محمد منير يكتب: الطوفان قريب

الجيش ليس هو الجنود والضباط الشرفاء، وإنما هو مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة الفاسدة، يقع تحت أسر قيادات صاحبة مصلحة فى حماية النظام الفاسد. يتبع

محمد منير*

إذا خاف حاكم من شعبه ، واتخذ تدابير أمنية وقمعية لحماية نفسه ونظامه من غضبة الشعب ، فعليه أن يـتأكد أن هناك إشارات ورسالات لم يقرأها أو يستوعبها، وعليه أن يدرك أنها النهاية ، ويكون سعيد الحظ إذا أصابته فطنة عابرة دفعته إلى الرحيل قبل الطوفان.



الأمر كما أراه كمتابع ميدانى للأحداث يتعلق بحالة خيبة الأمل التى أصابت مؤيدى هذا النظام أكثر من معارضيه الاستراتيجيين الذين لم يأملوا فيه قط .



ومن الملاحظ أن المظاهرات لم تعبر عن حالة احتجاج على سياسة النظام الحاكم، أو سخط على قرار اتخذه يرفضه جزء من الشعب ، إنما أى متابع لهذه الهبّة الجماهيرية يلاحظ بوضوح أنها عكست نوعاً من الغضب والانفعال يؤكد الإحساس بالخديعة من نظام سار فى اتجاه معاكس لما وعد به شعبه .



الشعب الذى خرج فى عام 2011 يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية ، وناضل سنوات، وانقلب على الرئيس الذى تولى الحكم عبر الصندوق الانتخابى تحت تأثير الخديعة والوهم بمزيد من الاستقرار والأمان فوجئ كأنه المغفل الذى "سلّم القط مفتاح الكرار " ، وهو مثل مصرى معروف للتعبير عمن سلًم مصيره لسارقه .



وعاد الشعب إلى المربع الأول ما قبل 2011 ، إلى الحالة نفسها من الاستبداد والفساد والانهيار الاقتصادى والاجتماعى ، بل إن الحالة ازدات سوءاً حتى أن الكثير من البسطاء بدؤوا يشعرون بالندم على انقلابهم على النظام المباركى ، والأخطر أن هذا النظام المستبد استند فى قوته وثباته على تأييد جماهيرى جارف حمله على الأعناق ووضعه على كرسى الاستبداد وما أن استلقى واستقر حتى داس الرقاب التى حملته .



وفوجئ الحالمون بنفس رموز الفساد فى الإعلام والحكم ، وحتى التمثيل النيابى، وتحولت ثورة الشعب إلى حبل التف حول الرقاب الحالمة بحياة كريمة يخنقها فى بطء وانتقام. وخرج الفاسدون من السجون التى احتموا بها من غضب الشعب ، وعادت زنازين العذاب والقمع ممتلئة بالأبرياء والشرفاء الذين توهموا أن الجيش سيصون ثورتهم، ونسوا أن الجيش ليس هو الجنود والضباط الشرفاء ، وإنما هو مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة الفاسدة ، يقع تحت أسر قيادات صاحبة مصلحة فى حماية النظام الفاسد ، ولم ينتبه الحالمون إلى أن المؤسسة العسكرية التى استندوا عليها تحتاج هى نفسها إلى ثورة داخلها حتى تصبح المؤسسة التى يمكن لها حماية الإرادة الشعبية .



ورحمة الله وحدها هى أصابت هذا النظام بالغباء ، فلم يستقبل رسالة 15 أبريل/نيسان، ولم يقرأ سطورها وأعماه غروره وجبروته عن معناها ، فازداد بطشا وغباء ونشر المخبرين والضباط فى الشوارع ، يرهبون البسطاء ، ويعتقلون الشباب ، متخيلين أن البطش والقهر والاستبداد هو الحماية لهم من غضبة الشعوب ، وأنساهم غرورهم درس الماضى القريب فأخذوا الطريق السريع إلى مصيرهم البائس تحت أقدام شعب وعى الدرس ، وفهم أخطائه ، وأدرك أن سلمية الثورة لا تكون إلا بهلاك الظالمين والمغتصبين والقتلة وسارقى الأحلام

الطوفان قريب .

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*كاتب وصحفي مصري



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