سامية علي تكتب: التزوير في فيلم "آلهة مصر"

لم يكن في تاريخ الحروب الفرعونية أشعة الليزر والخناجر والسيوف والدروع ولا الفيلة التي استخدمت في هذا الفيلم، ما جعله قريب الشبه بالفيديو غيم وأفلام الخيال العلمي.. يتبع.

سامية علي*

عندما نتحدث عن الحضارة المصرية القديمة أو آلهة مصر القديمة فلا يجب أن نتحدث عنهم من خلال الواقع الافتراضي أو ألعاب الفيديو جيم.

لقد عرضت دور العرض السينمائي في الشرق الأوسط فيلم "آلهة مصر" باسم "ملوك مصر" تجنباً لمنع حدوث أية أزمات مع الرقابة أو رجال الدين.

"آلهة مصر" هو فيلم أمريكي أسترالي من إنتاج "باسيل لوانكي" وإخراج "أليكس بروياس".

وتدور أحداث الفيلم حول الأساطير المصرية القديمة والصراع بين "ست" و"حورس" بعد أن قتل "ست" أخاه "أوزوريس" من أجل السيطرة علي دلتا مصر.

الفيلم مليء بالأخطاء التاريخية والفنية ويفتقد إلي المصداقية التاريخية والثقافية والتكنيكية، حيث قام علي أبعاد خاصة، قد تكون سياسية أو عنصرية، للزج بالآلهة المصرية القديمة في شرك الصراعات الحياتية البشرية حينذاك، وذلك من خلال رؤية المخرج وخياله الذي أعتقد أنه لم يقرأ سطراً وأحداً عن الحضارة المصرية القديمة والمعنى ولا عن المغزى الحقيقي للآلهة المصرية القديمة.

من الأخطاء التي وقع فيها مخرج العمل أنه لم يصور الفيلم في بيئتة الطبيعية الحقيقية، بل اكتفى باستوديوهات التصوير، كما استعان بممثلين من أصحاب البشرة البيضاء، وهذا مخالف للون البشرة المصرية في ذلك الوقت.

كما اعتمد المخرج ملابس لا هي مصرية قديمة ولا حديثة ولا أوربية ولا كاريبية فصنع لنا خليطا من الأزياء الغريبة.

لم يكن في تاريخ الحروب الفرعونية أشعة الليزر والخناجر والسيوف والدروع ولا الفيلة التي استخدمت في هذا الفيلم، ما جعله قريب الشبه بالفيديو غيم وأفلام الخيال العلمي، من حيث المبالغة في الحركات والمعارك الخيالية، وتحول الآلهة إلي وحوش تغضب وتتحول، حتي أخرج الفيلم من النمط الفرعوني إلي سلسلة أفلام المتحولين.

لم يكلف المخرج نفسه بالقراءة عن أسطورة الصراع بين "ست" و"حورس"حيث إنه أظهر "حورس" في صورة الإله الضعيف الجبان الذي تواري عن الأنظار بعد قلع عينه ينتظر من يأتي له بالخمر، ولولا اللص الذي تبرع له بعين من عينيه لظل عمره كله "يندب حظه". خلافا للأسطورة التي تقول : إن أوزوريس أنجب من "إيزيس" قبل قيام أخيه "ست" بقتله، طفلا هو "حورس" وقد أخفته أمه عن عيون عمه الشرير في الأحراش، لأن هذا العم "ست" طمع في حكم دلتا مصر.

وعندما بلغ حورس سن الشباب جمع أنصاره للانتقام والمطالبة بعرشه، والتف الناس حول حورس البطل الشعبي ووقفت الآلهة إلي جوار حورس وانقسمت البلاد إلي قسمين، وأيد حزب "حورس" الحق والخير فانتصر علي عمة "ست" إله الشر انتصارا مبينا، ولكنه أصيب في عينة أثناء الحرب وفقدها، ويفصل رأي آلهة مصر القديمة بين المتخاصمين، ويحكمون لحورس بعرش أبية "أوزوريس" كما تستجاب دعوة أمه إيزيس بعودة عينه له وتتخذ من ذلك رمزا للصمود وتصبح عين حورس (العين المقدسة ) كما تقضي الآلهة بتنصيب أوزوريس إلها للموتي.

الجدير بالذكر أن مخرج ( آلهة مصر) لم يتعلم من أخطاء فيلم ( الخروج : آلهة وملوك ) الذي استعان أيضا بممثلين من ذوي البشرة البيضاء، ما كان سبباً في غضب واستياء النقاد والمشاهدين ولا إلي الانتقادات العديدة التي وجهت إلي للفيلم في الدول العربية وتم منعه من العرض في مصر بسبب عدم الدقة التاريخية والدينية، مثل ما ورد فيه عن مشاركة اليهود في بناء الأهرامات وأن انشقاق البحر كان بسبب زلزال وليس معجزة إلهية.

وفيلم ( الخروج: آلهة وملوك ) يحكي قصة خروج اليهود من مصر تحت قيادة النبي"موسى" الذي تحدى فرعون مصر "رمسيس" وأخذ العبيد من اليهود في رحلة كبيرة للهروب من مصر.

إن الأساطير والقصص الفرعونية لم تحظ باهتمام في السينما مثل الأساطير اليونانية التي لاقت رواجا كبيرا في هوليوود، ربما القصتان اللتان لاقتا حظا كبيرا كانت قصة "كليوباترا" والتي قدمت عدة مرات في السينما، أشهرها في العام 1963 وكذلك قصة " موسى والفرعون".

أما بقية المحاولات فأهتمت بالأساطير المصرية بشكلها المغامر أو الفانتازيا، مثل فيلم المومياء، ووظفت فيها المومياء بدور الشرير.

إن معظم الأفلام التي عرضت تحاكي أجواء الخيال العلمي أكثر من محاكاة الأسطورة والتاريخ.

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*كاتبة مصرية

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