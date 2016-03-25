عصام تليمة: محمد الغزالي رباني مجاب الدعوة

عصام تليمة*

الشيخ الغزالي رحمه الله رجل رباني، يلمح من يعاشره ـ وقارئه أيضاـ أن للرجل صلة بالله سبحانه وتعالى، تلمس ذلك في روحانيته الدافقة، وتأمله وتفكره، فمن قرأ له كتابه: (فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء) أو فصل (روحانية الرسول) من كتابه (جدد حياتك) وكتاب (الجانب العاطفي من الإسلام) وغير ذلك من الكتب لمس هذا الجانب بجلاء، فهو رجل رباني، كثير اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يضرع إليه، ليبثه شكواه، وينشد معونة الله إليه، وقد حكى الشيخ الغزالي موقفا من هذه المواقف وهو طالب بالأزهر، تبين أن الرجل ممن استجاب الله لهم الدعاء، يقول رحمه الله:

(جاءتني (برقية) من البلد تطلب حضوري فورًا، فأدركت أن خطرًا داهم الأسرة، وسافرت وأنا مشتت الذهن، واسودّت أفكاري عندما رأيت دكان أبي –عن بُعد- وهو مغلق.

تحرّكت قدماي بلا وعي إلى البيت، ورأيت أبي يصرخ من "مغص كلوي" أصيب به، والأولاد من حوله حيارى، وقد أعطاه الطبيب بعض الأقراص المخدّرة، ولكن الآلام كانت أربى وأقسى، وقالوا: لا بد من جراحة تستخرج ما في الكلى من حصيَّات…

وفتحت الدكان ووقفت مكان أبي أعمل، وأنا خبير بذلك لأني في أثناء الإجازة الصيفية أساعده، ومضت عدة أيام ونحن نتروّى ونتدارس ما نصنع… أجور الأطباء فوق الطاقة، ولو أمكن إعدادها فإن الجراحة يومئذ غير مأمونة العقبى، وقد مات عمٌّ لي في جراحة مشابهة… ماذا نصنع؟

وحاصرني غم ثقيل، وأخذت شخوص الأشياء تتقلص أمام عيني، وثبتت بصيرتي على شيء واحد، الله وحسب! وكأنما كنت أكلم الناس وأنا حالم…

وجاء رجل يشتري بعض الأغذية، ولما قدمتها له قال لي بصوت ضارع: ليس معي ثمن الآن، وأقسم بالله أنه صادق، وأنه غدا يجيء بالثمن!

ووقر في نفسي أن الرجل محرج فقلت له: خذ البضاعة وهي مني إليك… وانصرف الرجل غير مصدّق ما سمع…!

أما أنا فذهبت إلى ركن في الدكان، وقلت: يا ربّ، نبيّك قال لنا: "داووا مرضاكم بالصدقة"! فأسألك أن تشفي أبي بهذه الصدقة…!

وجلست على الأرض أبكي، وبعد ساعة سمعت من يناديني من البيت –وكان قريباً- فذهبت على عجل وقد طاش صوابي…

وفوجئت بأبي يلقاني وراء الباب يقول: نزلت هذه الحصاة مني –وكانت حصاة أكبر قليلاً من حبة الفول- لا أدري ما حدث، لقد شفيت…!

وفي صباح اليوم التالي كنت في الكلية أحضر الدروس مع الزملاء…!

إن الذي يجيب المضطر إذا دعاه رحمني ورحم الأسرة كلها، فله الحمد…).

وليس أدل على استجابة الله لدعاء الرجل الصالح محمد الغزالي، من استجابته لدعوته التي كان يلح في الدعاء عليها، فقد كان يدعو الله بهذه الدعوة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، أو وفاة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. وهو ما استجاب الله له دعاءه.

وكثيرا ما كتب الشيخ الغزالي في مقالاته وكتبه، يأنف من ميتة الرجل على سريره، ويحبذ ويشجع على موت المسلم في ميدان الحياة والعمل، بل كتب في أوائل كتبه مقالا بعنوان: (موت الأبطال على الطريق)، وكأن الرجل يكتب علي أي حال يتمنى أن يموت، فقد دعي الشيخ للمشاركة في مهرجان الجنادرية في الرياض، وقد كان الأطباء قرروا منع الشيخ من أي سفر في هذا الوقت لما له من أثر على صحة الشيخ، ولكنه أصر في هذه المرة على السفر، وسافر الشيخ الغزالي، وبينا يتابع جلسات المهرجان، قام متحدث فتكلم عن الإسلام كلاما لم يرق للغزالي احتاج إلى تعليق منه ليبين حقائق الإسلام في هذه القضية، فرفع يده للتعقيب، فأشار مقدم المحاضرة للغزالي بالانتظار، فزادت أخطاء المحاضر، فرفع الغزالي يده مرة أخرى، فأشار مدير المحاضرة مرة أخرى بالانتظار، ويبدو أن الكلام كان سيئا للدرجة التي جعلت الغزالي يشير بالتعقيب أكثر من مرة، وإذ بالشيخ يستعد للتعقيب، يموت بأزمة قلبية، وفاضت روحه إلى بارئها، في مساء يوم السبت 9 مارس سنة 1996م.

لقد جاءت وفاة الشيخ الغزالي قاطعة لألسنة المتطاولين عليه جميعا، قاصمة لأقلامهم، دامغة لشبهاتهم، رادة لمفترياتهم، لقد مات الشيخ ميتة يتمناها أهل الجهاد والتقى الصلاح، مات وهو يدافع عن الإسلام. وقد كتب عنه مبغضوه: (براءة أهل الفقه والحديث من محمد الغزالي)، وإذ به يدفن في البقيع بين الإمام نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، والإمام مالك رحمه الله، أي بين أهل الفقه والحديث. رحمه الله رحمة واسعة.

_________________________________

*من علماء الأزهر

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه