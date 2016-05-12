سمير العركي يكتب: الانسحاب الأخلاقي لدواد أوغلو

لما كانت مصلحة الدولة التركية تقتضي أن يظل أردوغان في موقعه يواصل استكمال مشروعه النهضوي، اختار داود أوغلو الانسحاب في هدوء دون أن يكسر قلب أحد رفاقه. يتبع

*سمير العركي

على عكس مشهد الانسحاب في محيطنا العربي الذي لابد وأن يمر فوق جثث آلاف الأبرياء، وتخريب وتبوير ما يتبقى من مظاهر العمران، كان مشهد انسحاب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو درسًا في امتزاج السياسية بالأخلاق وردًا بليغًا عمن جردوا السياسة من بعدها الأخلاقي، وجعلوها قرينة التآمر والمكايدات وخبث الأخلاق.



فخطاب الوداع الذي ألقاه داود أوغلو سيبقى علامة مهمة في التاريخ السياسي التركي، بعد أن راهن كثيرون داخل وخارج تركيا أنه سيكون بمثابة الفتيل الذي سيشعل أزمة سياسية عاتية قد تأتي على تماسك ومستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتمثل بداية النهاية للظاهرة الأردوغانية التي سيطرت على الساحة السياسية منذ حوالي 14 عامًا.



وأظن أن كثيرا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية استعدت قبل المؤتمر الصحفي لداود أوغلو بعناوين ضخمة من عينة " داود أوغلو في مواجهة الديكتاتور" أو " الأستاذ يكشف الطاغية" .. إلخ، آملين أن يتفكك حزب العدالة والتنمية الذي ظل متماسكاً وحاكمًا كل هذه الفترة غير المسبوقة في تاريخ الأحزاب والحكومات التركية؛

ثم ما تلبث نيران الأزمة لتمسك بثياب أردوغان شخصيًا قبل أن تحرقه وتحرق معه مشروعه النهضوي الذي يخوض أصعب فترات المواجهة مع القوى الاستعمارية التي لا تكاد تصدق أن تركيا التي لطالما استخدموها كرقعة الشطرنج وتلاعبوا في الماضي بروسائها ووزرائها قبل بيادقها تخطو الآن بخطى ثابتة نحو الانعتاق من هذا الأسر .



مشروع أردوغان التحرري

لكن داود أوغلو بخطابه ضيع الفرصة على كل هؤلاء ، ولم يدع مجالاً لأحد ليجعله جسراً كي ينال من مشروع أردوغان التحرري، فكانت كلماته واضحة أنه غيَّر موقعه ولم يغير رفاقه في إشارة إلى تمسكه بحزب العدالة والتنمية كحاضنة لمشواره السياسي، وأنه سيبقى بجوار شباب الحزب- الذين لطالما تعاملوا معه كأستاذ– يمنحهم استشارته وخبرته الأكاديمية، أما علاقته بأردوغان فوصفها في عبارات مزجها بعاطفته الجياشة، إذ اعتبر أنه سيظل وفياً للرئيس أردوغان، وأن شرف الأخير وشرف أسرته من شرفه، ولن يسمح بالمساس بها، وهو ما قابله أردوغان بتوجيه شكره الشخصي وشكر الشعب التركي له على ما قدمه لبلاده في فترة رئاسته للوزراء.



هنا يثور التساؤل إذا كانت الأمور بهذه الحميمية والوثوق فلما اختار داود أوغلو إذن الرحيل ؟ ولماذا لم يبق الرجلان معا يواصلان المسيرة؟



والإجابة على هذا التساؤل يتعلق جزء منها بطبيعة الرجلين ومكانتهما في النظام السياسي الحالي؟ وأيضا بطبيعة الملفات المهمة التي كان يجب على دواد أوغلو إنجازها.



فالنظام السياسي التركي نظام برلماني لكن الدستور في الوقت ذاته يمنح رئيس الجمهورية سلطات ليست قليلة، امتنع رؤساء الجمهورية السابقون عن استخدامها لاعتبارات عدة فبدا المنصب وكأنه شرفي.



ولكن عندما تولى أردوغان منصب الرئاسة كأول رئيس منتخب انتخابا مباشرا من الشعب، بدأ يستخدم صلاحياته الدستورية ساعده في ذلك أن الحزب الحاكم هو حزبه الذي أسسه مع آخرين وحقق معه إنجازات كبيرة، لذا كان لابد وأن يحدث الخلاف بين الرجلين.



إضافة إلى أن أردوغان عندما سلم دواد أوغلو رئاسة الحزب كان بشرط أن ينجز ملفين هامين هما إعداد دستور جديد ينص على تحول تركيا إلى النظام الرئاسي، والقضاء على الكيان الموازي التابع لرجل الدين المقيم في بنسلفانيا بأمريكا فتح الله كولن.



لكن أردوغان وصل إلى قناعة أن الخطوات التي اتخذت في كلا الملفين لم تكن كافية ولا جدية، خاصة وأن فلسفة أردوغان –ويتفق معه كثيرون فيها– أن النظام البرلماني كان أحد الأدوات لإضعاف أداء الدولة التركية عبر دوامة الحكومات الائتلافية التي لا تصمد طويلاً، وأن فترات الإنجاز منذ تأسيس الجمهورية كانت خلال تولي حزب واحد مقاليد الأمور التي سرعان ما كانت تتعرض للإجهاض نتيجة التآمر الخارجي عبر أدوات الداخل. فالنهضة الحالية التي تشهدها تركيا نتيجة حكم حزب العدالة والتنمية منفردًا منذ عام 2002. كما أن أردوغان يدرك بخبرته بالحياة الحزبية أن حزب العدالة والتنمية قد يتعرض لاهتزازات وانشقاقات بعد أن تركه إلى منصب الرئاسة كما حدث مع تجربة حزب الوطن الأم الذي أسسه الرئيس الراحل تورجورت أوزال قبل أن يتركه إلى منصب الرئاسة ليصبح الحزب أثراً بعد عين.



نظام رئاسي قوي

لكل هذا أيقن أردوغان أنه لابد من تأسيس نظام رئاسي قوي يتمكن من قيادة الدولة التركية ولا يتركها عرضة لمتاهة الحكومات الائتلافية؛ إضافة إلى بعض التباين في وجهات النظر بين الرجلين في ملف التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة اللاجئين ومنح الأتراك حق الدخول إلى دول الشنجن دون تأشيرة ، وملف الحرب على حزب العمال ( PKK ).

لكل هذا كان لابد من رحيل أحد الرجلين، ولما كانت مصلحة الدولة التركية تقتضي أن يظل أردوغان في موقعه يواصل استكمال مشروعه النهضوي، اختار داود أوغلو الانسحاب في هدوء دون أن يكسر قلب أحد رفاقه كما قال؛ ليستحق أن تستقبله قونية مسقط رأسه في اليوم التالي استقبالا حارًا بالورود والدموع.

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*كاتب مصري

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