د. عبد التواب بركات يكتب: الغلاء .. القنبلة علي وشك الإنفجار

إذا لم يقدم النظام حلولا جادة وسريعة لتوفير الدولار ويعود لمنظومة الوزير باسم عودة دون مكابرة، ويطبق سياسة الدكتور محمد مرسي للاكتفاء الذاتي من الغذاء فقد يجد نفسه أمام ثورة شعبية. يتبع

د. عبد التواب بركات

يعاني المصريون من موجة غلاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية غير مسبوقة، خاصة في ما يخص السلع الأساسية التي تمس غالبية الشعب المصري الذي يوصف بمحدود الدخل، مثل الأرز وزيت الطعام واللحوم والدواجن والسكر.



هذه الموجة تكررت عدة مرات خلال السنتين الماضيتين، مرة بعد قرار رفع أسعار الوقود وما سببه من زيادة نفقات النقل وتكاليف الإنتاج الزراعي، ومرة ثانية بعد قرار رفع أسعار الأسمدة الكيماوية وما سببه من انخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج، ومرة ثالثة بعد إلغاء منظومة الدعم العيني علي السلع التموينية وتحرير أسعارها وما سببه من تضخم ونقص الإمدادات وتكريس للاحتكار وفساد رجال الأعمال الداعمين لرأس النظام، وموظفي وزارتا التموين والتجارة الخارجية المسئولين عن توفير القوت اليومي للمواطن المسكين.



ثم اشتعلت هذه المرة بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار صرف الدولار الأمريكي ليفقد الجنيه المصري 14.5% من قيمته الشرائية وهو مايزيد معاناة الفقراء في بلد يعتمد علي الدولار في شراء 70% من احتياجاته اليومية.

هذه الموجة هي الأعلى في حدتها بمقياس التضخم والأطول زمنيا باستمرارها علي مدار خمسة شهور حتي الآن دون انكسار.

وخلال هذه الشهور تعهد "الرئيس السيسي" أمام الشعب بتخفض الأسعار ثلاث مرات بمساعدة الجيش دون جدوي، أولها: كان في خطابه بمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة وكلف فيه الحكومه والجيش بتخفيض الأسعار وتوفير السلع ووجه في هذا الخطاب تحذير "ساذج" للتجار المحتكرين لا تتناسب مع حجم الكارثة والغليان الشعبي قائلا: "الحقوا اصرفوا السلع الأساسية اللي عندكم لأن الأسعار ستنخفض"، وهو مالم يحدث بالطبع بل اشتعلت أسعار السلع كواقع مر يتنافي مع تصريحات جوفاء لرئيس عاطفي.



وآخرها، وليست الأخيرة، يكلف السيسي الجيش، بضبط الأسعار وتعهد بأنه "لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا (معي)" علي حد تعبيراته الغريبة، ثم كلف وزير الدخلية بالتدخل أمس (!!) لتخفيض الأسعار المشتعلة، والوزير لم يكذب الخبر وأمر الضباط بالتواجد في الأسواق، وكأنها مظاهرة سيفضها بالقبض علي التجار أو الزبائن باستخدام الشرطة السرية علي غرار ما حدث في 25 أبريل، ولكن دون جدوي.



تبع هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار ظاهرة اقتصادية جديدة وخطيرة لم تحدث من قبل، وهي "النقص الحاد" في السلع الأساسية والاستراتيجية، واختفائها من محال البقالة المخصصة لصرف السلع التموينية. فزاد سعر الأرز، السلعة الأهم في المنظومة التموينية بعد الخبز، بنسبة 40% ثم نفد هذا الأرز تماما من أرصدة وزارة التموين بل وأوقفت توزيع 120 ألف طن شهريا علي البطاقات التموينية بسعر 1.5 جنيه للكيلو، بمعدل 2 كيلو للفرد، رغم وفرة الانتاج المحلي منه منذ ثورة يناير وفيضان كميات أخري للتصدير في حدود المليون طن كل عام! ما يؤكد خطأ السياسات وفساد النظام ورجاله في تدبير قوت الشعب.



