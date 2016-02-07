عبد القادر عبد اللي: خطوة تركية أخرى بعيدًا عن الشرق الأوسط

لقد اقتربت تركيا من الدول العربية والإسلامية خطوة لقرابة عقد من الزمن، وحصدت ما حصدته (إيجابيًا أو سلبيًا) من ذلك التقارب، ولكن الاستراتيجية التركية تبقى هي التوجه غربا. يتبع

عبد القادر عبد اللي

عندما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووشأوغلو بأن المواطن التركي سيدخل منطقة الشنغن الأوربية دون تأشيرة دخول (فيزا)، ومن المتوقع أن توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام/ 2016، تذكرتُ الفصل الذي كتبه الروائي التركي أورهانباموق في روايته "متحف البراءة" إذ كان بطل الرواية يريد الحصول على تأشيرات دخول إلى عدة دول أوربية من أجل حبيبته وأمها للسفر إلى باريس برًا تحقيقًا لحلم حبيبته، والمهانات التي تعرضت لها الحبيبة على أبواب بعض السفارات الغربية، على الرغم من التوصيات والمعارف وشبكة العلاقات الواسعة التي يمتلكها بطل الرواية رجل الأعمال المرموق والمعروف. صحيح أن الرواية تتحدث عن قرن آخر غير هذا القرن، ولكنه القرن الفائت، وتتناول تحديدًا أحداثًا وقعت في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

في فترة أواخر الثمانينات أيضاً (1987) عندما تقدم الرئيس التركي الراحل طورغوتأوزال (بصفته رئيسًا للحكومة) بطلب العضوية الكاملة للاتحاد الأوربي، كان طلبه هذا محط سخرية ونقد كبيرين. فأين تركيا من الاتحاد الأوربي؟ خاصة أن تركيا في ذلك العام كانت تعيش تحت وطأة انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980 العسكري، وما زال رئيس جمهوريتها الجنرال كنان إفران.

ميلاد حقيقي للصناعة والتجارة التركية

لم تختلف المواقف كثيراً عند توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوربي عام 1995، فقد انقسمت المواقف يومئذ أيضاً بين السخرية والنقد، فما الذي ستجنيه تركيا من هذه الخطوة؟ بعد مرور عشرين سنة، لم يعد أحد يتحدث عما جنته تركيا من اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أوربا، لأن تلك الاتفاقية كانت بمثابة ميلاد حقيقي للصناعة والتجارة التركية، فغالبية المواد الصناعية التي تنتجها تركيا أصبحت تخضع للمقاييس الموحدة الأوربية.

ولكن هذه المرة لم يسخر أحد من الإعلان بأن تركيا ستدخل منطقة الشنغن، وأن مواطنها لن يحتاج إلى تأشيرة دخول لدول هذه المنطقة، ولم يتعرض التصريح لأي انتقادات. وقد وجده كثير من المراقبين السياسيين خطوة عادية… بل وحتى خطوة متأخرة…

صحيح أن تركيا منذ جاء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، بدت أنها توجهت شرقاً أكثر مما توجهت غربًا، حتى إن تطور علاقاتها مع كثير من الدول العربية والإسلامية بين 2002-2011 كان محط انتقاد شديد للمعارضة التركية بأن حزب العدالة والتنمية سيبتعد بتركيا من الغرب إلى الشرق بعد ما حققته تركيا على هذا الصعيد. بعد 2011 انقلبت الأوضاع العربية، وانقسمت انقسامًا لم تشهده من قبل، وانعكس هذا الانقسام أيضاً على العلاقات العربية التركية، وأصبح الأمر إذا ما تعثرت شاة في مجاهيل الصحاري العربية فإما أن تكون وراءها الأردوغانية أو الخامنئية، والغريب بالأمر أن الصهيونية هي عامل مشترك بين الفريقين، فالذين يرون الأردوغانية هي التي تقف وراء المؤامرة على الشاة المتعثرة لا ينسون إضافة الصهيونية كشريكة لها، والفريق الآخر الذي يتهم الخامنئية أيضًا يضيف الصهيونية شريكة لازمة لاتهاماته. وبهذا يبدو الطغاة العرب آلهة وأنبياء معصومين عن أي خطأ.

لا شك أن الجغرافية تلعب دورًا كبيرًا في قدر الدول والشعوب، وقدر تركيا أن تكون إحدى قدميها في الشرق وأخرى في الغرب، وهذه الحال رافقت الدولة العثمانية منذ تأسيسها وحتى انتهاءها، وورثتها عنها الجمهورية التركية بكل تعقيداتها وتشعباتها. فقد كانت أول عاصمة عثمانية هي بورصة على أقصى الساحل الآسيوي على مرمى حجر من الشواطئ الأوربية، المدينة المطلة على بحر إيجة، وثاني عاصمة لها هي أدرنة (أدريانو) وهي تقع في أوربا (نقطة الحدود القصوى بين تركيا وبلغاريا واليونان)، وعاصمتها الثالثة إسطنبول تقطع على الشطرين الآسيوي الشرقي والأوربي الغربي معاً. وإذا كانت عاصمة الجمهورية التركية أنقرة قد ابتعدت جغرافياً عن الحدود الأوربية، فقد حققت تقارباً سياسياً واقتصادياً وقانونياً أكبر.

تعيش تركيا هذه الازدواجية التي فرضتها عليها الجغرافية في سياستها كلها، فهي جزء من العالم الإسلامي، وبقيت الدولة العثمانية مركز الخلافة الإسلامية اعتبارًا من 1517 بعد إلحاق مركز الخلافة في القاهرة بها، ونقلها إلى إسطنبول حتى مطلع القرن العشرين عند انتهاء هذه الخلافة.

لقد وضع حزب العدالة والتنمية هدفًا صريحًا هو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوربي في عام 2023، وهو الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، وقطعت شوطاً كبيراً على صعيد القوانين المتوائمة مع الاتحاد الأوربي، وبعد أن حظيت تركيا بحرية تنقل البضائع ضمن الاتحاد الأوربي، جاءت الآن خطوة حرية تنقل الأفراد التي لا تقل أهمية عن تلك الخطوة.

ستلغي حرية تنقل الأتراك في دول منطقة الشنغن حرية تنقل أفراد خمسين دولة إلى تركيا، وتشكل الدول العربية والإسلامية جزءًا مهمًا من هذه الدول التي سيحتاج مواطنيها تأشيرة دخول إلى تركيا بعد انضمامها إلى منطقة الشنغن، ومن هذه الدول لبنان ومصر، وتونس، والمغرب، والكويت، والعراق، وإيران… وكانت قد فرضت التأشيرة على المواطنين السوريين اعتبارًا من الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني من العام الحالي وإن كان لهذا القرار أبعاد سياسية لا علاقة لها باتفاقية الشنغن.



لقد اقتربت تركيا من الدول العربية والإسلامية خطوة لقرابة عقد من الزمن، وحصدت ما حصدته (إيجابيًا أو سلبيًا) من ذلك التقارب، ولكن الاستراتيجية التركية تبقى هي التوجه غربا، ولعل الخطوات المتأنية التي تخطوها نحو أوربا هي أثبت وأرسخ من الخطوات التي تُخطى نحو الدول العربية والإسلامية، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بطبيعة الحكم غير المؤسساتية في الدول العربية عمومًا.

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