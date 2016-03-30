محمد منير يكتب: ولكم فى التاريخ عبرة

انتهت المناورات والموائمات والصراعات على حكم مصر واستبعاد الشعب من الحكم بالاحتلال العسكرى الانجليزى ،ولكم فى التاريخ عبرة. يتبع

محمد منير*

لا تتطابق تفاصيل الأحداث التاريخية ولكنها تتشابه ، وهذا لا يمنع تطابقها فى المنهج الذى تستند عليه أحداث بعينها، وهذا التطابق فى المناهج وربما الأهداف هو الذى جعل من التاريخ علما تفاعليا يؤثر فى حركة الشعوب فى كل زمان .



دعونا نراجع سويا بعض الأحداث التاريخية التى مرت بها مصر عقب جلاء الحملة الفرنسية عام 1801م ، وهى من أشد فترات التاريخ المصرى ثراء بالأحداث التى تحمل من العبر والدروس ما جعلها تتطور إلى مناهج وأساليب أثرت فى الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد حتى يومنا هذا .

وبمراجعة مجردة للأحداث نجد أن الفرنسيين غادروا مصر عام 1801م ،وانهوا حملتهم العسكرية على مصر الخاضعة للولاية العثمانية والتى بدأت عام 1798 م .



كانت البلاد قبل الحملة خاضعة للحكم العثمانى وتعانى من ويلات النهب العثمانى لخيراتها من جهة والصراع المملوكى العثمانى من جهة أخرى ، وتسبب قدوم الحملة الفرنسية فى دخول الشعب المصرى ساحة الأحداث بعد أن تحمل العبء الأكبر فى مواجهة الفرنسيين ، كما دخل البريطانيون المشهد بعد ما أدركوا خطورة استيلاء اى دولة أوربية على مصر ، وعقب مغادرة الفرنسيين أرادت كل الأطراف أن تسيطر على حكم مصر ، فالعثمانيون أرادوا استعادة هيمنتهم على مصر، والمماليك أرادوا استغلال الأحداث فى استعادة دولتهم القديمة الزائلة وأراد كل من الإنجليز والفرنسيين فرض هيمنة استعمارية على المنطقة التى تمثل لهم أهمية إستراتيجية ، خاصة وأن القوات البريطانية كان لها أسطول موجود بالفعل فى "أبوقير " وشارك فى ضرب الأسطول الفرنسى مما كان له أثر كبير فى جلاء الفرنسيين.



وبين هؤلاء وهؤلاء ظهر الشعب المصرى كقوة شعبية جديدة عرفت معنى الكفاح والنضال والإرادة الشعبية بفعل مقاومتهم للاستعمار الفرنسى، وشهد الصراع بين القوى المتصارعة مناورات والتواءات لا تخلو من معان ودلالات.



وفى ذلك الوقت ظهر محمد على قائد فرق الألبان الذى حضر الى مصر ضمن الفرق العثمانية لمواجهة الإنجليز ، وكان له ولفرقتة تأثيراً كبيراً على وجدان المصريين بعد أن تقرب محمد على من الشعب وتفاعل مع همومه .

وبدأت المناورات بمحاولة تخلص العثمانيين من المماليك بعدة طرق واحتدم الصراع وهو صراع قديم إلا أن الجديد هو وجود الشعب كقوة فعالة والذى أصبح لا يتحمل نتائج هذا الصراع ووقعه السلبى عليه وخاصة بعد انهيار الاقتصاد وانخفاض مياه النيل ، وعرفت البلاد حالة التمرد الشعبى الذى كان يزكيها بشكل غير مباشر محمد على وفرقته الألبانية ، وبدأ الشعب فى التدخل فى شئون الحكم والبحث عن حاكم عادل يخرج البلاد من أزمتها ، وفى خط مواز كان الإنجليز والفرنسيون يتلاعبون بكل الأطراف لضمان خضوع المنطقة لهم ولكن كقوتين متصارعتين وليس كحلفاء .



تعاقب الولاة

التفاصيل كثيرة ، إلا أن ما يهمنى أنه خلال فترة تعاقب الولاة على مصر فى الفترة ما بين 1801 و1805 ، وسواء كانوا تابعين للولاية العثمانية أو المماليك ، كان محمد على يقف على رأس فرقة عسكر الألبان بعيدا عن الصراع وقريبا من وجدان الشعب، وكان يزكى الأزمات والصراعات بين المماليك والتدخل الأجنبى لمناصرة بعض الأطراف وهو ما كان ينعكس على أمن الشعب واقتصاده وفى نفس الوقت يتدخل لحماية الشعب ومناصرته فى أكثر من الموقف.



وبدأ محمد على فى فرض عسكر الألبان كقوة حامية للشعب من بطش القوى المتصارعة، وتعمد طول الوقت تأكيد عزوفة عن السلطة والحكم ، بل إنه سمح لجماعة المماليك بالسيطرة على القاهرة وممارسة بطشهم على الشعب الذى كان دائما ما يطلب الحماية من مجالس عسكر الألبان ودعم محمد على ، وأيضا اقترح ولاة عثمانيين لحكم البلاد منهم خسرو باشا وأحمد باشا حتى أنه أعاد خورشيد باشا للولاية بعد أن ترك الحكم.



وبدا وكأنه غير طامع فى الحكم ، وفى نفس الوقت كان يقترب من مجالس العلماء والمشايخ ولا يشتبك فى الصراعات بين المماليك والعثمانيين إلا لحماية الشعب من بطشهم، ومع فشل الحكام تباعا فى السيطرة على أحوال البلاد وانتشار الفوضى (التى كان يزكيها محمد على بشكل غير مباشر)، أصبح مطلب وجود محمد على كوالي مطلبا شعبياً تحدى رغبة الباب العالى فى تركيا والانجليز والمماليك ، مما اضطر السلطان العثمانى الى الاعتراف به واليا على مصر ، وصعد محمد على الحكم محمولا على أكتاف الجماهير ومحاطا بقيود شعبية وشروط وافق عليها تجعله لا ينفرد بالحكم بعيدا عن الشعب.



وبدأ محمد على بالانفراد بالحكم بعد أن نشر الوقيعة بين المشايخ والعلماء فأربك صفوفهم ونفى عمر مكرم الى دمياط ، واستقطب محمد السادات مكانه لكسر قيود المشايخ والعلماء على الحكم المطلق ، وتحول الشيخ " السادات " إلى أداء طيعة فى يد محمد على تروض وتهذب حركة الشعب بما يتلائم مع مشروعه الخاص .

وفى نفس الوقت تخلص محمد على من المماليك خلال مذبحة القلعة المعروفة ، ورغم النهضة التى قام بها محمد على فى مصر إلا انه ظل يحكم مصر كحاكم عسكري يستبعد المشاركة الشعبية التى صعدت به إلى كرسى الولاية غير مدرك أنه تخلص من صمام الأمان الوحيد الذى كان من الممكن أن يحمى مشروعه من المؤامرات الخارجية. هذه المؤامرات التى قضت على الدولة الحديثة فى مصر فى مهدها . وانتهت المناورات والموائمات والصراعات على حكم مصر واستبعاد الشعب من الحكم بالاحتلال العسكرى الانجليزى ،ولكم فى التاريخ عبرة.

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*كاتب وصحفي مصري

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