ابتسام تريسي تكتب: خيال الأسد في المنام

ابتسام تريسي

يتشبث الناس بجميع فئاتهم العمرية ومهما كانت مكانتهم الاجتماعية بتفسير المنامات والسعي لمعرفة دلالاتها بل والاعتقاد بأنّ الواقع سيأتيهم بما أوحى به المنام، وذلك لأنّ الإنسان فطر على حبّ المعرفة والفضول والرغبة في كشف الغيب. وهذا يفسّر أيضاً تعلّق الكثيرين بمعرفة الأبراج وقراءة الفنجان والودع وأشياء كثيرة تدخل في تفسير الغيبيات والتكهن بما سيأتي به المستقبل.

كثرت كتب التفاسير وخاض فيها كثيرون من علماء المسلمين جلّ اعتمادهم في التفسير كان على القرآن والأحاديث النبوية.

ثمّ جاء أكبر علماء العصر الحديث في مجال الطب النفسي، النمساوي "سيغموند فرويد" بكتاب ضخم حاولت الترجمات تبسيطه وجعله "تفسيراً للأحلام" كما يرجو القرّاء عامة أن يجدوا فيه تفسير ما يرونه في أحلامهم واستخلاص ما يعينهم به على رؤية مستقبلية للقادم من حياتهم. بعيداً عن الغاية الأساسية التي قصدها فرويد من كتابه وهي دراسة العلاقة بين الحلم وصاحبه من حيث الشخصية والمزاج وبما حدث في زمن سابق للحلم. مما أدى إلى اتهامه في إمعانه بتحليل شخصية الحالم على حساب تفسير الحلم نفسه.

وبحسب فرويد فإنّ الحلم هو دلالة على استمرار حياة اليقظة.. وفي الحلم مستويين ظاهري يتشكل من عناصر بصرية تحيل إلى صور ومشاعر راهنة وهي المادة الخام للجوهر الرمزي للحلم، ومبطن وهو الدلالة العميقة للحلم". وربط فرويد بين الأحلام والدوافع الجنسية. وهذا دفع كثيرين لدحض نظريته وإثبات عدم صحتها.

لا يخرج الطغاة عن السياق الشعبي العام في التمسك بالرؤيا ليس إيماناً لكن لإدراكهم قوة تأثير هذه الظاهرة على لا وعي العامة وتغلغلها في النسيج الفكري للشعوب. وبالتأكيد لا يضع الطاغية نفسه في موقع من رأى المنام بل يقوم "رجاله" بمهمة "الرؤيا" التي تدعم حكمه وتثبته، وفي الغالب يكون صاحب الرؤيا رجل دين!

في كتابه "ثلاثة أشهر هزت سوريا" روى وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس مناماً فسّر به ما حدث في سوريا في عام 1984 حين أراد رفعت الأسد الانقلاب على حافظ والاستئثار بالسلطة، وربما يكون هذا الكتاب الوحيد من تأليف العماد طلاس الذي عُرف عنه سرقته لجهد المجندين الذين يخدمون تحت إمرته في الجيش ويؤلفون له كتباً ينشرها باسمه في دار نشره الخاصة، فقد ألّف كتباً في كلِّ شيء حتى تنسيق الزهور والطبخ! وللإيضاح فقط _وقد يكون ذلك داعماً لنظرية فرويد_ أنّ العماد أوّل كان مولعاً بالنساء وغرامياته مشهورة جداً وأكثرها شهرة غرامه بالممثلة الإيطالية جينا لولو بريجيدا والمغنية الفرنسية جين مانسون!

قال العماد طلاس:

(في أوائل شباط من العام 1984 اتصلت زوجتي لمياء الجابري (أم فراس) بالشيخ أحمد عبد الجواد وطلبت منه أن يأتي إلى سورية وكان جوابه:

إنني الآن في المدينة المنورة وأمامي المدفأة الكهربائية ولا أقوى على برد الشام في شهر شباط.

فقالت له أم فراس: إذاً على خاطرك. وفوجئنا به في اليوم التالي يطرق الباب مع الشيخ محمد الهندي، وبعد أن رحّبت بمقدمه وقلت له:

من الذي أتى بك إلينا؟ فأجاب اسأل زوجتك أم فراس. فقلت: أريد أن أسمع منك.

فقال: بعد هاتف أم فراس توجّهت إلى مسجد الرسول وبدأت بالصلاة وتلاوة القرآن حتى غلبني النعاس فنمت في الروضة الطاهرة وتراءى لي الرسول في المنام وهو في عدة الحرب الكاملة فسألته إلى أين يا رسول الله؟ فقال لي: إلى الشام.. لقد استنجد بنا أهل الشام أفلا ننجدهم! وركب بغلته واختفى كشهاب ثاقب.. وأمام هذا الحدث اتصلت بشركة الطيران السعودية وغادرت المدينة المنورة على أول طائرة متوجهة إلى دمشق وها أنا ذا بينكم..

