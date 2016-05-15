نصرالدين قاسم يكتب: في جر الجزائر إلى الهاوية

وما كان للجزائر أن تعرف الأزمة ويهددها المصير المجهول وتحاصرها مخاطر الافلاس التي باتت قاب قوسين أو أدنى لو كان فيهم رجل رشيد. يتبع

نصر الدين قاسم*

عندما كانت الجزائر تعيش بحبوحة مالية، وخزائنها وصناديقها السيادية تعج بمئات الملايين من الدولارات، وسعر البترول يغازل المئة وخمسين دولارا للبرميل، لم يكن أحد من المسؤولين الجزائريين يتصور أن تحدث انتكاسة تهوي بالبلاد نحو المجهول.

لقد كان الجميع منتشيا يتسابقون لتعداد إنجازات فخامته وينسبون لحكمته وحكمه الراشد كل هذا الخير الذي عم البلاد، في حين أنه لا فضل لأحد في ذلك سوى ارتفاع سعر البترول.



ولم يكلف أحد من هؤلاء نفسه التفكير في احتمال سوء الأحوال، ولو احتمالا ضعيفا فيحتاط أو يدعو إلى الحذر والتفكير في استغلال ذلك في مشاريع إنتاجية تمهد الطريق لتحرير البلاد من التبعية للمحروقات. فقد دخلوا مكاتبهم وهم ظالمين لأنفسهم، فرحين بما لديهم من بحبوحة وقالوا ما نظن أن تبيد هذه أبدا، وما نظن الأزمة واردة، وحولوا الوزارات والمؤسسات الحكومية والولايات إلى مصارف لتوزيع الريع، حتى انهارت أسعار البترول فجأة، وأحيط بهم فأصبحوا يقلبون أكفهم على ما فرطوا فيها، ولم تمض غير أشهر حتى بدأت تحل الكارثة وبدأ الحديث عن إفلاس الدولة، وتوجهها نحو الهاوية.



على وشك الإفلاس

فقد كشفت وزارة المالية الجزائرية في آخر تقاريرها، أن الميزان التجاري سجل عجزا قياسيا في الشهرين الأولين فقط من عام 2016، فاق نسبة 240%. كما انخفضت الجباية النفطية في الفترة نفسها بأكثر من 20 %، وبالنسبة نفسها تقريبا تقلصت موارد الميزانية، مقابل ارتفاع النفقات الفعلية بنسبة فاقت 66%، ونفقات التسيير بأكثر من 34 %، ونفقات التجهيز بأكثر من 175 %.



كما توسعت الوزارة في بيانها في نشر العديد من الأرقام والمقارنات سمحت للخبراء برسم صورة مرعبة عن مستقبل البلاد على اعتبار أن قيمة العجز في الشهرين الأولين بلغت أكثر من نصف ما هو مرتقب لحصيلة عام 2016 كاملا، غير أن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي ظل يتخبط ويتناقض في تصريحاته ذهب عكس كل التوجهات إلى طمأنة الجزائريين، ورفض ما وصفه بــ "التهويل" مؤكدا أن الخزينة لا تزال " تتوفر على ما مقداره 8 ملايين أورو"، وأن "الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة في الوقت الراهن، وهي بعيدة عن ما يسمى بـ "مرحلة تقهقر الدولة"، بدليل – كما يقول – "إنها تتوفر على تغطية نفقات لمدة 22 شهرا، كما أن ميزانية هذا العام على الرغم مما قيل عنها لا تزال تتوفر على 1800 مليار دينار للتضامن والدعم".



لكن الوزير لا يذهب بعيدا ليعترف بأن ما تتوفر عليه الخزينة غير كاف، وأنها بحاجة إلى 4 أضعاف ذلك، مراهنا في تحصيل ذلك على الاقتراض من المواطنين في صيغة ما يعرف بالقرض السندي، والاجتهاد في تحصيل الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي.



فساد .. بلا حدود!

تطمينات وزير المالية فندتها استغاثة أكبر شركتين في البلاد سوناطراك وسونلغاز، ودعوة وزارة الطاقة الخواص الجزائريين والأجانب إلى الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء والغاز ومنحهم مشاريع لأول مرة في هذا المجال بدلا عن الشركتين المنهكتين. كما كذبت تصريحات العديد من السياسيين استبعاد وزير المالية اللجوء إلى الاستدانة، ولعل أبرز هذه التصريحات تأكيد مدير ديون رئيس الجمهورية أحمد أويحي أن اللجوء إلى الاستدانة صار أمرا واردا جدا.



وموازاة مع هذا الانهيار الكبير الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن هذه الانتكاسة الاقتصادية ليست وليدة انهيار أسعار النفط فحسب بل كانت نتاجا طبيعيا للفساد المستشري في البلاد والذي ظل ولا يزال ينخر الاقتصاد الوطني.

فقد صنفت منظمة الشفافية العالمية الجزائر ضمن الدول العربية الأكثر فسادا، إذ احتلت في آخر تقارير هذه المنظمة الرتبة الثامنة والثمانين رفقة مصر والمغرب.



ليس فيهم رجل رشيد

هذه الفضائح التي فُجرت على صعيد دولي تضاف إلى تلك التي قبرتها السلطات داخليا عن طريق محاكمات شكلية كانت بردا وسلاما على المفسدين والسراق فيها وما أكثرهم؛ ابتداء من فضيحة مجمع الخليفة، إلى فضيحة صندوق تنمية الهضاب، مرورا بفضيحة الطريق السيار، وفضائح سوناطراك المسلسلة، وحديث كتاب فرنسيين عن تهريب مسؤولين جزائريين لأكثر من خمسين مليار أورو لاستثمارها في فرنسا.. فضائح كلفت الخزينة العمومية مبالغ مهولة تشيب من هولها الولدان.



وما خفي أعظم، فما من يوم يمر إلا وتطالعنا فيه تقارير إعلامية مسربة بملفات فساد وتهريب للأموال والاختلاس بملايين الدينارات، وبمختلف العملات، من طرف أشخاص ومسؤولين كبار أو رجل أعمال، وحتى شركات طيران أجنبية بتواطؤ من جهات فاسدة داخلية.. بلد يحدث فيه كل هذا طبيعي جدا أن يسير إلى الإفلاس، بل من المفروض أنه أفلس منذ مدة لولا رعاية ربانية.. الجميع ينخر في جسمه.

وما كان للجزائر أن تعرف الأزمة ويهددها المصير المجهول وتحاصرها مخاطر الإفلاس التي باتت قاب قوسين أو أدنى لو كان فيهم رجل رشيد.

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*كاتب وصحفي جزائري

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