سمير طاهر يكتب: فقاعة القمني(2) منهج المط

إن كثرة "اللت والعجن" في هذا العمل تجعل من المستحيل تصديق أنه كان في الأصل رسالة دكتوراه، ولو كان رسالة بالفعل لكان الأستاذ المشرف عليها قد انتحر فور قراءته لها.. يتبع.

سمير طاهر*

كل موضوع من المواضيع التي تتناولها كتب "سيد القمني" تكفي مقالة واحدة لاستيعابه بكامله، ولكنه "يفرش" الموضوع ويحشوه بالزيادات حتى يأخذ حجم كتاب. هذه هي طريقته!

تتميز الدراسات العلمية الناضجة بلغة مقتصدة ومباشرة، تشجع على التركيز على مضمون الدراسة، أما القراءة في "رسالة الدكتوراه" التي كتبها القمني تحت عنوان "رب الثورة: أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة" فتعطيك إحساساً عاماً ملازماً بأنك تتصفح مهزلة.

مبالغة غير مفهومة

غالباً تبدأ الدراسات المتخصصة، ومنها الرسائل الجامعية، بشرح لمنهج البحث، أي الأساس النظري الذي تقوم عليه الدراسة، وبعد ذلك لا تعود ثمة حاجة للعودة إلى هذا، فبقية الدراسة ستكرس لجوهر لموضوع المعالج. أما في هذا الكتاب فنرى مبالغة غير مفهومة: ففي المقدمة عرض تفصيلي لمضمون الكتاب استغرق عشرين صفحة، ومع ذلك لم يسَمِّ الكاتب فيها أي منهج معين لدراسته! في خاتمة الكتاب ذكر بشكل عابر عنواناً لمنهجه سطّر فيه عدة كلمات رنانة: "المنهج الاجتماعي التاريخي التطوري"!! ولم يزد على ذلك بأي شرح لماهية هذا "المنهج" الذي لم نسمع به من قبل. أما في مقدمة الكتاب فكلام كثير عن مبررات اختياره لهذا الموضوع ولماذا علينا أن نعتبر هذا الكتاب/الرسالة عملاً عظيماً. من جهتي سأطلق على منهج القمني اسم منهج المَطّ، ففي قراءتي لكتبه بدا لي وكأن مط الكلام وتطويل الموضوع هو الغرض بحد ذاته وما موضوع الكتاب سوى أداة أو حجة لممارسة ذلك المط.

من ضمن التطويل في مقدمة الكتاب أنه ضمّنها فهرساً تفصيلياً لجميع الفصول، لا يختلف عن الفهرس الموجود في آخر الكتاب سوى بتعريف إنشائي لكل فصل، أي إنه تكرار ليس أكثر. بعد ذلك وزيادة في التطويل، يعود الكاتب إلى افتتاح كل باب بمقدمة يشرح فيها مضمون الباب (بعد أن كان قد شرحه قبل قليل في مقدمة الكتاب) وأيضاً مع الفهرس!! وطبعاً كل هذا لا ضرورة له، فالقارئ سيقرأ الأبواب والفصول على أية حال، وليس في هذه المقدمات المكررة أي نفع. لكنها نافعة بالنسبة للمؤلف حيث إن هذه المقدمات بمجملها أضافت 27 صفحة الى حجم الكتاب.

إن كثرة "اللت والعجن" في هذا العمل تجعل من المستحيل تصديق أنه كان في الأصل رسالة دكتوراه، ولو كان رسالة بالفعل لكان الأستاذ المشرف عليها قد انتحر فور قراءته لها. فهذه السوءة لا تقتصر على أسلوب تبويب الكتاب وإنما حتى في صياغة العبارات، حيث نجد قدراً فظيعاً من الإنشائية والحشو البلاغي الممل، مما لا يمكن قبوله في دراسة علمية تخصصية من أواخر القرن العشرين، حتى إن القارئ سيتساءل إن كان ما يقرأه هو حقاً "رسالة دكتوراه" أم قطع نثرية للمنفلوطي.