بعد أن شربنا القهوة قال لي: إنني مكلف من قبل الرسول الأعظم أن أصلي في مكان مرتفع بدمشق على مدى ثلاثة أيام ونقوم سوية بالدعاء بأن يحفظ الله البلد والقائد حافظ الأسد.. وأجبته: حباً وكرامة..

ورجاني أن نستخدم سيارة الشيخ محمد الهندي؛ لأنّها متواضعة ولا يجوز أن نتقرب إلى الله ونحن نركب أفضل السيارات.. وأجبته لا مانع لديّ مطلقاً.. وصعدنا ثلاثتنا إلى جبل قاسيون وصلينا قرب (نصب الجندي المجهول) وقمنا بالدعاء حسب الأصول..

اليوم الثاني طلب مني أن نصلي في أعلى مكان بدمشق قرب شارة التلفزيون على جبل قاسيون، وتوجهنا إلى هناك وكنت أجلس إلى جانب السائق وتعرف عليّ قائد الحرس، وهو من عناصر سرايا الدفاع، وفتح لنا الحاجز بعد أن أدى التحية العسكرية وقمنا بالصلاة والدعاء إلى الله بأن يحفظ البلد وقائدها الأسد.. وشعرت وأنا أصلي بوجود حركة غير طبيعية في الموقع فالدبابات خارجة من مخابئها وسدنة الدبابات يقومون بتنظيف الذخيرة ومسح المدافع وتنظيفها إلخ.. من أعمال الصيانة وقلت في نفسي ربما تصادف مجيئنا مع يوم المرآب في سرايا الدفاع..

في اليوم الثالث قال الشيخ أحمد لسنا بحاجة لكي نصلي في مكان مرتفع ويمكننا أن نصلي في حديقة المنزل.. وهبطنا مع سجادات الصلاة إلى الحديقة وصلينا وتوجهنا بالدعاء إلى الله نفسه.

وإنني أعترف للقارئ بأنني أكبرت في هذا الرجل محبته للقائد الأسد دون أن يراه أو يقابله شخصياً.

وقد حدثت هذه الواقعة في أوائل شهر شباط 1984، وقبل أن يكتشف أحد باستثناء السيد الرئيس نوايا رفعت في عزمه على كشف أوراقه بشكل مبكر وقد بقي الشيخ أحمد في سورية حتى انفرجت الأزمة وسافر العميد رفعت إلى روسيا).

وهكذا وجد طلاس التفسير الدامغ الذي لا يمكن أن يناقش لخسارة رفعت وخروجه من سورية وتثبيت حكم حافظ وتوريثه لابنه من بعده. ربّما لأنّه صلّى مع الشيخ "لله نفسه" ولم يلتمس العون من إلهٍ آخر!

لن أناقش تفاصيل ما رواه خاصة اتصال أم فراس بالشيخ، ولماذا اتصلت به؟ وكيف ولماذا يكون رقم هاتف الشيخ معروفاً لأم فراس أو ما الصلة بينهما؟ هذه أمور سأتركها جانباً الآن؛ لأنّ الحلم الثاني أشدّ وقعاً من الأول!

ففي خضم جنون الحرب في سوريا يخرج علينا مفتي الدولة أحمد حسون برؤيا أخرى من خلال منام! رواه لشريف شحادة على الهاتف ونشره الأخير على صفحته الشخصية في الفيس بوك. يقول:

"في ليلة الخميس وبعد أن صلينا صلاة الفجر في جماعة أخذت غفوة.. وإذ بشخص يناديني ويقول لي: تقدم يا شيخ أحمد. فأمسك بيدي، ومشينا في مكان لا يشبه إلا جنات النعيم. وقال لي: انظر يا شيخ أحمد.. فأصابتني القشعريرة من هول ما رأيت.. فشاهدت بأم عيني السيد الرئيس حافظ الأسد مع السيدة أنيسة مخلوف بالإضافة للشهيد باسل الأسد على نهر الكوثر، يشربون المتة (مشروب خاص بمناطق القلمون وجبال العلويين) وهم في سعادة لا تدرك". وأضاف: "ثم أشار إليّ السيد الرئيس حافظ الأسد، وقال لي: سوريا أمانة في رقابكم.. وبالنسبة لي كلي ثقة بكلام العلماء المؤمنين الصادقين".

لم أستطع أن أجد تفسيراً لمنام حسون لا على طريقة ابن سيرين، ولا على طريقة علي بن أبي طالب! فقد تجاوز حسون القرآن والسنة؛ لأنّه رآهم يشربون "المتة"! لكن _بحسب فرويد_ وما ظهر من حياة حسون السرية في الآونة الأخيرة، ودلالة يوم الخميس في المنام، يمكن اللحاق بصور المنام من طبقة إلى أخرى ومن صورة إلى صورة أعمق حتّى الوصول إلى اللاوعي الذي أنتج هذا الحلم!

ويمكن تفسيره على طريقة جدتي رحمها الله أنّ الحسون أكل طنجرة برغل بعدس بالإضافة إلى فحلي بصل وجرزة فجل ونام من دون أن يغسل فمه.. والله أعلم.

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*روائية سورية

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