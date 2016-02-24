أحمد قناوي يكتب: مصر التي استدعت "عبد العاطي"

أحمد قناوي*

عبر دراسات متخصصة أجرتها مراكز أبحاث أمريكية كان التساؤل الملح، لماذا يظهر العظماء والعلماء في مجتمع دون آخر في ذات الوقت ؟ ولماذا يظهر العلماء والعظماء في مجتمع خلال فترة ويختفي نفس الأمر في ذات المجتمع في فترة أخرى ؟

كانت الإجابة حالة (الاستدعاء) من الأمة، أي أن الأمة إذا استدعت العلماء والعظماء في حالة سيكونون موجودين وإذا خفت أو انعدم هذا الاستدعاء سيقل أو ينعدم وجودهم.



يصدق هذا ليس فقط على القادة والعلماء بل أيضًا على مجمل الفنون والصناعات، لذلك مثلاً تجد مطربين مثل السيدة أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وفريد الأطرش، والقائمة تطول في فترة زمنية واحدة أو متقاربة ومعهم بالطبع فريق آخر على نفس المستوى من الموسيقيين والملحنين وكتَّاب القصائد والأغاني، لكن في فترة أخرى تجد عكس تلك القائمة رغم أن الفارق الزمني قد يبدو قريبًا.



في فترة الستينات كان الحديث عن الصناعة والعلماء والمخترعين حتى لو كان متواضعًا لكن في فترة أخرى ينعدم الحال أو يتلاشى كليًا وتصبح المفردات توكيلات واستيراد وتصدير وغير ذلك.



والاستدعاء حالة يصوغها ويصنعها ويرفع منها نظام الحكم الذي يمتلك أدوات تأثير هائلة على الرأي العام (الأمة)، أو تصنعها حالة مجتمعية عامة خرجت عن أطوار التنميط الإعلامي والرسمي وهي غالبًا تكون مصاحبة للثورات.



استدعاء عبد العاطي

في الحالة المصرية الآن تم الاستدعاء نمط عبد العاطي وهو شخص نسب إليه القيام بعمليات نصب في علاج المرضى دون أن تكون لديه شهادة تؤهله لذلك، وتم الاستدعاء على مستويات:

الأول: الإعلان عن اكتشاف لا يزال يرهق مراكز البحوث الطبية في العالم وهو اكتشاف علاج لمرض (الإيدز) رغم إنفاق مليارات الدولارات على تلك الأبحاث من مراكز بحثية عالمية دون التوصل إلى نتائج حاسمة. الثاني: عبر شخصية المكتشف وهو عبد العاطي غير المؤهل والذي مُنح رتبة عسكرية وهي رتبة رفيعة في الجيش المصري.

المستوى الثالث: الاحتفاء الرسمي عبر حضور رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الذي أعلن فيه عن هذا الاكتشاف. المستوى الأخير: هو الاحتفاء الإعلامي للاكتشاف المصري العظيم والمذهل.



ورغم أهمية الأمر لكن لم يتابع أو يكلف أي مركز أبحاث علمي نفسه الاختراع المزعوم إدراكًا أن للعلم قوانين وقواعد وما طرح من أمر تجاوز أبجديات ذلك، ربما كان الدكتور عصام حجي مستشار الرئيس في ذلك الوقت هو من حاول درء الفضيحة مقدمًا بأن رفض الأمر من الزاوية العلمية البحتة، لكن كان هناك مؤشرًا واضحًا أننا في عصر عبد العاطي ولسنا في عصر الدكتور حجي، فنال الأخير اتهامات وصلت إلى حد العمالة والجهل والاشتراك في المؤامرة الكونية على الوطن، وأصبح اللواء عبد العاطي ضيفًا دائمًا على الفضائيات، وترددت جمل الانبهار بهذا الاكتشاف العلمي حين أعلن أن وزير الدفاع لم يتمالك نفسه من فرط السعادة حتى سالت دموع عينيه ! في محاولة ملحة لدغدغة المشاعر والحصول على انتصار كاذب.



