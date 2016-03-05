ممدوح الولي يكتب: الأنين المكتوم للأسر الفقيرة

زادت معاناة الفقراء بعد الحصار الذي تعرضت له كثير من الجمعيات الأهلية، التي كانت تقدم العلاج والدواء المخفض، حيث انخفضت موارد تلك الجمعيات من التبرعات ، مما اضطر كثير منها للإغلاق. يتبع

ممدوح الولي*

معاناة متعددة الأشكال يعيشها محدودو الدخل من المصريين ، جراء أسعار الغذاء متواصلة الصعود، ونفقات التعليم الموازي من خلال الدروس الخصوصية، وتكلفة المواصلات والاتصالات، وتكاليف العلاج والدواء، والمدفوعات غير الرسمية لإنجاز أية تعاملات حكومية، وكذلك جراء حصار أسعار الغذاء، الأمر الذي لم يترك للبسطاء صنفا يمكنهم الاعتماد عليه؛ فرغيف الخبز بالشوارع يبدأ بخمسة وعشرين قرشا رغم صغر حجمه ، وكلما كبر حجمه زاد سعره ليصل الى جنيه للرغيف.



أما "الغموس" المطلوب "لغمس" الخبز به ، فكل أنواعه أصابها سعار الأسعار بداية من الجبن الأبيض والحلاوة الطحينية، وحتى الزيتون، ومع الاتجاه لتناول طعام مطبوخ؛ فالأرز والزيت ارتفعت أسعارهما ، وكذلك كل أنواع البروتين بداية من البيض إلى الدواجن والأسماك واللحوم ، حتى كوب الشاي المحلى بالسكر زادت تكلفته مع رفع أسعار الجمارك على السكر.



ورغم ارتفاع أسعار الغذاء منذ فترة، فقد جاءت أربعة عوامل إضافية مؤخرا لتزيدها اشتعالا، بداية من نقص الدولار وزيادة سعره بالسوق السوداء، مما زاد من تكلفة الواردات في بلد يستورد اكثر من 60 % من غذائه، ثم التضييق مصرفيا على المستوردين، وإجبارهم على تغطية كامل قيمة الصفقات وعدم منحهم أية تسهيلات.



ثم كانت مرحلة الأسعار الاسترشادية بالجمارك ، والتي نجم عنها دفع المستوردين رسوما جمركية أعلى تم تحميلها على المستهلكين، ثم جاءت مرحلة رفع الفئات الجمركية لحوالي 615 سلعة ، مما زاد من أسعارها ورفع أسعار الكثير من السلع المشابهة لها رغم أنها منتجة محليا .



وهكذا أصبح تدبير مكونات سندويتش لكل طفل أثناء ذهابه للمدرسة صباحا مشكلة مالية لدى كثير من الأسر، أما مسألة تدبير كوب لبن لكل طفل كي يبنى جسمه، فقد أصبحت خارج حسابات الأسر الفقيرة .



ولم تحل البطاقات التموينية المشكلة، حيث تحولت الى دعم نقدى بواقع 15 جنيها للفرد وبحد أقصى لعدد الأفراد ، أي بواقع خمسون قرشا يوميا، وهو ما يساوى ثمن كوب من الشاي، وبالتالي لا يغطى ذلك المبلغ الاحتياجات الغذائية لأبناء الأسر الفقيرة.



عدم سلامة الغذاء

ويرافق ارتفاع أسعار الغذاء مشكلة عدم سلامته ، ولعل ما يتم الكشف عنه يوميا من لحوم فاسدة وغيرها من السلع المغشوشة ، والإضافات الضارة للثمار كي ينفش حجمها ، وللدواجن كي يزيد وزنها ، وأسماك البحيرات التي يتم صرف مياه المجاري بها ، وغير ذلك مما يفتك بأكباد المصريين ، ويزيد من نسب إصاباتهم بالفيروسات الكبدية.



