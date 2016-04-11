سمير طاهر يكتب: فقاعة القمني(3) خطأ أم فوضى؟

إن شهرة كتب القمني لا تعود الى مضمونها، فهذا المضمون موجود عند كتاب آخرين بشكل أرقى وأغنى وأصح، ولكنها تعود الى طريقة البائع الشاطر التي يتبعها.. يتبع.

سمير طاهر*

في هذا الكتاب (رب الثورة: أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة) يبدو أن تركيز الكاتب سيد القمني على خلق افتراضاتٍ، وانتقاء ما يدعمها من النصوص القديمة والمقتبسات الحديثة، شَغَله عن التدقيق في تفاصيل عمله.

في الصفحة 40 يقول الكاتب أن عصر الدولة القديمة "يبدأ تاريخياً بقيام الأسرة الثالثة التي أسسها زوسر حوالي عام 2870 ق. م، وينتهي بسقوط الأسرة السادسة حوالي عام 2880 ق. م.، وبذلك تكون قد استمرت مسيطرة على الجهاز الحكومي في مصر، ما يقرب من خمسمئة عام".

وكما يلاحظ القارئ فالتواريخ هنا غير قابلة للفهم إلا عند اعتبارها خطأ كتابياً أو مطبعياً كأن يكون المقصود بتاريخ سقوط الأسرة السادسة هو 2180 ق. م. وهو قريب مما أورده بعض الباحثين. لكن حتى في هذه الحالة فالغريب أننا لو حاولنا – إكراماً للكاتب – تصحيح الأرقام فلن نعثر على هذه الخمسمئة عام التي يذكرها، إنما سيكون الناتج حوالي 700 عام! لكن في الهامش أسفل الصفحة يعود إلى ذكر عام قيام أسرة زوسر بأنه 2780 ق. م.، وبذلك يتضح بأنه أخطأ في كتابة كلا التاريخين الواردين في عبارته أعلاه. ومع ذلك فإذا كان يقصد القول أن الدولة القديمة امتدت ما بين عام 2780 ق. م. وعام 2180 ق. م. – وهو ما ذكره باحثون وخالفه آخرون – فهذه ستمئة عام فلماذا كتب أنها خمسمئة؟ خطأه في الحساب وخطأه في كتابة التواريخ يشيران الى احتمال أنه لم يقم بمراجعة نص البحث وتدقيقه، فلو كان فعل للاحظ بسهولة هذه الفوضى التي صنعها في الصفحة 40. وستقابلنا في الكتاب مواضع كثيرة تؤكد هذا الشعور بأن الكتاب لم يأخذ حقه من المراجعة.

الأسلوب

عند التمعن في مضامين كتب سيد القمني فليس من الصعب الاستنتاج بأن كلاً منها هو – في الأصل – عبارة عن لعبة افتراضية في ذهن الكاتب، يحيطها بالتضخيم اللازم والزيادات اللفظية الكثيرة والمقتبسات المناسبة، ومن هذا الخليط تكتمل صناعة كتاب بسرعة قياسية.

إن شهرة كتب "القمن"ي لا تعود إلى مضمونها فهذا المضمون موجود عند كتاب آخرين بشكل أرقى وأغنى وأصح، ولكنها تعود الى طريقة البائع الشاطر التي يتبعها، والتي اتبعها في هذا الكتاب: فهو يضع لكتابه عنواناً يثير فضول القارئ الجاد، فإذا ما تصفح هذا القارئ المقدمة وجدها دعاية صارخة عن منتج فريد من نوعه، عظيم الأهمية، خطير، سوف يُحدث انقلاباً ثورياً في مجاله، منتج يعد المؤلف بالكشف عنه في الصفحات التالية بعد المقدمة! لكن في تلك الصفحات سيجد القارئ بانتظاره أكواماً من تعبيرات المبالغة والتضخيم والتفخيم من قبيل: "الجماهير تغزو عالم الخلود!" أو "قال التاريخ!" وسيظل القارئ يلهث وراء الصفحات على أمل الوصول الى الكنز المعرفي الموعود، حتى نهاية الكتاب وبداية الخيبة: فلا منتج هناك ولا شيء ذا بال، والأمر كله كان خدعة لسرقة وقت القارئ.

