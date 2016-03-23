عبير الفقيه تكتب: لسن لاجئات وإن ارتدين الحجاب

الفيديو يُظهر بعض مشجّعي الفريق الهولندي في مقهى/حانة في مدريد، كانوا يتندرون على بعض المتسوّلات برمي بعض النقود، يتدافعن لالتقاطها فيما يعلو ضحك الشّباب الهولندي.. يتبع

*عبير الفقيه



هو تصرف مهين حقاً؛ ذلك الذي قام به مشجّعو نادي "ايندهوفن" الهولندي في مدريد، قبل مباراة كرة القدم بين فريقهم و فريق أتلتيكو مدريد في إطار دوري أبطال أوربا.

التصرف جرى في إحدى المقاهي في "بلاثا مايور" وتمثل في قيام المشجعين برمي قطع نقدية على الأرض للتّهكّم على متسوّلات تدافعن لالتقاطها.

،مقطع الفيديو الذي صوّره شابان بالصّدفة وقاما ببثه على مواقع التوّاصل الاجتماعي، حصد نسبة مشاهدة عالية جدّا، واستوجب استنكار رئيس إسبانيا، و رئيسة بلدية مدريد، و رئيس نادي ايندهوفن الهولندي، ووجوها أخرى سياسيّة و رياضيّة، لهذا التصرف الذي هز الرأي العام.

و يبدو انّ هذا السّلوك السّاديّ الشّاذ أغوى نفوس بعض جمهور الأرسنال من بعدهم أيضا، فخرجوا علينا بصورة مماثلة في فيديو قصير من الـ " بلاثا ريال" وسط برشلونة مستهينين بشيخ متسوّل مُشوّهٍ. أسوةً بـمشجّعي نادي ايندهوفن.

في الحقيقة لم أكن لأكتب عن هذه الحادثة سوى لأمريْن: أوّلا، و بغضّ النّظر عن أنّ الحادثة غير انسانيّة بالمرّة، فهناك مغالطات لمواقع عربيّة إثر نشر الفيديو الاوّل الذي وقع في مدريد زاعمةً بأن المتسوّلات لاجئات سوريّات. ثانيا، الإصرار على بثّ الشائعات حتى بعد توضيح الأمر بانّ المتسوّلات من غجر أوروبا الشّرقية، مع العلم انّ الإعلام الإسباني كان متحفّظا في تحديد جنسيّة المتسوّلات.

وللأمانة وجب التّذكير بمضمون الفيديو المُشين قبل نقد سلوك مشجّعي الفريق الهولندي، ونقد ردّات الفعل الانفعالية الخاطئة، والتي زادت الطّين بلّة. الفيديو يُظهر بعض مشجّعي الفريق الهولندي في مقهى/حانة في ساحة مشهورة في مدريد، كانوا يتندرون على بعض المتسوّلات برمي بعض النقود على الارض، يتدافعن لالتقاطها و فيما يعلو ضحك الشّباب الهولندي، يزيد تجمّع النّاس حولهن للفُرجة و يزيد تنافسهم بالتالي على إذلال المتسوّلات ، وكلّ بطريقته. ينتهي المشهد بانفجار رجل اسبانيّ شاتما إيّاهم ، وتدخّل الشرطة بإبعاد المتسوّلات لا أكثر.

الهبّة التي اعْترتْ مواقع التواصل الاجتماعي العربيّة كانت على أساس أن المتسوّلات لاجئات سوريّات، والحال أنّ المواقع الاسبانيّة لم تذكر هذا المُعطى أبدا، بل كان اعتقادا راسخا من هؤلاء انّه بناء على أغطية الرّأس التي كانت تستخدمها النّسوة هو دليل على انهنّ مسلمات، وانهالت التحليلات من قبيل " انظروا الى اللّاجئة المسلمة كيف تُهان في بلاد الغرب" و"الأوربيون يُذِلّون نساء المسلمين"، كأنّ كل من وضعت على رأسها غطاءً هي مُسلمة واعية بمسؤوليّة حجابها.

المُشكلة انّ المظهر الخارجي لغجر شمال أوروبا لا يستحقّ اجتهادا حتى نميّزه عن مظهر المحجّبةّ. ثانيا، ردّة فعل المتسوّلات لا تنمّ عن سلوك إنسان قهرته ظروف عارضة او حريصٍ على حفظ ما تبقى من ماء وجهٍ، فتراه يتسوّل مُرغمًا. بل بانت المتسوّلات مستجيبباتٍ لكل ما طلب منهنّ فعله أمام الملأ، بدون أيّ خجل يُذكر ، وهذا سلوك معلوم لدى غجر أوروبا الشّرقيّة، لأنه لا التسوّل يعتبر عيْبًا في مجتمعهم الأمّ، ولا إسبانيا تعتبره جريمة تستوجب تحويل مُقترِفِها للمحاكمة، ولأجل هذا تحديدا اجتاحوا إسبانيا باعتبارها مجالا مُربحا وغير مُقلق من النّاحية القانونية لممارسة هذه "المهنة" وغيرها.

الفيديو يُظهر في آخره رجلا يُرافقهنّ في الصّورة متسوّلا أيضا ولا تمتُ مواصفاته للوجه العربي المسلم المُعتاد بِصِلةٍ.

ما أُشيع على أنّه جُرمٌ في حقّ لاجئاتٍ مُسلمات من قِبلِ أوربيين، وما ترتب عليه من عنتريّات بعدها، لا يعكس سوى انفعال مناسباتي يهتزّ فيه ضمير المشاهد الغيور على أخته المسلمة فقط حين تستفزّه الصورة ولا يجتهد في تبيّن ما تحت غطاء الرّأس. كان من الأجدر أن تخرج هذه الضّجة من الفضاء الافتراضي لتتحوّل فعلا ميدانيّا في السّاحات استنكارا لـ"لإهانة المنظّمة" التي تُمارس على آلاف اللّاجئين العالقين على حدود أوربا. هناك تتفنّن الحكومات في تركيع المحجّبات و السّافرات و الأطفال و الشيوخ من أجل العبور، إن عبروا.

عموما، الإهانة التي اقترفها مشجّعو الفريق الهولندي أو فريق الأرسنال من بعدِهِ على أرض إسبانيا، مُستفزّة جدّا كائنا من كانت الضّحيّة، سلوك ساديّ صارخ جعل الجهات الإسبانيّة تعترف بهشاشة القانون في هذا الجانب، و ضرورة وضع حدٍّ لاستهتار سُيّاح أوروبا الشّماليّة الذين جعلوا من إسبانيا فضاء حُرّا لممارسة نزواتٍ حرّمتها عليهم دُوَلُهم.

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*كاتبة تونسية مقيمة في إسبانيا

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