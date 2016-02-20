صلاح سليمان يكتب: تفوق رغم العنصرية

جرت دموع "حيالي" وهي تتسلم جائزتها، فهي لم تسلم من مضايقات المتعصبين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أصولها العربية، حتي إن محاميها استطاع استصدار حكم بتجريم التعليقات العنصرية ضدها. يتبع

صلاح سليمان*

فازت المذيعة الألمانية عراقية الأصل "دنيا حيالي" بجائزة الكاميرا الذهبية التي تمنحها مجلة "هورتسو" التليفزيونية وتقدمها سنوياً منذ عام 1965 للمتفوقين والمبدعين سواء من داخل أو خارج ألمانيا تكريما لأعمالهم البارزة في مجالات فنون التليفزيون والسينما والترفيه.



منحت لجنة الاختيار الجائزة لدنيا حيالي تكريما لدورها الصحفي البارز في تغطية مشكلة اللاجئين في ألمانيا، حيث تميزت تقاريرها بالمصداقية والكفاءة الصحفية العالية ، وبذلك تكون الإعلامية الأربعينية قد دشنت نصراً للمرأة العربية في ألمانيا في وقت يتعرض فيه المواطن العربي لاسيما النساء إلى ظلم إعلامي كبير.



لم يكن قرار اختيار المذيعة العربية الأصل سهلاً، فألمانيا بها إعلاميون كبار فضلا عن صعوبة فتح أبواب المجال الإعلامي للأجانب أصلا، لكن كفاءة حيالي تخطت كل الصعاب، وأحبطت كل المتشككين في قدراتها الإعلامية وبرز اسمها في النشرة الإخبارية الرئيسية والبرامج السياسية .



مضايقات المتعصبين

جرت دموع "حيالي" وهي تتسلم جائزتها، فهي لم تسلم من مضايقات المتعصبين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أصولها العربية، حتي إن محاميها استطاع استصدار حكم بتجريم التعليقات العنصرية ضدها علي موقعها في الفيسبوك، فبعد يوم واحد من استلامها الجائرة صدر حكم بتوقيع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف يورو لكل من يوجه لها إهانات عنصرية، أما هي فقالت في كلمتها أثناء استلام الجائزة: لا أعرف سببا لكل هذه الكراهية؟ ومن أين تأتي؟ فعليكم أن تكونوا منفتحين ، تحسسوا الجراح ، وجادلونا وناقشونا، فنحن الصحفيين لسنا فوق البشر، ألفتوا انتباهنا إلى الأخطاء، فنحن نرتكبها كما الآخرين.



"حيالي" يشاهدها أربعة ملايين مشاهد يوميا عبر القناة الثانية في التليفزيون الألماني ، وهي وفق زملائها تتميز بالثقافة، أما سمار بشرتها العربية فيمنحها جمالا خصوصيا بين زملائها، وبما أنها تخرجت من أحد المعاهد الرياضية، فإن ذلك يضفي عليها لياقة بدنية، ومرونة عضلية زادت من بريقها وجاذبيتها أمام الكاميرا.



اكتشفها" كلاوس كليبر" مدير البرامج الإخبارية في القناة الثانية الألمانية وقدمها للبرامج الإخبارية بعد أن كانت تعمل كمذيعة ومعلقة رياضية في البرامج الرياضية في صوت ألمانيا الحر قبل أن تنتقل إلى التلفزيون.

تؤمن "حيالي" بأن الثورة التكنولوجية في مجال الإعلام لابد وأن تواكبها ثورة في المهارات الفردية، وهي تؤمن بحرية الرأي والرأي الآخر، وتري أنه من حق الألمان الخائفين من سياسة اللجوء التي تنتهجها الحكومة الألمانية التعبير عن مخاوفهم دون أن يوجه لهم الاتهام بالنازية، لكن في المقابل وجب علي كل من يدلي بآراء عنصرية أن يعرف أنه عنصري ولا جدال في ذلك.



نموذج آخر

هناك عراقية أخرى تلقي تصاميمها الهندسية احتراماً كبيراً في ألمانيا ، فقبل عدة سنوات صدر كتاب بالألمانية بعنوان " Zaha Hadid. Bauten Projekte Design " " أو" زهي حديد" ومشاريع التصاميم المعمارية وثق عبر صفحاته أعمال المهندسة العراقية العالمية زهى حديد ، ونشر أكثر من 600 رسم هندسي من تصاميمها التي أحدثت ثورة في هندسة العمارة الحديثة من خلال الأبنية غير المتماثلة أي منحدرة الجدران، فهي تنتمي إلى ما يسمى بالمدرسة التفكيكية أو اللانظامية وهي مدرسة ترجع إلى بعض المعماريين الذين عملوا في أوروبا خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي وكان باعثهم الأول في التصميم هو التبعثر والتكسر.

صممت "زهي حديد" في ألمانيا المركز الرئيسي لشركة"BMW " العملاقة للسيارات في مدينة لايبتزج، ومحطة فيترا ام راين للإطفاء ، إضافة إلى منصة التزلج علي الجليد في مدينة انسبروك في النمسا المجاورة ، وهي مادة إعلامية خصبة في كثير من البرامج التليفزيونية هنا في ألمانيا.

الطريف أن الخط العربي لعب دورا في تفوقها فقد لاحظ المعلمون أن طلبة المعمار العرب والإيرانيين قادرون على إتقان التعبير بالخط المنحني أكثر من غيرهم وهو أمر يرجع بالدرجة الأولى لخط الكتابة العربي وفق ما تقول.

تخطت أعمال "زهي حديد" أرجاء المعمورة ففي أغلي بلدان العالم وضعت تصميماتها، واختارتها مجلة فوربس السيدة رقم 68 في العالم، وفي المملكة المتحدة حيث تعيش هي الثالثة بين أشهر وأغني النساء هناك.

وهكذا تؤكد المرأة العربية نجاحاتها وتفوقها على أرض الواقع، رغم إعلام جاحد وظالم لا يظهرها إلا بصورة بغيضة رغم تفوقها ، فهذه الصور المضيئة الناجحة هي أكبر رد على المتشككين في قدرات نساء العرب.

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*كاتب مصري مقيم في ميونيخ

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