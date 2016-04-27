عبد القادر عبد اللي يكتب: عاش (الرفيق) باراك أوباما

من المألوف أن يتخذ اليسار العربي موقفاً إلى جانب الطغاة ،وهو مضطر للعيش على الفُتات التي يقذفها له الطاغية، ولكن اليسار التركي ليس لديه هذه الفرصة، فتأييده للطغاة موقف مبدئي. يتبع

عبد القادر عبد اللي*



فوجئت بشاعرة تركية معروفة من "صقور اليسار" وقد أنزلت على صفحتها في فيس بوك رابط مقطوعة الموسيقار مالك الجندلي التي يستخدم فيها الآلة الكاتبة كآلة موسيقية تحاور الفرقة الموسيقية في نوع من الكونشارتو، وكانت الفرقة السمفونية تعزفها، ولم يكن مالك شخصياً هو الذي يعزف، وفي النهاية يسحب عازف الآلة الكاتبة ورقة بيضاء هي التي كان يكتب عليها. وعلقت الشاعرة "اليسارية" تعليقاً مادحاً المقطوعة، وكيف استطاع المبدع (الذي لا تعرف اسمه بالطبع) أن يجعل من الآلة الكاتبة آلة موسيقية.



بما أنني "يساري سابق"، وعشت مع هؤلاء القوم ردحاً من الزمن، استخدمت منطقهم وعلقت جاداً بما معناه: "يا رفيقة، عليك الانتباه عند اختيار أي رابط لعرضه على أصدقائك، كيف تضعين رابطاً لهذا الداعشي المدعو مالك جندلي؟ أليس هذه دعاية مناهضة لليسار التركي المناضل؟"، وبالطبع حرصت على وضع الرابط في التعليق للمقطوعة التي يعزف فيها مالك شخصياً، وعندما يسحب الورقة التي يمثل أنه يكتب عليها بواسطة الآلة الكاتبة، يسحب علم سوريا الاستقلال قبل البعث .. رفع العلم هو دليلي القاطع على أن مالك الجندلي داعشي، فاليسار التركي يعتبر كل من لا يقاتل تحت أمر الولي الفقيه في سوريا هو داعش.



كتبت الرفيقة الشاعرة اعتذاراً شديد اللهجة في التعليقات، وأنها أعجبت بالمقطوعة، ولا علم لها بأن هذا الداعشي هو مؤلف هذه المقطوعة الموسيقية، ولم تتوقع أن يكون موسيقياً عالمياً كهذا قاتلاً مجرماً؛ ولكنها استدركت، وقالت: "مع الأسف إن هناك كثيراً من المبدعين يجنحون إلى طرق جنونية أو طائشة".



هنا، سألت متقمصاً شخصية الغبي: "ترى ألا ينطبق هذا الكلام على اليسار التركي أكثر مما ينطبق على الموسيقار مالك الجندلي؟ أي أليس من الممكن أن تكون المواقف الجنونية والطائشة هي مواقف اليسار التركي؟" .. طبعاً لا ضرورة لإكمال الحوار .. صمتت .. وألغت البوست.



من المألوف أن يتخذ اليسار العربي بأغلبيته موقفاً إلى جانب الطغاة العرب، لأن هذ اليسار يعرف بأنه بعيد كل البعد عن الجماهير التي يدعي النطق باسمها، وهو مضطر للعيش على الفُتات التي يقذفها له الطاغية من مقعد في البرلمان أو منصب مدير عام في إحدى المؤسسات الهامشية، ولكن اليسار التركي ليس لديه هذه الفرصة، فتأييده للطغاة موقف مبدئي.



على الرغم من الموقف "التقدمي" المعلن لهذا اليسار، فهو طائفي مذهبي متعصب، وهو الوجه الآخر لداعش، فهو يرى أي مواطن سوري لا يقاتل تحت راية الولي الفقيه في سوريا، هو داعش حتى لو كان هذا المواطن مسيحياً، لذلك فإن تأييده للأسد يفوق تأييد أي طرف آخر على الإطلاق.