مجلس إدارة العالم

لم يكن عبد العاطي يقدم حالة نصب عامة ورسمية ولكنه كان يفتتح عصرًا جديدًا ممهورًا بمباركة الدولة الرسمية وإعلامها، وكان طبيعيًا بعد ذلك أن نستمع أن للعالم مجلس إدارة يديره ويحدد ما هو مطلوب في كل بقعة في العالم بداية من قيام الحروب والنزاعات إلى حادثة تحطم رافعة في الحرم المكي ! ثم محافظ حالي لمدينة السويس ولواء يتحدث عن عدم خطورة أي حرب من إسرائيل على مصر لأن الرياح كفيلة برد تلك الصواريخ ناحية مطلقها، ثم ما جدوى دراسات الجدوى في مشروع عظيم مثل قناة السويس الجديدة وهي مجرد تفريعة من ثلاث تفريعات أخرى؟، ما جدوى علوم الاقتصاد والتجارة الدولية والمفاضلة بين البدائل المختلفة لبلد فقير؟

كان القرار لا حاجة لكل ذلك فالمشروع عظيم وعلينا أن نبدأ دون انتظار ما يطلق عليه دراسات جدوى المشروعات، ثم نستمع إلى أن سد النهضة لا حاجة لمواجهته لأنه سيهدم ذاتيًا دون تدخل من أحد، وأن مشروع المليون فدان قد بدأ وأتى ثماره، ومشروع المليون وحدة سكنية سيحل مشكلة الإسكان وأن العاصمة الجديدة ستنقل مصر نقلة حضارية وتمنحها وثبة خلاقة، وأن مصر تفعل كل ذلك رغم وجود مؤامرة كونية عالمية عليها تبدأ من البيت الأبيض الذي وصلته جماعة الإخوان مرورًا بكل عواصم أوربا دون تجاهل دور روسيا في الأمر، وأن نصيب قائد الأسطول السادس الأمريكي كان الأسر حين حاول التدخل عسكريًا في مصر، وأن الرئيس السيسي أغلق الهاتف في وجه باراك أوباما، وأن نصابًا آخر حصل على درجة الدكتوراة من جامعة مجهولة يكرم في عيد العلم كأصغر حاصل على شهادة الدكتوراة في مصر، وأن وزير الري اكتشف بئرًا جوفيًا سيحل مشاكل مصر المائية لمائة عام قادمة، سارت الأوضاع ولا زالت تسير على هذا النحو المثير دائمًا للسخرية.



وتأتي الكوارث تباعًا

تلك هي مصر الآن تسير على خطى مناخ الاستدعاء لحالة عبد العاطي وما يمثله من شيوع حالة ذهنية رسمية لا تكترث بالعلم ولا بتكوين رؤية وتستبعد أي دور للخبراء والمختصين وتأتي الكوارث تباعًا واحدة بعد الأخرى، فأصبح عبد العاطي فضيحة علمية، وانخفضت إيرادات قناة السويس بعد التفريعة، وانخفض معدل دخل الفرد، وارتفع سعر الدولار، ولا يزال يواصل ارتفاعه، وانقطعت السياحة ومعها الاستثمار المباشر، وخسائر البورصة المصرية تحقق أرقامًا قياسية، كل ذلك يسير في حالة قمع لم تشهدها مصر في أحلك ظروف الاستبداد؛ فالسجون مكتظة وهناك حديث واضح عن اختفاء قسري وتعذيب في الأقسام وفي السجون، وطالت حادثة مقتل الطالب الإيطالي فقامت الدنيا تنظر من الثقب الذي اتسع ولم يعد خافيًا على أحد، وأصبح هناك حديث لم يكن متداول عن سعر مياه الشرب، وأن الدولة ليست على استعداد لاستمرار دعم المياه في ذات اليوم كانت سيارات الرئاسة الفارهة تدوس بإطاراتها الخشنة سجاد تجاوز ثمنه أكثر من مليون جنيه مصري!

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*كاتب مصري ومحام بالنقض

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