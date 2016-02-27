محمد منير يكتب: الدولة الرخوة والكيل بمكيالين

وإذا كنا قد حددنا المرحلة الزمنية لتقييم الدولة فترة حكم الرئيس محمد مرسى بعام ، فإنه قد آن الأوان الآن أن نُقَيّم دولة السيسى بعد مرور أكثر من عام على توليه السلطة. يتبع

محمد منير*

من أقوى الاتهامات التى تم توجيهها لدولة مبارك المعمرة ، أنها فى مشهدها الأخير أصبحت دولة رخوة.



وتعريف الدولة الرخوة ببساطة يتعلق بالتعريف العام للدولة والتى تتكون من ثلاثة عناصر وهم ، الأرض ، الشعب ، الحكومة ، وتتحدد مواصفات الدولة بعلاقة العنصريين الآخريين – الشعب والحكومة – ببعضهما ، فإذا اتفقت مصالحهما أصبحت الدولة قوية، وإذا ما تنافرت أصبحت الدولة رخوة ينتشر فيها الفساد ويستشرى، ويتحول القانون إلى وسيلة للفساد والتربح .



وإذا كنا قد حددنا المرحلة الزمنية لتقييم الدولة فترة حكم الرئيس محمد مرسى بعام ، فإنه قد آن الأوان الآن أن نُقَيّم دولة السيسى بعد مرور أكثر من عام على توليه السلطة .



ولكم فى الأحداث والمشاهد أيات يا أولى الألباب، فدعونا نستعرض الأحداث ونتفكر ، والمواقف التى سأتحدث عنها كلها فى فترة دولة السيسى والأهم أنها فى تزايد، وتصاعد ونمو مستمر، ولن التزم بالتسلسل الزمنى عند استعراض بعض مشاهد دولة السيسى الرخوة.



• عبد العاطى كفته واستهبال الدولة

خرج علينا اللواء إبراهيم عبد العاطى بتصريح تزامن مع بدء الدعاية لاستبدال الحكم المدنى بحكم عسكرى يخرجها من أزماتها ، والتصريح مفاده أن المذكور سيحول فيروس الايدز والكبد الوبائى إلى أحماض أمينية يصنع منها " كفته " يأكلها المريض فيشفى من الأيدز والكبد الوبائى!! وهللت أجهزة الدولة آنذاك للانجاز العظيم الذى خرج من وحدات الجيش منقذ مصر، ليس فقط من الأعداء وإنما أيضا من الأمراض ، وما لا تعرفونه يا سادة أن اللواء عبد العاطى كفتة ليس ضابطا فى القوات المسلحة من الأساس؛ وإنما معالج عشبى طالما عانى من علاجاته الآملين فى الشفاء من الأمراض المستعصية ، وتم ستر كذبته بملابس الجيش المصرى ليبدو وكأن هذ الاختراع العظيم هدية من الجيش للشعب، وتقدم "كفتة " للشعب المصر بأكبر كذبة تحمل استخفاف غير مسبوق بالشعب المصرى الذى رد للحكومة استخفافها به باستخفاف أشد وأكثر حبكة وحنكة.



• الشيخ عبد الحليم راضى والدولة الهبلة

ولأن الشعب المصرى أكثر إبداعًا من حكوماته ، وعلى نظرية " إن خرب بيت أبوك الحق لك منه حته". لقن الصبى الأزهرى عبد الحليم راضى الحكومة المصرية وإعلامها المتهافت درسا فى حرفية النصب ورد لها استخفافها بالمصريين أضعافًا مضعفة، فقد خرج دون أى سند ليعلن أنه فاز بجائزة العالم فى حفظ القرأن الكريم فى ماليزيا، والمذكور يا سادة كانت أحدث ركوبة عصرية ركبها هى الميكروباص الذى ينقله من قريته أولاد خليفة بمركز دار السلام بسوهاج إلى معهده الأزهرى ولم ير الطائرة فى حياته ، رغم التفاصيل التي رواها للمذيع " الفطن " تامر آمين عن رحلته والمطار والطائرة، والمذكور أيضاَ يا سادة غير حافظ القرأن من أساسه ولم يفطن أحد من الدولة "الهبلة " لذلك ، بل تهافتت عليه الفضائيات ، وحدد له وكيل مجلس الشعب ميعادًا لاستقباله باعتباره أحد العباقرة المصريين ، لتعلن ماليزيا أن مسابقة القرأن الكريم هذا العام لم تتم بعد وميعادها فى شهر شعبان ، وأن المذكور لم يطأ الأراضى الماليزية ، وتسلم الأيادى .