هو إذن بائع شاطر، علينا الاقرار له بهذا، ولكن البيع شيء والبحث العلمي شيء آخر. البحث العلمي لا يقبل أسلوب القمني في تضخيم الأشياء، ولا الاستخدام المبتذل والذي ينم عن جهل للمصطلحات المعاصرة، كقوله مثلاً "إن عصر الثورة المصرية في نهاية الدولة القديمة كان بلا جدال عصر سيادة البروليتاريا"!! أو كما في اللعبة الافتراضية الرئيسية في هذا الكتاب وهي النظر الى الأساطير القديمة على أنها فلسفات. فمنذ ما قبل الميلاد بعدة قرون فصل المفكرون اليونانيون الأسطورة عن الفلسفة، ليأتي بعدهم بخمسة وعشرين قرناً كاتب يعتبر الأساطير فلسفات، والديانات القديمة "فلسفة ميتافيزيقية" وقصص الخلق البدائية "نظريات كونية" و"فلسفة وجود"! بل إنه يهبط بالتوصيف والحذلقة اللفظية الى درجة تثير الضحك عندما يكتب عن أحد الآلهة المصرية (الاله بتاح): "استطاع بتاح أن يكون ذا أثر قوي، أثرى الفكر المصري وفلسفته في الوجود، من حيث تأكيده على سبق الفكر للوجود، وبأن الماهية سبقت الوجود، فظل قائماً الى جوار النظرية الأونية (يقصد ديانة مدينة أون – س) في الوجدان والعقول… الخ". والمضحك هنا هو أن المقصود بهذا الكلام ليس شخصاً حقيقياً وإنما شخصية وهمية في أسطورة دينية! إن هذا الشطط في الخيال، حيث يجعل من أحد شخوص الأساطير الدينية فيلسوفاً، مع عرض جدّي "لفلسفته في الوجود!" وكأنه فعلاً شخص موجود ويفكر، وهو ما قد يصلح لعمل خيالي تلفزيوني مثلاً ولكن من التهريج أن يقدم على أنه بحث علمي. فما بالك إذا علمت أن كل هذا الكتاب قائم على هذا التهريج، أي على اعتبار الأساطير الدينية في مصر القديمة "فلسفة" مثلها مثل الفلسفة اليونانية؟

وعلى ذكر الفلسفة اليونانية يتوجب أن أشير الى تلاعب القمني بالمعلومات وأقوال الباحثين حول تأثر اليونانيين بحضارات الشرق، لكي يدعم لعبته الافتراضية. فبعد أن صور الأساطير المصرية القديمة على أنها "فكر" و"فلسفة" بنى على هذا التصور فكرة تقول بأن تلك الأساطير قد أخذها اليونانيون من مصر وصنعوا منها فلسفتهم! وحين يريد تدعيم قوله هذا يستشهد بأقوال مفكرين ومؤرخين عن تأثر اليونانيين بحضارات الشرق، موهماً القارئ بأنهم يقصدون تأثر الفلاسفة اليونانيين بالديانات المصرية.

من المعروف أن الفكر اليوناني قد استلهم أشياء من إنجازات الحضارات الشرقية في الهندسة والفلك وغيرهما، وأن الحياة الدينية في اليونان قد استلهمت أشياء من الحياة الدينية في الشرق؛ فهناك إذن حقل فكري وآخر ديني لتفاعل الحضارات في حوض البحر المتوسط، والحقلان منفصلان عن بعضهما؛ لكن القمني قام بخلط الحقلين ببعضهما، ثم خلطهما معاً بلعبته الافتراضية، لتصبح بضاعته النهائية كما يلي: إن الفلسفة اليونانية مأخوذة من الأساطير المصرية!

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*كاتب عراقي



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