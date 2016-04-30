ممدوح الولي يكتب: البنوك الخاصة لا تستجيب لرغبات المحافظ

سأل المحاضر موظفا يعمل فى بنك عام حول كيفية تعيين البنك لموظف جديد، فرد بأن مجرد زيارة من عضو بالبرلمان لرئيس البنك ، أو كارت من مسؤول كبير، سيتم تعيين الموظف بعدها مباشرة. يتبع

ممدوح الولي*

بعد قرارات التأميم في بدايات الستينات من القرن الماضي ، ظلت البنوك الحكومية هى المهيمنة على الساحة المصرفية المصرية ، حتى أعلن السادات الانفتاح الاقتصادي في أوائل السبعينات ، وبدأ السماح بإنشاء بنوك مشتركة بين البنوك العامة وبنوك خاصة .

وظلت البنوك الخاصة أسرع في الحركة وتقديم الخدمات ، بينما البنوك العامة مثقلة بالتبعية الحكومية والعمالة الضخمة ، ومع مرور الوقت اكتسبت البنوك الخاصة ثقة الجمهور حتى استحوذت على النصيب الأكبر من النشاط المصرفي.



فحسب احصاءات جهاز الإحصاء المصرفية بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي ، استحوذت البنوك الخاصة على نسبة 55.5% من إجمالي الودائع بالبنوك ، و64.5 % من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك .

ومع قدم تاريخ البنوك العامة فقد احتفظت بالعدد الأكبر من الفروع المصرفية ، حيث تعود نشأة البنك العقاري إلى عام 1880 والبنك الأهلي إلى 1898، ونشأ بنك مصر 1920، والبنك الزراعي 1930، والبنك الصناعي 1947.



ولهذا احتفظ البنك الزراعي بالعدد الأكبر من الفروع بالبنوك المصرية بنحو 1017 فرعا بالقرى، وهو ما يمثل نسبة 27% من فروع البنوك البالغة 3787 فرعا ، يليه بنك مصر بنحو خمسمائة فرع والبنك الأهلي 339 فرعا ومن حيث الحجم يحتل البنك الأهلي المصري المركز الأول في قيمة الأصول والودائع والقروض بين البنوك المصرية ، البالغ عددها 40 بنكا وفروع لبنوك عربية وأجنبية بمصر، ويحتل بنك مصر المركز الثاني بالأصول والودائع والقروض ، ليستحوذ البنكين معا على نسبة 42.5% من إجمالي ودائع البنوك، و39 % من أصولها ، و36 % من حقوق ملكيتها و29 % من قروضها .



وبينما تشير البنوك العامة بحملاتها الدعائية إلى كبر حجمها ، تهتم البنوك الخاصة بمعدلات الربحية والتي تتفوق فيها على البنوك العامة ، ففي العام المالي الأخير بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية بالبنك الأهلي وبنك مصر 18 %، بينما بلغت النسبة ببنك إتش إس بي سي 35.5% ، وبالبنك التجاري الدولي 28.5%، وببنك كريدى أجريكول حوالى 30 %.



ويشير سؤال محاضر بإحدى الدورات التدريبية المصرفية إلى بعض الفروق بين النوعين ، حين سأل موظفا بأحد البنوك الخاصة ، حول كيفية تعيين البنك لموظف جديد ، فقال الموظف إنهم يدرسون مدى احتياج أحد أقسام البنك لهذا الموظف ، وتكلفته على البنك والربح الذى سيحققه تعيينه بما يفوق تكلفته .

وعندما كرر المحاضر السؤال لموظف يعمل فى بنك عام ، رد بأن الأمر أبسط من ذلك ، فمجرد زيارة من عضو بالبرلمان لرئيس البنك ، أو كارت من مسؤول كبير ، سيتم تعيين الموظف بعدها مباشرة .



وتشير بيانات جهاز الإحصاء لاستحواذ البنوك الخاصة على النصيب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بنسبة 87 % من مجملها ، و85 % من ودائع الجمعيات التعاونية ، و99 % من ودائع الأجانب غير المقيمين ، بل حصولها على 71 % من ودائع شركات القطاع العام ، و80 % من ودائع هيئة البريد بالبنوك .

وكانت الجهات التي مازالت البنوك العامة الحكومية تستحوذ على غالب ودائعها ، هى الهيئات الاقتصادية العامة ، وقطاع الخدمات العامة الحكومية من وزارات ومحافظات ، وكذلك 56 % من ودائع الأفراد بحكم انتشارها الجغرافي والقرب المكاني من المودعين .

وفيما يخص القروض التي قدمتها البنوك ، فقد قدمت البنوك الخاصة 73 % من القروض التي حصلت عليها شركات القطاع العام ، بل و81 % من القروض التي حصل عليها قطاع الخدمات العامة الحكومية ، و62 % من القروض التي حصل عليها الأفراد . بينما ظل غالب القروض التي حصل عليها قطاع الأعمال العام من البنوك العامة .

وعادة ما تستخدم الحكومة البنوك العامة لتمويل المشروعات التي تقوم بها الجهات التابعة لها ، مثل قطاع الكهرباء مؤخرا ، وظهر خلال السنوات الماضية ما يعرف بالائتمان السياسي من خلال الضغط على قيادات بعض البنوك العامة ، لمنح أفراد معينين قروضا بغض النظر عن ملاءتهم المالية ، مما أدى لتعثر بعضهم وهروب آخرين خارج البلاد .

وخلال الشهور الأخيرة وبعد تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي ، ظهر نوع من عدم الاستجابة لتوجيهاته التي رأت بنوك خاصة أنها لا تناسب سياستها المصرفية ، حيث وجه البنوك العامة لطرح شهادات ادخار بفائدة 12.5% ، بزيادة حوالى 2.5 % عن السعر السائد وقتها ، مما دفع أغلبية البنوك الخاصة لعدم المشاركة .

ثم كانت توجيهاته بعائد مرتفع على شهادات الادخار الدولارية ، وقبلها حث البنوك على تقديم قروض للمشروعات الصغيرة بفائدة 5 % ، وهو ما رأت بنوك خاصة عديدة أنه سعر يقل عن تكلفة الأموال لديها ويضر بأرباحها ، وطلبت حوافز تعوضها عن ذلك السعر .

ثم طالب محافظ البنوك المركزي شفويا من بعض البنوك الخاصة جانبا من أرصدتها بالنقد الأجنبي ، كي يحافظ على رصيد الاحتياطي بالمركزي، فطلب بعض رؤساء بنوك خاصة منه أن يرسل لهم طلبا رسميا بذلك، لكنه رفض .

ثم أصدر تعليماته بعدم بقاء رؤساء البنوك أكثر من تسع سنوات في مناصبهم متصلة أو منفصلة ، ليرد الصفعة لرؤساء الذين رفضوا تعليماته ، بمبرر أن لديهم جمعيات عمومية ستحاسبهم ، الأمر الذى أدى لرفع دعوى قضائية على المحافظ لتدخله في أمر يخص الجمعية العمومية لمساهمي البنوك .

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*نقيب الصحفيين المصريين سابقاً

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