وتزداد المعاناة لدى بعض الشرائح مثل صغار الموظفين وأصحاب المعاشات ، والعاملين بمجال السياحة شبه المتوقف حاليا ، وعمال البناء في ضوء ركود قطاع العقار، وعمال اليومية وكثير من الحرفيين والمهنيين مثل المحامين ، حتى أن الكثيرين أصبحوا يحسدون موظف الحكومة على انتظام حصوله على راتبه.



والى جانب تدبير الغذاء الضروري لاستمرار الحياة ، لابد من تدبير نفقات الدروس الخصوصية ، التي أصبحت أمرا واقعا فشلت الحكومات المتعاقبة في التصدي له ، وهى ظاهرة منتشرة في كافة مراحل التعليم وتزداد بالمرحلة الثانوية ، حتى أصبحت المدارس الثانوية خاوية طوال العام الدراسي، ولم تترك الحكومة بديل الدروس الخصوصية المتمثل في المجموعات المدرسية ، دون أن يبادر الوزير الحالي برفع رسومها.



وتعانى كثير من الأسر من وجود أبناء عاطلين ، يستمرون في الإنفاق عليهم لسنوات بعد تخرجهم ، ولا يستطيعون دفع مبالغ الرشاوى الضخمة لتشغليهم ، حيث حدد سماسرة "فيزيتة" مختلفة لتسعيرة توفير فرص العمل ، أعلاها بمجال البنوك والبترول والكهرباء ، حتى وظيفة مؤذن في مسجد تابع لوزارة الأوقاف لها تسعيرة مرتفعة ، كما وصلت تسعيرة لوحة سيارة تاكسي أجرة الى حوالى مائتي ألف جنيه بخلاف ثمن السيارة.



تكلفة المواصلات والعلاج

وتعد المواصلات للذهاب للعمل أو الدراسة أحد صور المعانة اليومية، في ظل لجوء أصحاب سيارات الميكروباص لتقطيع المسافات الطويلة، مما يزيد التكلفة ، وعلاوة على الزحام بالمواصلات العامة وبيئة التحرش داخل تلك المواصلات ، تعد عربات النقل المكشوفة صيفا وشتاء ، هى وسيلة المواصلات الرئيسية بالريف ومراكز الأقاليم بل إن عربات "التوك توك" تعد وسيلة مواصلات آمنة ، بالمقارنة بركوب الدرجات النارية كما يحدث بقرى كثير من مراكز محافظة الشرقية .



وتجئ تكاليف العلاج كأحد صور معاناة الفقراء ، ونقص الأدوية منخفضة الأسعار ، في ضوء امتناع شركات الأدوية الحكومية عن إنتاجها بدعوى أنها تسبب لها خسائر ، وتقف وزارة الصحة مكتوفة الأيدي حيث إن رفع أسعار الدواء أعلى من سلطتها .



وزادت معاناة الفقراء بعد الحصار الذي تعرضت له كثير من الجمعيات الأهلية ، التي كانت تقدم العلاج والدواء المخفض ، حيث انخفضت موارد تلك الجمعيات من التبرعات ، مما اضطر كثير منها للإغلاق .

ويعيش غالبية الفقراء في مناطق شعبية وفى العشوائيات ، حيث تنشر القمامة ومظاهر تلوث البيئة ، وغياب الأمن وانتشار نفوذ البلطجية وأمناء الشرطة ، والاضطرار لدفع مبالغ غير رسمية لإنجاز أية معاملة مع جهة حكومية .

ورغم كل ما سبق من أشكال المعاناة ، فقد بشر رئيس الوزراء المصري بقرارات مؤلمة للشارع ، سوف يعلنها في بيان الحكومة نهاية الشهر الحالي ، استجابة لمطالب البنك الدولي للحصول على قرض منه ، من بينها رفع أسعار مياه الشرب والكهرباء ، وفرض ضريبة للقيمة المضافة على السلع والخدمات ، وزيادة رسوم بعض الخدمات الحكومية.

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*كاتب وخبير اقتصادي مصري

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