واختفي زيت الطعام لدى البقالين التموينيين كذلك، ما دفع المواطنين إلى الشراء من السوق الحر، التي تعاني بالأساس من نقص في الكميات المعروضة ليزيد السعر بمعدل 25% بإقرار شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية علي لسان رئيسها. ووصل عجز مخصصات زيت الطعام إلي 80% في محافظات الصعيد المظلوم دائما وبنسب 60% في القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ليبرهن علي عجز الدولة عن توفير الدولار اللازم لاستيراد هذه السلعة الرئيسية والتي تستوردها مصر بنسبة تتخطي 95%، وهو ما لم يرهب البقالين التموينين بمحافظة البحيرة من أن يرفعوا أصواتهم في وجه الوزير بالشكوي أثناء زيارته الميدانية قبل شهر.



الشئ نفسه حدث في السلع الحيوية الأخري، فزاد سعر السكر، السلعة الثالثة في منظومة الدعم العيني الملغاة، بنسبة 40%، بعد قرار " السيسي" بزيادة تعريفة الجمارك علي المستورد منه بنسبة 20%، محاباة لقيادات الشركات القابضة المنتجة للسكر المقربين من الوزير، علي حساب المواطن المسكين. وزاد سعر العدس بنسبة 35%، وزادت أسعار الدواجن، بروتين الفقراء، بنسبة 100% بسبب تضاعف أسعار العلف المستورد. وزاد سعر الفول، الوجبة الأساسية للشعب المصري بمعدل 40%. أما الفواكه المستوردة والمكسرات المرتبطة بشهر رمضان فقد طالها الجنون بعد قرار السيسي بزيادة الجمارك عليها بنسب 40%، ليحرم الأغنياء منها أيضا.



جرأة غير معهودة

وفي جرأة غير معهودة تحت حكم "السيسي" أعلنت نقابة البقالين التموينيين التي تضم 25 ألف بقال تمويني،

عن تنظيم وقفة أمام ديوان الوزارة احتجاجا علي سياسات الوزير وارتفاع أسعار السلع التموينية واحتكارها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزير وتخطيها أسعار السوق الحر!! ونقص الزيت والأرز والسكر وعدم جودتها ما يسبب اشتباكات متواصلة بين البقالين نيابة عن النظام، والمواطنين المطحونين. ورغم تأجيل الوقفة قبل يوم من موعدها تحت تهديد أجهزة الأمن والمخابرات، لكن رسالتها وصلت للجميع بما فيهم رأس النظام. وفي تصريح لا يقل جرأة عن موقف النقابة قال المتحدث باسم البقالين التموينين إن "الزيت مختفي تماما ولم يتم صرف لتر واحد للبقالين التموينيين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي".



بعد شهر من فشل "السيسي" بتخفيض الأسعار وجه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جيمس موران، تحذير، أو نصيحة، للحكومة والنظام، من استمرار الغلاء ونقص السلع خلال مؤتمر رسمي لدعم التنمية الريفية بمحافظة الفيوم في صعيد مصر، وكان الرجل موضوعيا فلم يطلب تخفيض الأسعار لأنه يعرف حجم الكارثة، علي خلاف السيسي، بل طالب الحكومة فقط بـ "تثبيت أسعار السلع الغذائية" لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعى والأمن، وشبه نقص الغذاء في مصر صراحة بنقص الغذاء في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية. ويبدو أن النظام لم ينصت للنصيحة جيدا، فقرر أن يمن علي المصريين بعشرة قروش يوميا للتصدي لغلاء الأسعار، بما يوازي 3 جنيهات في الشهر، بما يعادل الربع دولار، في الوقت الذي يطلب منهم أن يصبحوا علي مصر بجنيه.



وإذا لم يفزع النظام لهذا التحذير قبل حلول شهر رمضان ويقدم حلولا جادة وسريعة لتوفير الدولار ويعود لمنظومة الوزير باسم عودة دون مكابرة، ويطبق سياسة الدكتور محمد مرسي للاكتفاء الذاتي من الغذاء بدون لف ودوران ليوفر السلع الغذائية محليا في الأسواق وليس الاستيراد، وبعيدا عن الخطاب العاطفي، الذي لا يرد الجوع، والشعوذة السياسية والاستنجاد المتكرر بالجيش، الذي لم ينتخبه الشعب، والداخلية مؤخرا، أو يلتف عليها بخدعة "التعديل الوزاري" التي دأب مبارك علي استخدامها في مواجهة مثل هذه الأزمات والتي عادة ما تؤجل الانفجار لكنها لا تمنعه، فقد يجد نفسه أمام ثورة شعبية لا يستطيع أن ينقذه منها خطابه العاطفي ولا حتي وزير داخليته وأجهزته الأمنية علي كثرتها.

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*أكاديمي وكاتب مصري

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