، تجعل التكهن بمن الكاسب أو الخاسر في هذه القضية أمرا صعبا؛ فالقمع لا يمكن أن ينتصر، والكلمة الحرة لا يمكن حبسها أو منعها. الكلمة والرأي ليسا بجسم مادي يمكن اعتقاله أو وضعه في زنزانة، إنهما تعبير أثيري يخرج من الفم أو يسطره القلم ليصل إلى أقصى الدنيا دون وقفه أو منعه!



حرية الكلمة

لقد شاهدت حرية الكلمة وكيفية الحفاظ عليها في أكثر من مكان في العالم ، أتذكر في حديقة "الهايد بارك" في لندن كيف يتبارى الناس في الخطابة يتهكمون، ويسبون، وينتقدون أوضاعا سياسية ودينية دون حتي أن يراقبهم الأمن،أو يمنعهم أحد. شاهدت نقاشا ساخنا محوره الدين، كان المتحدث يعتلي كرسيا خشبيا ويخطب في الناس، وبين الحين والآخر تحدث مقاطعة يعقبها نقاش وجدل بينه وبين المستمعين، ثم يعود ليواصل، الجمهور منقسم هناك من يرفض ويزمجر، وهناك من يوافق ويصفق.



كل المتحدثين هناك يعرضون بضاعتهم من الكلام في كل الشؤون، بحرية وديمقراطية، إنها ثورة كلام لا حدود لها، تعبير واقعي عن ذات الإنسان التواقة لحرية الكلام بلا ضوابط وأحكام، وبعيدا عن القبضة الأمنية، والأجواء المخنوقة.



الصحافة هي السلطة الرابعة ويجب أن تحميها الدولة، إنها في الأساس تعمل لصالح الدولة، تساعد في كشف قضايا الفساد وإهدار المال العام، فلماذا إذن الخوف منها؟ ومحاولة تخويفها ؟والفتك بها واضعافها وتسيسها؟!



المعارك الصحفية الحرة

في ألمانيا مثلا تابعت الكثير من المعارك الصحفية الحرة التي كشفت فيها الصحافة الكثير من قضايا الفساد، وكانت سببا رئيسيا في الإطاحة برؤوس الكثيرين من السياسيين الذين تكشفت مفاسدهم .. ومن أشهر من أطاحت بهم في غضون السنوات القليلة الماضية وزير الدفاع الألماني الأسبق "جوتنبرغ" الذي كشفت زيف أطروحاته للدكتوراه ، وتم سحب الدرجة العلمية منه بعد التحقيق الذي أجرته معه الجامعة وتقدم باستقالته علي إثر تلك الفضيحة. أيضا من أهم من أطاحت بهم كان الرئيس الألماني السابق " كريستيان فولف"، عندما كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية آنذاك عن شبهات فساد تتعلق بذمته المالية كرئيس للبلاد بعد أن تأكدت أنه أخفى عن برلمان ولاية "سكسونيا السفلى" قرضا ماليا بنصف مليون يورو، ولم يذكر ذلك في تقرير الذمة المالية التي تقدم بها إلى البرلمان أثناء رئاسته لمجلس وزراء ولاية سكسونيا السفلي.

وتوالت حملات الصحيفة حول ذلك الإخفاء المتعمد وشككت في مصداقيته كرئيس للبلاد، ونبهت إلى أنه لا يجوز لمن يعتلون تلك المناصب الرفيعة في الدولة أن يقعوا في مثل هذه الأخطاء ، ثم راحت الصحيفة تفجر فضيحة تلو الأخرى؛ منها أيضا أنه أثناء رئاسته لوزراء الولاية سافر في رحلة إلى فلوريدا في درجة رجال الأعمال في الطائرة بسعر منخفض ودون تحمل فرق سعر تلك الدرجة، وبعد تكشف تلك الفضيحة سارع علي الفور لسداد مبلغ 3000يورو فرق تذاكر السفر له ولزوجته، وانتهت الحملة الصحفية بتقديم استقالته ورحيله.



هذه هي الصحافة الحرة التي تريدها الدول الحرة، أما صحافة رجال المال والعصابات فليس مطلوباً منها لعب أي دور في كشف الفساد، أو الأخطار التي تهدد الدولة، فقط المطلوب منها التطبيل، والتهليل، والإغراق في الخرافات، والقصص الوهمية حتى تحافظ على تغييب الناس عن الوعى وعدم إيقاظهم .



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*كاتب مصري مقيم في ألمانيا

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه