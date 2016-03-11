سيد أمين يكتب: غرائب بوتقة الصهر

سيد أمين*

من غير المحبب للمرء أن يتحدث عن بلاده المتخلفة فيصفها بحقيقتها وود لو تبدلت بينها وبين أكثر بلدان الدنيا تقدما المواضع ، لكن أنى للرسام أن يعيش في جنان لوحته المخملية ولو حدث لتحولنا جميعا إلى رسامين ، كما أن الوطنية ليس في أن يكذب هو ، ولكن في العمل على أن تتقدم هى.

وإذا كانت قراءة التاريخ هى قراءة للمستقبل، فإننا سرعان ما نكتشف حين المرور على تاريخ مصر أنه سرد مفصل لتاريخ الاستعمار في العالم، وأنه تاريخ منهك بالاحتلالات التى ينتصر بعضها على البعض، ومع كل انتصار يحرزه محتل حديث على أخر قديم يخرج المصريون ليحتفلوا بالانتصار الذى لم يحققوه ولم يكن لهم فيه ناقة ولا جمل، ومع ذلك يخرج معهم أيضا مزيفو التاريخ ليحتفلوا بتلك الانتصارات الوطنية الكبرى.

بوتقة صهر

منذ نشأة التاريخ وبسبب الموقع الجغرافي الفريد ، تحولت مصر إلى بوتقة صهر كبري لكل أجناس الأرض، وجراء عملية الصهر الحميدة تلك تسابق الجميع في إثبات ولائهم لعبقرية المكان، فصار كل من يسكن مصر هو مصري، ولكن عبقرية المكان تلك هى أيضا من تسببت في جعلها مرتعا لكل ضامر سوء أو معتدى.

فقبل الميلاد هناك نحو 1400 سنة ظلت مصر فيها تحت الاحتلال الأجنبي، أما بعد الفتح الاسلامى لمصر فتقريبا تقاطعت الاحتلالات عليها ، ولم يحكمها المصريون – ونقصد بهم سكانها المستقرون- بشكل مباشر إلا بعد حركة الجيش في 1952، وإن كان يعتقد البعض وأنا منهم أن تلك الحركة أيضا جاءت في إطار تطوير غربي لأسلوب الاحتلال وبالتعاون معه، وأن الحديث عن استمرار خضوع مصر للاستعمار الغربي إلى الأن هو حديث جدي.

فالهكسوس احتلوا مصر نحو 246 سنة ، ثم الدولة الكوشية الاثيوبية 50 سنة، والأشورية 16 سنة، والفارسية 80 سنة ثم 11 سنة ، واليونانية احتلت مصر بقيادة الأسكندر الأكبر عامين ، والبطلمية 300 سنة، فالرومان 360 سنة ، ثم البيزنطية310 سنة، ثم الفتح الاسلامى لمصر، ثم الدولة الإخشيدية 35 سنة التى وصف الشاعر الطيب المتنبي أبرز ملوكها كافور الاخشيدى بالعبد الذى لا يقرع إلا بالعصا ، ثم الدولة الفاطمية الشيعية التى أسست المسجد الأزهر 162 سنة ، ثم الدولة الأيوبية الكردية 91 سنة ، ثم دولة المماليك 233 سنة وجميعنا بالقطع يعرف قصتهم، ثم بعد ذلك جاءت الخلافة العثمانية التركية والتى تقاطع معها الاحتلال الفرنسي لمصر لمدة 3 سنوات ثم حكم محمد على الألبانى وتقاطع معه الاحتلال الانجليزى الذى دام 72 سنة.

تجارب لا منطقية

فيما يبدو أن سيل اللامنطقيات التى ابتدعتها سلطة الانقلاب الحالية في مصر, وشملت فبركات ودعايات مرسلة ومسفة ثم صدرت تؤيدها أحكام قضائية قاسية كرسالة واضحة بأنه لا نية لأخذها على محمل التهريج، لم تكن أعمالا عفوية ولكنها كانت أعمالا مدروسة ومضمون تمريرها بسلام في وجدان جزء كبير من المجتمع المصري، نظرا لإدراك "المايسترو" أنه لا داع للتعويل على وعى الشعب وتجارب التاريخ القريب والبعيد تشهد.