بأسلوب التطويل هذا نجح المؤلف في تأليف كتاب من 345 صفحة، رغم أنه – ومن دون مبالغة – يمكن حذف حوالي مئة صفحة منه بالكامل من دون أن ينقص من مضمونه شيء، أما إذا جرى تشذيبه من الزيادات ومن الإطناب البلاغي وصِيغت فكرته الرئيسية بلغة علمية، فلن يتبقى منه أكثر من ثلاثين صفحة على أقصى تقدير. الباب الأول كله (مقدمة وثلاثة فصول) هو عرض لتاريخ مصر القديم بشكل عام فيما عنوان الكتاب محدد بتفصيلة معينة من هذا التاريخ. فالقارئ الراغب بمعرفة تاريخ مصر القديم سيجد مراده في كتب متخصصة به، أما من يختار هذا الكتاب فهو منجذب إلى موضوعه المحدد: أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة. ألم يفكر الكاتب في أن قراءه سيحسون بأنهم خدعوا بالعنوان الجاذب عندما يجدون أنه يخفي وراءه محتوى فضفاضاً، معظمه فارغ؟

جهل الكاتب بما يكتب فيه

حين أجمعُ "منهج المط" الذي يسير المؤلف عليه، مع جهله بالحقل الذي يكتب فيه، تتأكد عندي دوافعه لنشر الكتب، وهي دوافع شخصية لا علاقة لها بالعلم. حيث إن ما تكشف عنه كتبه من جهل بأصول دراسة التأريخ، وبطرق الاستدلال المتبعة فيه، وحتى بأسلوب الكتابة فيه، يدعو إلى تساؤل صارخ: لماذا يوقع هذا الرجل نفسه في هذه المهازل؟

في حين أن دراسة التاريخ الاسلامي – مثلاً – هي دراسة نصوص ووثائق، فإن دراسة التاريخ القديم تقوم بالدرجة الأولى على معطيات علم الآثار. فقد حدث مرات كثيرة عبر التاريخ أن جرى التلاعب بالنصوص لأغراض سياسية، ولكن علم الآثار وحده – بوسائله التقنية المتجددة دوماً – من يقدر على كشف الحقيقي من الزائف في النصوص القديمة. وعندما يتصدى" القمني" لدراسة التاريخ القديم عليه أن يتفاعل مع مكتشفات واستنتاجات علم الآثار على أقل تقدير، هذا إذا لم نقل إن عليه أن يدرس أكاديمياً ويتدرب على هذا العلم كمهارة أساسية في هذا الحقل المعرفي. فغير ممكن أن يتصدى شخص للتاريخ القديم بأدوات دراسة التاريخ الاسلامي. غير ممكن أن يبني باحث استنتاجاته حول التاريخ القديم على النصوص وحدها، قديمها وحديثها، لا سيما إذا كانت نصوصاً مترجمة.

إن بحوث التاريخ القديم لا تنجز في المكاتب. وكل المصادر المترجمة التي يدرجها القمني في كتابه كان أصحابها قد أنجزوها بالرحلات البحثية والدراسة الميدانية المباشرة، بالجهد الشاق وبالتدقيق، بينما الأمر بالنسبة له أسهل بكثير، حيث لا يتطلب منه سوى الجلوس في مكتبه والاقتباس من كتبهم والانطلاق في فضاء الاستنتاجات السهلة ثم رشّها بتعابير حماسية وانتهى الأمر. ومن هنا كان متوقعاً أن تأتي "دراسته" بهذا البؤس.

نتيجة جهل القمني بما يكتب فيه، جاء كتابه هذا متخماً بكلام مضحك عن أحداث التاريخ القديم لمصر، فيطلق عليها مسميات معاصرة من قبيل "ثورة طبقية" و"تحالف ثوري" و"ديمقراطية"…إلخ. ولم يبق سوى أن يضيف إليها أوصافاً مثل عولمة وليبرالية.

(يتبع)

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*كاتب عراقي مقيم في السويد



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