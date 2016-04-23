عبير الفقيه تكتب: في اليوم العالمي للوردة والكتاب معاً

عبير الفقيه*

أقرّت منظمة اليونسكو رسميّا سنة 1995 يوم 23 ابريل/ نيسان من كلّ سنة، يوما عالميا للكتاب وحقوق المؤلّف.

ودأبت أغلب بلدان العالم على الاحتفال به مع مصادفة اقتران هذا التاريخ بالاحتفال بيوم القديس جرجس أو "سيدنا الخضر"، أو سان جورج حسب ما يُطلق على هذا البطل المستقرّ في المخيّلة الشعبية من أسماء في عديد المجتمعات المسيحيّة على اختلاف لغاتها.

ففي شمال شرق إسبانيا بمقاطعة كاتلونيا وفالنسيا وجزر الباليار مثلا، يُعرف هذا اليوم بيوم سان جوردي وفيه يتجدّد التّذكير بأسطورة هذه الشخصية الميثولوجية عبر تقليدين تميّزت بهما المنطقة ألا وهما شراء الكتب والورد معاً.



في الحقيقة، يتأتّى الاستثناء الكاتالاني في الاحتفال بهذه المناسبة من تفاصيل الأسطورة المتداولة عن شخصيّة سان جوردي في نسختها الإسبانية؛ إذ تعود أطوارها إلى معركة في سنة 1456 بين تنّين جاثم على قرية "مون بلان" فتك بأهلها، و فارس شجاع قرّر أن يواجه هذا التنّين عندما وصل الدّور إلى ابنة الملك لتكون قربانه. بعد معركة شرسة، تمكّن البطل سان جوردي من هزيمة التنّين بغرس سهمه في صدره حتّى أرداه قتيلا وسط فرحة عارمة من الملك وأهل القرية.



تقول الأسطورة الكاتالانيّة إن دم التّنين حين تدفّق غزيرا، انبعثت منه وردة حمراء قانية، فقدّمها البطل لابنة الملك عربون محبّة. من هنا وُلِد العرف الاجتماعي القائم على أن يهدي الرّجل وردة لحبيبته، ثم تطوّرت الأفكار وشمل هذا الإهداء المرأة بصفة عامّة، كأن يعود الرجل مثلا بوردة لكل من زوجته، أمّه، أخته، جارته، ابنته.



و تختلف هذه اللّمسة الرومانسية عن باقي نُسخ الأسطورة المنطلقة من لبنان و فلسطين منذ القرن الثالث، مرورا بتركيا وإيطاليا والنمسا و فرنسا وحتى روسيا، وصولاً إلى بريطانيا و حتى أمريكا بعد غزو الأوروبيين لها في أواخر القرن الخامس عشر. فجميعها تتّفق على اعتبار الشّخصية رمزاً للمنتصر، خالص النوايا، على بساطة سلاحه (رُمحٌ يحمل في آخره رمز الصّليب)، في مواجهة خصم قوي.



ورغم الاعتراف بأهمية هذه الأسطورة في التّراث الشّعبي الأوربي عموما، إلّا أنّه وجبت الإشارة إلى أنّه لم تكن الأسطورة لتأخذ كل هذا الحجم الاحتفالي لولا التوظيف الثقافي الاجتماعي الجيّد لها. فبالنسبة للحضور اللافت لمحطّات بيع الورود بالشارع الكاتالاني فيُعتبر عُرفا كما ذكرنا. أمّا بيع الكتب في الشّوارع الرّئيسية فلا يرجع أساسا إلى اليوم العالمي للكتاب و إنّما إلى مُعطى آخر؛ ففي مستهلّ القرن العشرين شهد قطاع النّشر والكتب أزمة خانقة، فانتبهت نقابة الكتبيّين و الغرفة الوطنية للكتاب، إلى أنّ يوم سان جوردي و الموافق لـ 23 أبريل/ نيسان كما سلف ذكره يتوافق مع تاريخ وفاة قامة من قامات الأدب الإسباني، ميغال دي ثيرفانتس (مؤلّف دون كيشوت) وتاريخ ميلاد قامة الأدب الانجليزي شكسبير. فكان الاجتهاد على إقرار ذلك التّاريخ كيوم احتفالي بالكتاب، بنيّة التّوزيع و تنشيط حركة البيع (إلى أن تمّ إعلانه من طرف اليونسكو سنة 1995 على أنه يوم عالمي للكتاب و حقوق المؤلّف).



