عبد القادر عبد اللي يكتب: احتمالات الانقلاب العسكري في تركيا

يخلص ميشيل روبن إلى أن الانقلاب العسكري في تركيا ممكن، ولا يحتاج إلا إلى لجنة عسكرية طموح ودعم أمريكي، ويقترح ضرورة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لخطوة من هذا النوع.. يتبع

عبد القادر عبد اللي*

كتب ميشيل روبن المستشار السابق في البيت الأبيض لشؤون العراق وإيران في فترة إدارة جورج بوش الابن مقالاً بعنوان "هل يمكن أن يحدث انقلاب في تركيا؟" وتحدث في المقال عن عزلة تعيشها تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، وتراجع في السياحة، واحتمال تدهور الوضع الاقتصادي التركي، والصراع مع حزب العمال الكردستاني… ليصل في النهاية إلى أن الانقلاب العسكري في تركيا ممكن، ولا يحتاج إلا إلى لجنة عسكرية طموح ودعم أمريكي، ويقترح ضرورة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لخطوة من هذا النوع…

لاقى المقال اهتماماً عالمياً لم يحظ به مقال آخر، وكان الاهتمام أكبر لدى إعلام ما يسمى "المقاومة"…

لا شك في أن تركيا تعيش أطول مرحلة استقرار سياسي واقتصادي في تاريخها المعاصر، فهذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها حزب سياسي هو حزب العدالة والتنمية لما يقارب عقد ونصف من الزمن، ولا يبدو في المستقبل القريب أي بديل لهذا الحزب، وبالطبع فإن هذا الأمر يُفرح أوساطاً، ويغضب أخرى.. من جهة أخرى فإن تركيا بالفعل تعيش أسوأ مأزق في حياتها، فالحرب مشتعلة على طول حدودها الجنوبية، وها هي سُخنت حدودها الشرقية بين أرمينيا وأذربيجان… فهل الانقلاب العسكري في تركيا حقيقة ممكنة كما تصور ميشيل روبن؟

اللجنة العسكرية الطموح:

ما قاله روبن في مقاله بأن الانقلاب العسكري لا يحتاج إلا لجنة عسكرية طموح، ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية يبدو صحيحاً لأول وهلة، خاصة وأن الإدارة الأمريكية ليست راضية عن الحكومة التركية، ولعل أهم اختلاف بين هذه الإدارة والحكومة التركية هو الموقف من نظام بشار الأسد الذي ترفض الحكومة التركية بقاءه في الحكم، وتدعم أي عمل لإزاحته، إضافة إلى القضية الكردية التي تقف فيها غالبية الأحزاب التركية والإدارة الأمريكية على طرفي نقيض.

صحيح أن قيادة الأركان التركية أعلنت بأنها ملتزمة بالدستور والقانون، ولا يمكن أن تفكر بعمل كهذا، وقدمت صورة من الانسجام بينها وبين الحكومة التركية على هذا الأمر، ولكن بالمقابل تناولت الصحف التركية صوراً لكنان إفرَن قائد انقلاب 12 من أيلول/ سبتمبر 1982 مع ديمريل الذي انقلب عليه تظهر الود بينهما قبل ثلاثة عشر يوماً فقط من الانقلاب العسكري. بمعنى آخر صورة الانسجام والالتزام بالدستور والقانون ليست كافية لدحض فكرة قيام الجيش بانقلاب.

المعروف أن هناك نفوذاً كبيراً في الجيش والقوى الأمنية لجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تطلق عليها الحكومة التركية اسم "الكيان الموازي" واعتبرتها منظمة إرهابية، وتلاحق مصادر تمويلها، وإعلامها. وعلى الرغم من ملاحقة الحكومة التركية والأجهزة الأمنية هذه الجماعة، وتصفية قسم كبير من نفوذها داخل المؤسسات التركية، فمن المحتمل أن يكون هناك بعض الضباط مازالوا على رأس عملهم يدينون بالولاء لهذه الجماعة. والفشل السياسي الذريع للمعارضة السياسية التركية، وخاصة العلمانية منها يدفعها إلى التحالف مع جماعات إسلامية على يمين العدالة والتنمية، ومن هذا المنظور يمكن أن توجد "طغمة عسكرية" طموحة مؤلفة من ضباط "إسلاميين يتبعون غولن وعلمانيين".

ولكن ثمة مشكلة لم يَحسب حسابها مستشار البيت الأبيض السابق، أو تجاهلها، وهي الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية… إن خيبات الأمل التي عاشها العسكريون الانقلابيون والمدنيون السياسيون على حد سواء في تركيا تجعل أي ضابط يعد حتى المليون قبل أن يُقدم على عملية من هذا النوع… فهناك انعدام كامل بالثقة من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية عموماً، وسياسة إدارة أوباما خصوصاً تجاه تركيا…

الموقف الأوربي:

بفرض أن انقلاباً عسكرياً حدث في تركيا، وتسلّم الجيش زمام الأمور، فثمة مشكلة قانونية دولية في هذا الأمر، وهي الاعتراف! يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم الانقلاب، وتعترف به، ولكن المؤسسات والقوانين الأوربية لا تسمح باعتراف كهذا، وهذه ليست مثل الاتحاد الأفريقي، فالعلاقات المتشابكة بين تركيا والاتحاد الأوربي تجعل تعليق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين تدخل تركيا بأزمة شديدة التعقيد، حتى إن تركيا ملتزمة بمحاكم حقوق الإنسان الأوربية. بمعنى آخر يمكن لأي مواطن تركي أن يلاحق زعماء الانقلاب العسكري في المحاكم الأوربية. أي أن أوربا التي تعطي شرعية لانقلاب عسكري في مصر، لا يمكن لها أن تعطيه في تركيا بسبب القوانين المعمول بها.

يمكن تجاوز الاعتراف الأوربي، والتضحية بشخصية عسكرية تُحكم بالسجن بعد الانقلاب، ولا ينفذ الحكم، وتعطى ضمانات حول هذا الأمر، ولكن تركيا وفق التزامات حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي لا يمكن أن تديرها "طغمة عسكرية" للأبد، مثل مصر وسورية والجزائر… فلابد من انتخابات عامة مراقبة دولياً، وحكومة مدنية، وانسحاب للعسكر، وهذا ما حدث بعد الانقلابين العسكريين السابقين.

البديل السياسي

الحكومة المدنية تعني بديلاً سياسياً. ولو نظرنا إلى الساحة التركية اليوم لوجدنا ثلاثة أحزاب في المعارضة منيت بهزيمة كبرى في الانتخابات الأخيرة وتسعة انتخابات قبلها، وفَقَد حزبان من هذه الأحزاب هما "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" كثيراً من كوادرهما نتيجة سياسة هذين الحزبين الداخلية، وهناك حزب الشعوب الديمقراطي الذي يحظى بإعجاب الغرب ودعمه، ولكنه لن يجد حليفاً تركياً له في الحكم، ولم يجد من قبل، فمن أين سيجلب البديل السياسي المدني؟

صحيح أن تقديم شخصية جديدة إلى الساحة، وتلميعها عبر الإعلام العالمي لن يكون صعباً جداً. ولكن المشكلة هنا ليست بالشخصية فقط، بل بالتوجه الفكري. فانقلاب العام 1960 ركّب حكومة من حزب الشعب الجمهوري، وأبرز شخصية "بولند أجاويد" ولكنه سرعان ما سقط، وعاد يمين الوسط إلى الحكم بزعامة "سليمان ديمريل"، وبعد انقلاب 1980 على ديميريل، عاد يمين الوسط أيضاً بقيادة المقرب من ديمريل "طورغوت أوزال" وبعد شبه انقلاب "1997" على الإسلامي نجم الدين أربكان، عاد يمين الوسط بقيادة طانصو تشيلر إلى الحكم.

بهذا المعنى يمكن تقديم شخصية، وتلميعها لتقود مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، ولكن هذه الشخصية لن تكون بعيدة عن تيار يمين الوسط، بمعنى آخر لن تكون بعيدة عن الخط العام الذي بدأ بالحزب الديمقراطي، ولن ينتهي بحزب العدالة والتنمية.

بمعنى آخر يمكن القيام بانقلاب عسكري في تركيا، ولكنه لن يغير في السياسة التركية العامة.

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*كاتب سوري متخصص في الشأن التركي

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