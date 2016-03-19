عبد الرزاق قيراط يكتب: البيان والتبيين في شأن حزب الله

إذا أردت أن تفهم موقف العرب من حزب الله وعلاقته بالإرهاب، فلا تبحث في البيانات الرسميّة التي تذيعها نشرات الأخبار قبل أن تراجع ما قيل في باب الأمثال. يتبع

عبد الرزاق قيراط*

إذا أردت أن تفهم موقف العرب من حزب الله وعلاقته بالإرهاب، فلا تبحث في البيانات الرسميّة التي تذيعها نشرات الأخبار قبل أن تراجع ما قيل في باب الأمثال والحكم من قبيل: "اتفق العرب على أن لا يتّفقوا".

فبعد ساعات من صدور بيان وزراء الداخليّة العرب، ظهر تملْملٌ في تونس، واعتراض في الجزائر، وتحفّظ في لبنان، واستنكار في العراق.

ونصُّ البيان يمنح الحكومات مخارج عديدة في الاتجاه الذي يخدم مصالحها بمجرّد تأويل معانيه وتفسير مقاصده. وذلك الصنيع "أجمع للفائدة، وأرجع بالعائدة"، على مذهب أبي حيان التوحيديّ الخبير في مبحث "الكلام على الكلام". وبهذه الرخصة، يجوز القول إنّ العبارة التي تتعلّق بحزب الله لا تصنّفه تنظيما إرهابيّا بشكل صريح وإنّما تصفه بالنعت. وبين الوصف والتصنيف مسافة تسمح للسياسيّين بالتحليل والتعليل والتراجع.

فالتصنيف يقوم على الفرز والتمييز ويقتضي تدقيقا وتثبّتا. بينما لا يخلو التوصيف من مغالطات وانحرافات، ما يمنح المتكلّمين متنفّسا ليقولوا إنّه توصيف مبالغ فيه، أو غير مقصود، أو ليس دقيقا. وكلّها حجج كافية لإسقاط النعت وتبرئة المنعوت في سياق الجملة التي وردت في البيان مُدينةً "للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية".



تراجع

في هذا الباب المتعلّق بالنكوص والإدبار، يمكن الاقتداء بعبقريّة الخارجيّة التونسيّة التي أصدرت توضيحا يفسّر موقفها من بيان وزراء الداخليّة (الذي أعلن في بلادنا وتضمّن توقيع الوزير التونسيّ). وفي متنه، "توضّح وزارة الشؤون الخارجية أنّ هذا الإعلان الذي صدر عن أحد مؤسسات العمل العربي المشترك التابع لجامعة الدول العربية ليس فيه تصنيف لحزب الله كتنظيم إرهابي. كما أنّ هذا البيان ليس قراراً ذا صبغة إلزامية"… وهكذا يخرجنا وزير الخارجيّة بفضل التبيين والتوضيح من الورطة التي حشرنا فيها وزير الداخليّة بسبب البيان الواضح .. والمسألة بسيطة كما تلاحظون فيها استفادة من دُرر تراثنا الأدبيّ على غرار "الإمتاع والمؤانسة" للتوحيديّ، و"البيان والتبيين" للجاحظ الذي برع في الحديث عن أنواع البيان وآفات اللسان، وحدّد أسس البلاغة والخطابة ورتّب طبقات الشعراء والمتكلّمين، وأورد في طيّاته منتخبات من آثار العقلاء والحمقى، والرؤساء والسوقة.



والثابت أنّ الدخول في تلك اللعبة اللغويّة يضمن الخروج بأخفّ الأضرار من الورطة الدبلوماسيّة التي أحرجت أصحاب المواقف الفضفاضة حيث لا رائحة ولا طعم ولا لون، بل تناقض واضطراب واختلاف كثير يلحظه المتدبّر في البيانات الرسميّة التي تتغيّر مراعاة للمصلحة الوطنيّة.