وبالتّالي، تمّ جمع المناسبتين، بحيث يهدي الرّجل المرأة وردة وتهديه هي كتابا. و كانت الفكرة إيجابية جدا، فقد أثّرت بشكل كبير في المخيّلة الاجتماعية، إذ أقحمت الشّغف بالكتب في اهتمامات المواطنين. خصوصا وأنّه مع كل نجاح و إشعاع للظّاهرة، تتعزّز ثقة الكاتالانيّين على أنّهم مواطنون من درجة أولى مقارنة بباقي الإسبان.

و لكم أن تتصوّروا هذا الاستثمار الثقافي على مدى أكثر من قرن في غرس قيمة الكتاب كقيمة ثابتة في تطوّر المجتمع بداية من الثقافة العائلية التي نجحت في فرض صورة الجدّ الذي يقرأ و تأثّر الحفيد بهذا السّلوك. شيئا فشيئا، أصبح السلوك متواترا إلى أن وصل إلى درجة التنافس وصار الكتاب يحتلّ ركنا جغرافيا ثابتا في البيوت و فضاء لابأس به في عقل المواطن، طفلا كان أو كهلا. و بطبيعة الحال، انطلقت الظاهرة على بساطتها في إطار محلّي إلى أن عزّزها قرار اليونسكو بتدويلها، فكان لها أن تُحدث وقْعا مُنعشا على مزاج هذا الإقليم.



والمناسبة لا تقتصر على بيع الورد و الكتب فقط، في سلوك متكررّ، بل إنّ تفاصيل كل "سان جوردي" يميّزه عن سابقه، و بعيدا عن التّنافس الشّديد على تزيين واجهات محلّات المدينة و ساحاتها، فإنّ الاجتهاد بلغ درجة الحماس إلى حدود تنظيم حملات التبرّع بالدم (في استثمار لتفاصيل الاسطورة ) وإسناد رخص بيع الورد لبعض الجمعيات الخيرية والاستفادة من عوائد المبيعات، وتنسيق حملات تبادل الكتب بين المواطنين، وتطوير تحفيز الأقلام النّاشئة على النشر و التفاعل، وتوفير فرصة الالتقاء بالمؤلّفين مع قرّائهم ، وتنظيم مسابقات في النشر وإسناد جوائز لمؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً، و الدُّور الأكثر نشراً. إضافة إلى التغطية الإعلامية المتطوّرة لهذا المهرجان و تحليتها بشيء من الموسيقى و العزف من ساحة كاتالونيا أساسا (أهمّ نقطة استعراض)، أين ينتصب استوديو خارجي عادة لأهم المحطات التلفزيونية؟



وعلى مدار اليوم تتجوّل الكاميرات على طول شوارع برشلونة العاصمة لرصد الحشد و تتبّع الصّفوف المتراصّة للحصول على توقيع من كاتب هنا أو شاعر هناك. إضافة إلى الاستضافات المباشرة للمساهمين في التظاهرة على اختلاف أعمارهم ومستوى إسهاماتهم. أمّا تتويج الفائزين آخر اليوم، فذلك حدث حاسم يحظى بالتغطية الأكبر.

مناسبة كاتالانيّة متميّزة، تحرص برشلونة (كعاصمة لهذا الإقليم) على إتقانها أكثرو تجديد فقراتها كلّما تألّقت العاصمة الإسبانية مدريد، على الجانب الآخر، في الاحتفال باليوم العالمي بالكتاب في إطار تنافس مُدن العالم على هذا الحدث.

نقطة ضوء في ثقافة المجتمعات يمكن أن تبعث على التّفاؤل و تبيح لمظاهر الاستهلاك أن تتغلغل أكثر فأكثر إذا كانت تخدم الجمال و الفكر، نقلتها لكم باختصار لأن الظاهرة مُغرية بالشرح عساها أن تؤثّر في عالمنا العربي.

حين حضرت اوّل مرّة فعاليّات هذا اليوم في برشلونة، تذكّرت نزار قبّاني،

" أنا يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة و كتاب"

الوردة والكتاب معاً.

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*كاتبة تونسية تقيم في برشلونة

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