• أحمد نصار الدكتوراه بعد الإعدادية

الدكتور العالم أحمد نصار رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام ، هكذا قدمته الصحف والفضائيات المصرية ، وتحدث عن خبراته العلمية فى علوم الجيولوجيا . ونصار كان أكثر خبرة من الشيخ راضى فتجاوز مرحلة الفضائيات إلى " السبوبة "؛ حيث عقد عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة لعقد برامج متعددة الأهداف، لتدريب مليون شاب وجنى من ورائها أموالًا طائلة ، وحصل "نصار" على شهادات تقدير من جامعة الدول العربية و"الاتحاد العام للمنتجين العرب"، وشهادة تقدير منسوبة لمنظمة السلام العالمى لجهوده فى السلم والسلام بمجتمع حضارى متمدن!!!

والصدفة وحدها وراء كشف " نصار " الذى تبين أنه حاصل على الشهادة الإعدادية وسبق اتهامه فى 5 قضايا تزوير ونصب وشيكات وصدر ضده حكمين بإجمال 6 سنوات سجن ، وتم القبض عليه وذهبت فلوس وزارة الشباب والرياضة مع الريح .



• فريق المكفوفين المبصرين

فى مارس2015 صدر قرار وزارى رقم 260 لسنة 2015 بسفر فريق من اللاعبين المكفوفين إلى بولندا للمشاركة فى بطولة كرة الجرس المحدد إقامتها فى الفترة ما بين 16 و20 أبريل من نفس العام وحملوا اسم بعثة نادى الإيمان للمعاقين بالقاهرة .



وتسافر البعثة إلى بولندا ليكتشف الجانب البولندى أنهم من أصحاب الأبصار الحادة، ولا توجد لديهم أى إعاقة ويتم استبعادهم من البطولة وتتكشف الحقيقة ، أنهم شباب ممن يحملون مؤهلات متوسطة وضاق بهم الحال داخل مصر وأصابهم اليأس وفقدوا الأمل فى أى مستقبل ، فدفع كل منهم 50 ألف جنيه رشوة ليلتحقوا بالفريق ويحصلوا على التأشيرة ويفروا خارج البلاد، وبحسب التعبير المصرى الشائع " أكلوا الدولة البالوظة ".



• السجن 25 عامًا لطفل عمره 4 سنوات

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية بالمؤبد على 116 متهما في إحدى القضايا، كان من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات والقضية ، التي حملت رقم 280 لعام 2014، كانت تدور حول مقتل عدد من المتظاهرين في محافظة الفيوم، وقام جهاز الأمن الوطنى بتقديم أسماء المتهمين بطريقة عشوائية وكان من بينهم أقارب للقتلى والطفل الصغير أحمد منصور قرنى البالغ من العمر عام ونصف العام وقت الأحداث، وهذا يشير بوضوح الى معيار الأحكام فى مصر فى الفترة الأخيرة والتى زجت بالمئات إلى السجون فى أحكام تتراوح ما بين 10 و25 عام وبالمئات الى زنازين الإعدام فى انتظار تنفيذ أحكام البطش.



• دولة أمناء الشرطة

ودولة أمناء الشرطة التى تنافس دولة الجيش فحدث ولا حرج، وكانت آخر حوادثهم خلال 3 أيام التحرش بزوجة تسير مع زوجها، وقتل سائق سيارة نقل طالب أمين شرطة بأجرة نقل أغراض له، وقتل شخص فى أسوان .. ولن استفيض فى الكتابة فى هذا الأمر لأنه يحتاج إلى مقال خاص لكثرة تفاصيله ودلالته .

الشاهد الأخير أن أقل من ربع هذه الفوضى تم استخدامها كدليل على عدم صلاحية حكم الرئيس محمد مرسى ، فما هى دلالاتها الآن ؟، فإذا اصبح حكمنا بمكيالين إذاً فكما قال الشاعر الراحل نجيب سرور " على العصر اللعنة والطوفان قريب " .

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*كاتب وصحفي مصري

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