وتونس مدرسة في هذا المجال، ينطبق على حكومتها قولٌ مأثورٌ لفيليب بوفار، الكاتب الفرنسيّ الساخر الذي قال:" "التناقض في السياسة يفيد أكثر من التكرار".. والتناقض التونسيّ صارخ كالعادة. نلاحظه في الاختلاف بين وزارتين سياديّتين: الداخليّة التي وافقت على اتهام حزب الله بارتكاب جرائم إرهابيّة، والخارجيّة التي برّأته من ذلك. ونُعايِنُه في بيان الخارجيّة الذي كتب بلغة (وسطيّة) تحاول التوفيق بين موقفين متعارضين حتّى لا يغضب منّا أحدٌ، وقد جاء في خاتمته:" إنّ انخراط تونس في هذا التوجه الجماعي لا يحجب الدور الهام الذي لعبه حزب الله في تحرير جزء من الأراضي اللبنانية المحتلة ومواقفه الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية. وتشدّد تونس في الإطار ذاته، على ضرورة أن تتجنّب هذه الحركة كل ما من شأنه أن يهدّد استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلي".



منزلة بين المنزلتين

هكذا، وبفضل تلك الخاتمة النصوح تحوّل الموقف المعادي لسياسات حزب الله إلى مجرّد عتاب يتّصل بـ (ما من شأنه أن يهدّد)، وهي كناية تعفي قائلها من ذكر الصفات والأسماء الخطيرة من قبيل "الإرهاب والجرائم والزعزعة"، كما وردت في بيان وزراء الداخليّة العرب.. والمطّلع على فنون الخطابة في كتاب البيان والتبيين قادر على فهم ذلك الأسلوب الحجاجيّ المرن الذي يُخرج الإرهابيّ من الممانع والممانع من الإرهابيّ، انطلاقا من تقسيم الجاحظ للشعراء إلى ثلاث طبقات "شاعر وشويعر وشعرور".

فالقياس على ذلك التصنيف الوارد في (بيان) الجاحظ وما يؤيّده في (تبيين) الخارجيّة التونسيّة يفضي إلى اعتبار الإرهابيّين أيضا طبقات: صريح يغضب وزراء الداخليّة، ومستتر يحسن تبرير جرائمه، ومفضوح بمنزلة الشعرور الذي لم يفلح في صناعته. وللقارئ حريّة الاختيار والتدقيق ليقدّر بنفسه موقع حزب الله، فلعلّه في واحدة من تلك الطبقات مُدانا على مذهب وزراء الداخليّة العرب، ولعلّه بريء بشهادة عدد من وزراء الخارجيّة.

ولعلّه في منزلة بين المنزلتين بحسب ما يطرأ من البيانات والتوضيحات، ومنها ما ورد على لسان رئيس حركة النهضة الإسلاميّة. فقد قال راشد الغنوشي تعقيبا على الهرج والمرج: "لا يمكن الحكم بصفة مطلقة على تنظيم حزب الله اللبناني.. لا نستطيع أن نصدر حكماً بالجملة، لكن نقول لـحزب الله أحسنت أينما أحسن، وأخطأت أينما أخطأ. دوره في سوريا واليمن خاطئ"… انتهى قول الشيخ ولعلّه همّ بأن يضيف: "وخير الخطّائين التوّابون".. فاللعبة اللغويّة هنا كبيرة، تتّسع للزيادة والإطناب.



لعبة كبيرة

وعلى العموم، يتّضح ممّا تقدّم أنّنا، كتونسيّين، لا نريد التورّط في "لعبة أكبر منّا"، والعبارة لعقيد في سلك الجمارك التونسيّة، صرّح بها ليغلق ملفّ رجل الأعمال البلجيكيّ الذي اتهم بالانتماء إلى شبكة إرهابيّة، على إثر اكتشاف "أسلحة وترسانة حربيّة" في حاوية تابعة له وصلت من إيطاليا إلى ميناء رادس. فبعد أن قُبض على المتورّطين (بلجيكيّ وفرنسيّ وتونسيّة)، واحتفل أعوان الحرس الديوانيّ بفطنتهم ونجاحهم في الإطاحة "بعصابة دوليّة خطيرة"، وشاهد التونسيّون في نشرات الأخبار صور السلاح والخراطيش والجوازات المزوّرة وغيرها من الموادّ المهرّبة..، تغيّر نصّ الرواية فجأة، وقيل لنا إنّ الأسلحة كانت مجرّد ألعاب تستخدم في المباريات الجماعية للتسلية… وهكذا حصل البلجيكي على البراءة، وغادر إلى بلاده حرّا طليقا.. وسكت الإعلام عن الكلام المباح. وتلك الأمثال نضربها للناس.. فرُبّ لعبةٍ أقبح من سلاح!… وإنّ من البيان لسحرا، وإنّ من الإرهاب لفخرا!

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*كاتب تونسي

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