ولكن هذا "اليسار" ما زال إلى اليوم يعتبر أن مهمته الأساسية هي محاربة الإمبريالية، وسيبقى على هذا النهج إلى الأبد. ومنذ انطلاق الثورة السورية حتى الآن يَعتبر ما جرى في سوريا مؤامرة عالمية (هم لا يستعملون تعبير كونية التي يستخدمها نظام الأسد) تقودها الإمبريالية الأمريكية لإسقاط النظام الممانع المناهض للإمبريالية في سوريا، ولكن إرادة الأحرار في كل مكان من العالم تصدت لهذه المؤامرة، وكسرتها، وانتصرت؛ وعلى هذا الأساس فإن بوصلته بتحديد المواقف بكل بساطة هي النظام السوري (يخجل أحياناً من قول نظام الولي الفقيه)، من يقف إلى جانب النظام السوري فهو تقدمي، ضد الإمبريالية العالمية، وخاصة الإمبريالية الأمريكية، ومن يقف ضد النظام السوري فهو داعشي حتى لو كان مالك الجندلي.



ولكن مجريات الأمور في الفترة الأخيرة، وخاصة على الصعيد التركي تؤكد أن رأس الحربة بالدفاع عن نظام الأسد هو باراك أوباما، فهو الذي يمنع الدول الداعمة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة من تقديم السلاح النوعي لها، وهو الذي يمنع تركيا من لعب دور أكثر فاعلية في الحرب ضد داعش، ويحول دون إقامتها مناطق آمنة تؤوي اللاجئين الفارين من موت البراميل وسيوف داعش، وهو الذي يعمل على إعادة تعويم نظام الأسد في الساحة الدولية، ولم تعد هذه الأمور مجرد تحليلات، وتسريبات، بل أصبحت تصريحات علنية، على لسان أوباما نفسه.. ولعل أوضح هذا المواقف عبر عنها عميل المخابرات الأمريكية السابق دوغلاس لوكس، بأنه "كان جزءاً من الفريق الاستخباراتي لوضع خطة للإطاحة بالأسد"، ويضيف: "لقد وضعنا خمسين خطة جيدة، وفريق العمليات كان واضحاً جدّاً حول مضمونها، إنّما القيادة السياسية لم تعط الضوء الأخضر لتنفيذ أيّ منها"، أي أن أوباما رفض خمسين خطة للقضاء على الأسد منذ عام 2011، أي قبل ظهور داعش.



بمعنى آخر، فإن المدافع الأقوى اليوم عن نظام الأسد هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولا يخفى أن موقف بوتين اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

بما أن البوصلة الرئيسة لليسار التركي هي النظام السوري، وبما أن مالك الجندلي داعشي جزء من المؤامرة الكونية على نظام الممانعة المناهض للإمبريالية، فإن البوصلة نفسها تشير إلى أن المدافع الأهم الذي لعب الدور الأساسي بالمحافظة على نظام الأسد هو باراك أوباما، وهو الذي أعطى القوات الإيرانية الإذن للدخول إلى سوريا، وتدميرها، وعندما فشلت هذه القوات، استنجد ببوتين للإبقاء على الأسد، والآن يشدد الحصار بأقصى ما يمكن على مقاتلي المعارضة لكي لا يصلهم أي نوع من السلاح الفعال… هذا يعني أن باراك أوباما هو رأس الحربة بالحرب ضد الإمبريالية الأمريكية…

يجب أن يكون شعار رفاق الأمس كالتالي: عاش الأمين العام للشيوعية العالمية الشوكة في حلق الإمبريالية الأمريكية الرفيق باراك أوباما، ويسقط الداعشي مالك الجندلي.

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*كاتب سوري متخصص في الشؤون التركية

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