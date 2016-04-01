عبد الرزاق قيراط يكتب: عن مقاومة الإرهاب بالقرآن

لم يعد غريبا أن ينحدر بعض المنزعجين من الخطاب الدينيّ إلى أدنى درجات الانحطاط الأخلاقيّ، ولم تسلم من ألسنتهم المؤذية ممثّلة تونسيّة معروفة لأنها قالت إنّ القرآن ساعدها على الشفاء من مرض السرطان.. يتبع.

*عبد الرزاق قيراط



يعتقد وزير الشؤون الدينيّة الذي انضمّ إلى الحكومة التونسيّة في التعديل الوزاريّ الأخير أن مقاومة الإرهاب ممكنة بتحفيظ القرآن لأنّه " اللقاح اللازم الذي يحتاجه شبابنا". وقد عبّر عن أسفه لعزوف المثقفين والمبدعين عن كتاب الله، فدعاهم إلى قراءته وحفظ ما تيسّر منه مؤكّدا أنهم يجهلون القرآن ولا يحفظون منه ولو حزبا واحدا. ولم يتراجع الوزير عن تلك التصريحات ولم يعتذر بعد موجة من الانتقادات الغاضبة التي وجّهت إليه، فتمسّك بأقواله واعتبرها "توصيفا للواقع"، حسب ما جاء في ندوة صحفيّة قال فيها: "أنا لم أوجّه اتهاما للنخبة المثقفة بل تحدثت عن واقع، وتصريحاتي تضمنت دعوة لحفظ القرآن".

والطريف أنّ الجدل التونسيّ بخصوص الوزراء الحاصلين على حقيبة الشؤون الدينية، لم يتوقّف منذ الثورة، ولكنّه تطوّر في الفترة الأخيرة من جدل واسع في أوساط العامّة إلى جدل محدود لدى الخاصّة… فالوزير السابق أغضب آلاف التونسيين فتظاهروا في الشوارع وطالبوا بإقالته مندّدين بأعماله الاستفزازيّة المتمثّلة في إغلاق عدد من بيوت الله وإبعاد أئمّة معتدلين عن منابر الخطابة، بينما أغضب الوزير الحاليّ أنفارا من الإعلاميين والمثقفين، فشنّوا عليه حملة شيطنة، وسخروا من تصريحاته، واستغربوا من أفكاره التي ترى أنّ تحفيظ القرآن علاج للشباب التونسيّ المغرّر به، وصيانة للعقول ووقاية لها من التطرّف والتشدّد المؤدّيان إلى ارتكاب جرائم إرهابيّة تستهدف المدنيّين الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين.

لكنّ تلك الهجمة لم تغيّر شيئا من قناعات الوزير محمد خليل، فأطلق حملة واعدة تحت شعار "غدا أفضل"، في سبيل التصديّ للإرهاب وترسيخ الفكر الزيتوني المستنير بحراك تثقيفي توعويّ، يقوم على الحوار مع الشباب عبر بوابة الكترونية تساهم في نشر القيم الإسلامية الصحيحة، إلى جانب تنظيم لقاءات معهم لتنبيههم إلى خطورة النهج التكفيريّ وتداعياته على مدنية الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى إنتاج برامج دينيّة تخاطب التونسيين في قنواتهم الإذاعيّة والتلفزيونيّة حتّى لا ينهلوا من مصادر أخرى تنشر الأفكار المتشدّدة وتحثّ على الفتنة والقتال… وتقوم الحملة من جهة ثانية على برنامج طموح هدفه تحفيظ القرآن لمائة ألف شخص على امتداد ثلاث سنوات بكامل أنحاء الجمهوريّة.

والواضح مما تقدّم، أن حكومة الحبيب الصيد، تضمّ وزيرا للشؤون الدينيّة يختلف تمام الاختلاف عن أسلافه، باعتباره داعيا إلى فتح المساجد وتعميرها بالذاكرين والمحاضرين بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة في سبيل مقاومة الأفكار المتحجّرة وعلاج آفات التطرّف. وهو بذلك لا يعجب دعاة التضييق على مظاهر التديّن، وأعداء الفكر الدينيّ عموما ولو كان مستنيرا. وهؤلاء يحتلّون مواقع كثيرة في مؤسسات الدولة، ولهم حضور مكثّف في المنابر الإعلاميّة المكتوبة والمسموعة والمرئيّة، ولهم أصوات مضخّمة تطالب بعد كلّ عمليّة إرهابيّة بإغلاق بيوت الله وإقالة الأئمّة دون تمييز بين متشدّد ومعتدل، وتشدّد على ضرورة حلّ الجمعيّات الخيريّة من دون المرور بالقضاء كما تفرض القوانين المعمول بها. وهم مصابون على الأرجح بأعراض هيجان مزمن نتيجة إدمانهم على مهاجمة معتقدات الشعب التونسيّ المسلم وقناعاته الراسخة في سبيل الإطاحة بخصم سياسيّ معروف.. وبذلك الخلط والتلبيس، صارت جميع الأحداث والمناسبات قابلة للتوظيف السياسيّ والأيديولوجيّ في ساحة يطغى عليها الاستفزاز والابتزاز. ومن المواقف المستهجَنة في هذا المجال، نذكر احتجاج بعضهم على صلاة الاستسقاء واعتبارها ضربا من ضروب "الشعوذة، والسّطو الأدبي على مجهود خبراء الطقس"، وعارا على الدولة المدنيّة بانخراط إحدى وزاراتها في الدعوة إلى إقامة تلك الصلاة طلبا للغيث النافع!

وهكذا، لم يعد غريبا أن ينحدر بعض المنزعجين من الخطاب الدينيّ إلى أدنى درجات الانحطاط الأخلاقيّ، ولم تسلم من ألسنتهم المؤذية ممثّلة تونسيّة معروفة لأنها قالت إنّ القرآن ساعدها على الشفاء من مرض السرطان بعد علاج طويل لم تكن لتتحمّله لولا "الروحانيّات وتلاوة القرآن والذكر"… وفي ذلك السياق، اتّهِم صاحب البرنامج الذي استضاف الممثلة المحجّبة بتوظيف صورتها وروايتها لصالح تيّار فكري وسياسي بعينه!!!…

والأمثلة كثيرة لا حصر لها، وقد أساءت لأصحابها، أكثر ممّا أساءت للمستهدفين بها، الأمر الذي دفع المفكّر والأكاديميّ المعروف محمّد محجوب إلى نصح ذلك الرهط بقوله:" لا تقتربوا كثيرا من دين الشعب ولا تتحكّكوا عليه، ليس في ذلك ضرورة. وإذا كنتم تقصدون تنوير الشعب فإن نسق هذا التنوير لا يمكن أن يكون استفزازيّا. كونوا محلّ ثقة الشعب لا محلّ ريبته وظنونه".

فافهموا أيّها "المثقفون"، واقرؤوا ما تيسّر من القرآن لعلّكم تعقلون!

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*كاتب تونسي

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