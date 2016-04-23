عبد الحافظ الصاوي يكتب: إعادة إعمار سوريا وإشكاليات التمويل

تصريح رئيس البنك الدولي لإحدى الجرائد العربية حول تكلفة إعادة إعمار سوريا، يطرح إشكالية التمويل، في ظل تركيبة معقدة من الصراع بالمنطقة، وكذلك المعطيات الدولية. يتبع

عبد الحافظ الصاوي*

تبقى للسياسة حساباتها، التي من الصعب التنبؤ بمجرياتها خلال الأيام القادمة، فيما يتعلق بمستقبل النظام السياسي في سوريا، ولكن تصريح رئيس البنك الدولي لإحدى الجرائد العربية حول تكلفة إعادة إعمار سوريا، يطرح إشكالية التمويل، في ظل تركيبة معقدة من الصراع بالمنطقة، وكذلك المعطيات الدولية.



جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، قدر إعادة الإعمار بسوريا، لكي تعود لما كانت عليه قبل ثورة 2011، يما بين 150 – 180 مليار دولار. وحسب تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015، فإن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بلغ 60 مليار دولار في عام 2010، وهو ما يعني أن تكلفة إعادة الإعمار تعادل من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسوريا في عام واحد.



ومن هنا نجد أنه في حالة نجاح الوصول لحل سياسي أو عسكري بسوريا، وأن مرحلة إعادة الإعمار دخلت حيز التنفيذ، فإن عملية التمويل سوف تواجه الإشكاليات الآتية.



• تقطير المؤسسات الدولية

لن تُقدم المؤسسات الدولية على إعادة الإعمار بسوريا بهذه الميزانية الضخمة، دون أن يتم تخلي سوريا عن الاقتصاد الموجه الذي تقوده الدولة، والدخول في حزمة ما يسمى برامج الإصلاح الاقتصادي، وإعطاء مساحات واسعة للقطاع الخاص.



وفي هذه الحالة ستكون مساهمة المؤسسات الدولية عبارة عن قروض متوسطة وطويلة الأجل، أي أن التمويل سيكون في صورة ديون، وليس منحًا، ويتوقع أن تقدم المؤسسات الدولية ما لا يزيد عن 10 مليارات دولار إلى سوريا في أحسن التقديرات، وعلى شكل شرائح تمتد لنحو 5 سنوات. وبذلك سيكون دور هذه المؤسسات غير ملموس في إنجاز عمليات إعمار سريعة بسوريا، فضلًا عن الثمن الاقتصادي الذي سيدفعه الاقتصاد السوري لهذه الديون، في شكل أعباء كبيرة على أصحاب الدخول الضعيفة والمنتظمة في سوريا.



• تمويل الفرصة البديلة

ستكون كل من أوروبا وتركيا، مدفوعتين للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، تحت ضغط عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، حيث تمثل رعاية اللاجئين السوريين تكلفة اقتصادية واجتماعية ضاغطة على كل من أوروبا وتركيا.



وقد تستفيد تركيا بشكل مباشر من عمليات إعادة الإعمار في سوريا من أكثر من جهة، سواء بعودة اللاجئين، وتخفيف فاتورة رعايتهم، أو بالمساهمة في عمليات الإعمار من خلال استحواذ الشركات التركية على جزء كبير من المقاولات، أو توريد المواد الخام اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، باعتبارات القرب الجغرافي.

ولكن تكلفة إعادة الإعمار تبقى معضلة لكل من تركيا وأوروبا، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية في أوروبا، ومن هنا قد تكون تكلفة الفرصة البديلة لرعاية اللاجئين السوريين في تركيا وأوروبا هي الدافعة، لتحمل جزء من فاتورة إعادة الإعمار في سوريا، وفي هذه الحالة ستكون التكلفة ممتدة على مدار فترة لا تقل عن خمس سنوات في المتوسط.

• صراع اقليمي

سيكون الدور الإقليمي في تقديم التمويل لإعادة إعمار سوراة، مرتبط بخريطة الصراع الإقليمية، وبخاصة من قبل دول الخليج من جهة، وإيران من جهة أخرى، فكلا الطرفان ستكون مساهمته مشروطة في سورية، وبما يمكن كل طرف من توطيد وجوده داخل سوريا الجديدة.

ولابد أن يؤخذ في الاعتبار ضغوط أزمة انهيار أسعار النفط، وتأثيرها السلبي على دول الخليج وإيران، وقد تكون هناك مساحة تسمح لهذين الطرفين بتمويل إعمار سوريا، من خلال توفير الدعم العسكري الذي يدفعه الطرفان حاليًا.

وواقع التجربة العربية في تقديم المساعدات والدعم، تغيرت على مدار العقد الماضي، حيث تخلت هذه المساعدات عن أهم سماتها، كونها مساعدات غير مشروطة. وأصبحت مرتبطة بأجندة سياسية، كما حدث في مصر، وتونس، بعد إفشال ثورات الربيع العربي.

ويبقى السؤال حول الحصة التي يمكن أن تقدمها الدول الخليجية أو إيران لإعادة الإعمار، وهي عادة ستكون ضمن آلية دولية، مثل مؤتمر مانحين، وفي أفضل الأحوال قد تكون هذه الحصة لا تزيد عن 10 مليارات دولار سنويًا تقريبًا، وقد لا تتكرر، وقد تأخذ شكل امدادات نفطية، وأن تكون المساهمات في شكل قروض، ولمرة واحد

• التمويل الذاتي

يبقى الحل الداخلي الخاص بسوريا، المخرج الأكثر أمنًا والأقل تكلفة من الناحية الاقتصادية، وهو التمويل من خلال القطاع العائلي السوري، حيث يعتقد بعد الوصول إلى حالة من الاستقرار في سوريا، أن تتخلى الدولة عن قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة للقطاع الخاص، ولكن تبقى إشكالية باقي المرافق العامة، مثل الطرق والجسور والموانئ وغيرها من مؤسسات الخدمة العامة، وهو ما قد يفتح الباب للاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر آلية (B.O.T) أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسوف يرتبط الأمر بمدى الثقة التي ستجعل رأس المال السوري يعود بصورة آمنة إلى بلاده، وستكون الفترة الأولى كاشفة ومؤشر يمكن الاعتماد عليه لعودة الأموال السورية من الخارج، أو تفضيل الباقي بالخارج.



• فرصة المجتمع المدني

بلا شك سيكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في عمليات إعادة إعمار سوريا، ويتوقع أن يكون للمؤسسات العربية الدور الأكبر في هذا المضمار، وبخاصة في قطاعات التعليم والصحة، والرعاية الاجتماعية.

ولكن يؤخذ على هذا المسار في تمويل إعادة الإعمار من خلال مؤسسات المجتمع المدني العربية، أنها لا تملك أجندة يمكن التعويل عليها، حيث إنها تعتمد على التبرعات، وليس التمويل الذاتي الدائم، وقد تبدأ عملها متأخرة، من خلال التعرف على واقع المؤسسات والمنشآت المهدمة، ووجود أولوية لتنفيذ مشروعاتها.

وإن أريد لهذا القطاع أن تكون له مساهمة ناجحة، فلابد من وجود تنسيق فيما بين تلك المؤسسات، وليكن في إطار التخصص، لتهتم كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بتبني قطاع معين، وليكن التعليم أو الصحة، أو رعاية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

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*خبير اقتصادي مصري

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