وذلك بدءا من ثورة المصريين للتخلص من الوالى العثمانى على وقع المعاناة من الفقر والجوع ثم جلبهم لرجل أجنبي اخر ليحل محله ، مرورا بالكولونيل الفرنسي سيف الذى كان جنديا من جنود نابليون رفض ان يعمل بالفلاحة بعد هزيمة قائده فقرر الذهاب الى بلاد فارس حينما سمع انها تسعى لتأسيس جيش من المرتزقة وأثناء سفره توقفت السفينة التى تقله في الأسكندرية فتعرف على حاكمها فأرسله لمحمد على ليؤسس له الجيش المصري من غير المصريين ، انتهاء باعتبار جزء من المصريين أحمد عرابي خائنا لبلاده بعد تصديه للاحتلال البريطانى 1882، حتى المشاركة بجوار بريطانيا في الحرب العالية الأولى ضد الخلافة الاسلامية ودعما للاحتلال البريطانى لمصر ، وهى الواقعة التى يصر السيسي على الاحتفال بها ، انتهاء بأربع حروب مني فيها جيش خير أجناد الأرض – المزعوم – بالهزيمة الماحقة انتهت بخروج المصريين ليطالبوا بطل الهزيمة بعدم التنحى، والحديث عن اللامنطقيات يطول على ضفاف النيل.

سمات مصر

ولأن الدول بحسب النشاط الاقتصادى تصنف إلى دول زراعية أو بحرية أو صناعية أو نفطية وما إلي ذلك ، يظل تصنيف مصر أمرا محيرا بينهم ، فمصر التى عرفت بالزراعة لكونها هبة النيل ها هو واهبها الحياة يضمحل، فيستعيض السيسي عن جزء من مياهه بتكرير مياة الصرف الصحي ،وحتى قبل أن يوشك هذا المتدفق على النضوب وفي أفضل حالات تمامه، وصلت الزراعة في مصر إلي مرحلة بائسة بسبب فساد الإدارة ، ويمكننا أن نعود للإحصائيات الزراعية لنعرف الحقائق المؤلمة.

ومصر التى عرفت أيضا بكونها دولة بحرية تغطى البحار ما يقرب من الثلاثة الأف كيلو متر من حدودها إلا أنها تستورد معظم احتياجاتها السمكية من بلدان أقل مياها منها.

وعرفت دولة صناعية حيث بدأت الصناعة فيها منذ محمد على قبل قرنين من الزمان لكنها تظل سوقا لكل الصناع في العالم دون أن تصدر أى منتوج صناعى مهم ، ودولة سياحية بها خمس أثار العالم الا أن ما ينشط فيها ليست سياحة المعالم الأثرية ولكن السياحة الجنسية على ما يبدو ، والتى دمرت بعد أن قاطعها السائحون في أعقاب حادث الطائرة الروسية الشهير.

ودولة نفطية بها حقول هى الأضخم في التاريخ، بحسب إعلام النظام الحاكم ، لدرجة أنها صارت تمنح حقولا ضخمة للغاز كهبات لليونان، وتبيع الغاز بربع سعره العالمى لإسرائيل قبل أن تعود لتشتريه منها بضعف سعره الذى باعته لها لسبب غير مفهوم، رغم الوفرة والحقول الضخمة التى تتحدث عنها ، ومع كل هذا النعيم ، فمصر بلد يستورد أغلب حاجياته من الخارج من الإبرة إلى الصاروخ ، ويعانى شحا في كل شئ تقريبا عدا البشر، ويشغل أدنى المراتب في أى تنافسية.

ولذلك يجدر بنا حينما نصنف مصر "اقتصاديا" أن نقول أنها دولة "استبدادية" ، وأن نعتبر أن "الاستبداد" هو نوع من أنواع الإدارة "الاقتصادية" وليست "السياسية" فحسب ، ويتسم بالجهل والأنوية والغفلة والفساد وعدم الموضوعية وعدم الأخذ بالحدود العلمية ، ونتائجه قطعا كارثية.

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*كاتب وصحفي مصري



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