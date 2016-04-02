ممدوح الولي يكتب: جفاف المعونات الخليجية زاد الأوجاع

تزداد أوجاع الانقلاب فيضطر لقبول روشتة المنظمات الدولية، للحصول على قروض، وهى روشتة مؤلمة له سياسيا، حيث تتطلب مزيدا من خفض الدعم للوقود، وتقليلا لأجور العاملين، ومزيدا من الخصخصة.. يتبع.

ممدوح الولي*

في لقائه عددا من المثقفين المؤيدين لنظام الانقلاب في مصر، قال الجنرال، حسب رواية "فاروق جويدة" إن مصر لم تتلق أي دعم خارجي منذ أن تولى الرئاسة، و"إننا ندبر أحوالنا بما لدينا من الموارد".

وهو حديث غير صحيح، ففي الربع الأول من الانقلاب في سبتمبر/أيلول 2013، بلغت المعونات الخارجية، وغالبيتها خليجية، 4.3 مليارات دولا ، برغم أن ما حصل عليه "د.محمد مرسى" في عام ولايته كاملا، بلغ 854 مليون دولار، منها خمسمئة مليون دولار من قطر .

وفى الربع الثاني من الانقلاب، في ديسمبر/كانون الأول 2013، بلغت المعونات مليارا و900 مليون دولار ، وفي الربع الثالث 3.8 مليارات دولار ، وفي الربع الرابع بلغت المعونات مليارا و900 مليون دولار، ليصل الإجمالي خلال العام الأول 11.9 مليار دولار .

وهو مبلغ مكن نظام الانقلاب من تدبير استيراد المواد الغذائية والبترولية، وسداد أقساط ديون قطر وغيرها، وزيادة احتياطي العملات الأجنبية بنحو مليار و800 مليون دولار،مما مكن سعر صرف الجنيه المصري من الاستقرار .

وربما يقول قائل ولكن هذا هو عام تولي "عدلي منصور " لكن هذا هراء، حيث كان "منصو"ر أشبه بالبرافان ، حتى تتم الاستجابة لمطلب الغرب في إنتاج شكل ديمقراطي لولاية الجنرال من أجل الاعتراف به، مثلما طلبوا قبلها من جنرال موريتانيا .

ومع تولي الجنرال الرئاسة في يونيو/حزيران 2014، استمرت المعونات الخليجية خلال الربع الأول من حكمه بنحو مليار ونصف المليار دولار ، وفى الربع الثاني له بلغت مليارا و100 مليون دولار، رغم تراجع سعر البترول خلال النصف الثاني من العام 2014 .

ومع استمرار التراجع العنيف لسعر البترول في العام 2015، ودخول دول الخليج حرب اليمن، إلى جانب مساعدتها لثوار سوريا وأحد فصائل ليبيا، وإصابة أغلب الموازنات بالعجز، توقفت المعونات الخليجية لمصر.

وهكذا بلغت المعونات في الربع الأول من العام 2015 نحو 6.4 ملايين دولار فقط، وفي الربع الثاني 58 مليون دولار ، وفي الربع الثالث 22 مليون دولار ، وفي الربع الرابع من العام 10.3 ملايين دولار

ليسفر العام الماضي عن حجم معونات لم يكمل 97 مليون دولار، رغم زيارة الجنرال لعدد من دول الخليج وغيرها من الدول خلال العام، وتلقيه وعودا بالمساعدة .

وتحول دعم دول الخليج لنظام الانقلاب من المعونات: المالية، والعينية في شكل بترول خام ومشتقات بترولية، إلى الإقراض.

وهو ما حدث في مؤتمر شرم الشيخ في مارس/آذار من العام الماضي، بإمداده بنحو 6 مليارات دولار، بواقع مليارين من كل من السعودية والإمارات والكويت، وتحول الإمداد البترولي الكويتي والسعودي الى إمداد بمقابل، مع منحه تيسيرات في الدفع.

وبتوقف المعونات الخليجية، والتي واكبها تراجع حصيلة الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس، زادت معاناة الاقتصاد المصري، فبدأت خطوات خفض قيمة الجنيه أمام الدولار في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، واستمرت حتى مارس/آذار من العام الحالي، ولا يتوقع توقفها في ضوء استمرار نقص العملات الأجنبية .

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي، وتحول فائض العملات الأجنبية في البنوك إلى عجز، وساهم ذلك في انصراف كثير من المصريين بالخارج، عن تحويل أموالهم إلى ذويهم من خلال الجهاز المصرفي، في ضوء اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي لسعر صرف الدولار، ما زاد من حدة نقص الدولار .

وقام النظام المصري، من خلال البنك المركزي وزارة التجارة ومصلحة الجمارك، بالعديد من الإجراءات لتقليل الواردات السلعية، التي تحتاج لأكثر من 5 مليارات دولار شهريا، لكنه لم يفلح سوى في خفض تلك الواردات السلعية غير البترولية بنحو 3.7 مليارات دولار في العام الماضي .

وساعد على ذلك تراجع الأسعار العالمية للغذاء والمواد الخام الزراعية والمعادن ، كما انخفضت قيمة الواردات البترولية بنحو 3.3 مليارات دولار ، معظمها بسبب تراجع أسعار البترول .

وخلافا لما ذكره الجنرال في حديثه لأتباعه من المثقفين، فقد اعتمد في أول 18 شهرا من الانقلاب على المعونات الخليجية بشكل كبير. ومع تراجع سعر البترول وانشغال دول الخليج بالخطر الإيراني، سواء على الضفة الأخرى من الخليج، أو في العراق واليمن ولبنان، تقلصت المعونات الخليجية، مع استمرار بعض دول الخليج ـ وعلى رأسها السعودية ـ في الوعد بالإمداد بالاستثمارات، منذ مارس/آذار 2015 وما قبلها، وبالطبع فإن مبرر عدم تحقق تلك الاستثمارات موجود، ويتمثل في حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، والتي منعت قدوم المستثمرين العرب وغيرهم.

وهكذا تزداد أوجاع الانقلاب فيضطر لقبول روشتة المنظمات الدولية، للحصول على قروض، وهى روشتة مؤلمة له سياسيا، حيث تتطلب مزيدا من خفض الدعم للوقود، وتقليلا لمخصصات أجور العاملين بالحكومة، ومزيدا من الخصخصة.

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*خبير اقتصادي مصري

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