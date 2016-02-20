سيد أمين يكتب: الاستبداد في بلاد الفرعون

سيد أمين*

ليت المستبدون في هذا العالم يسخرون قدرًا من جهدهم الجبار والفذ في التغلب على المعضلات الكبيرة التى تغوص فيها بلدانهم بدلا من استنفاد كل هذا الجهد والعطاء في مجرد الدعاية المتواصلة لخوارقهم التى حفظت شعوبهم من مصائر الهلاك وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف، مع أنه بنظرة فاحصة للأمر سيتبين بوضوح أنه لا مكروه أصاب شعوبهم سواهم ولا تحدى يواجهها إلا ما افسدوه هم عليها.



وحينما نتحدث عن الاستبداد – وهو في الواقع موضوع جد مهم وجد خطير -فنحن بالقطع نتحدث عن وطننا العربي لكونه مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بكل ما يتصل بطغيان الانسان في حق أخيه الانسان، والتصقت صورة نمطية في أذهان سكان المعمورة عنه بذلك إلا فيما ندر.



وبالطبع حينما نصف بلادًا بالاستبداد ، فإننا نصف بلادًا تميزت بأن سكانها عبدوا فيها الحاكم، ونسبوا الرعية إليه بدلا من أن ينسب هو إليهم، فصاروا هم الفراعنة الذين يطوفون كالعهن المنفوش حول عرش الفرعون يتقدمهم كهنته، أو يؤدى جميعهم دوره كحلى ملونه تزين عرشه بانبهار وعن قناعة وتجرد.



علاقات مريضة

والمشكلة في مسألة مقاومة الاستبداد خاصة في بلاد الفرعون أنه سرعان ما تنشأ علاقة حميمة بين الجلاد والمجلود فيبرر كل منهما أهمية الدور الذى يلعبه الأخر في حياته.



بل إنه في مرحلة متأخرة من مراحل ديمومة عنف الاستبداد، يبدأ المجلود نفسه بالاقتناع أن ما يتعرض له من قمع كان فعلا من أجل حفظ الوطن ، وكأن وجوده هو مشكلة هذا البلد، وفي المقابل يعتقد الجلاد أن ما يمارسه من طغيان لم يكن من أجل مكاسب انتهازية كما كان يتصور، ولكن كان عملا من أعمال الوطنية والحكم الرشيد.



وراحوا يبررون لذلك ويقولون إن استبداد محمد على كان له الفضل في بناء مصر الحديثة، وإنه لا يصلح لحكم

مصر إلا عسكري، وهو بالقطع كلام مردود عليه بأن الكثير من بلدان العالم لم يمنحها الله شبيهاً لمحمد على ولم

يحكمها العسكر الحازمون لنحو ستين عاما ومع ذلك تقدمت عنا بشكل يخرجنا من أى سياق للمنافسة.



ولعل نيقولا مكيافيللى أشار إلى ذلك في بحثه عن طبائع البشر حينما أكد أن القوة المفرطة تصنع صديقا مخلصا ، وهى أيضا الحالة التى يشار إليها عند علماء النفس بـ"سادية" الجلاد و"ماسوشية" المجلود وهى المرحلة التى يستعذب فيها الظالم ظلمه والمظلوم مظلوميته.



والواقع أن من ينشد العدل والحرية والمساواة في بلاد كبلادنا وتعلق بهم، هو كائن مسكين واهم، استنفذ طاقته كلها في معركة احتمالات الخسارة فيها قوية للغاية، ليس لبطش المستبد ولكن لجهل المبطوش به.



الكتلة الحرجة

وللإنصاف يمكننا القول أن خسارة من ينشد العدل والحرية والمساواة ليست مؤكدة أيضا في مصر، وذلك لأنه كما لا يجد الداعى تجاوبا شعبيا مع دعوته، قد يجد أيضا عزوفا منهم عن رفضها، ما يحصر معركته فقط مع ثلة من الانتهازيين الفسدة، وهم الذين لا يمكن أن يتفوقوا في أى معركة دون الاستعانة بتزوير الإعلام من أجل تجييش البسطاء الذين يشكلون كيان ما يسمى بـ"الكتلة الحرجة" ليقاتلوا بدلا منه، وهو ما لا يفلح استخدامه الأن بسبب انكشاف هذه الوسيلة من فرط الاستخدام السئ لها، وهو الوضع الذى يخلق حالة من الجمود الدائم اعتادتها الأجواء المصرية فتتخلق حالة من الاستقرار الوهمى .



ومعركة دعاة "الإصلاح" مع دعاة "المصالح" معركة قوية للغاية لا سيما في دولة مثل مصر ، تجذر الفساد فيها لدرجة أنه صار جزءا لا يتجزأ من نظام الحكم ، بل والحياة العامة كلها ، حيث يجري التبرير له من كافة القطاعات، ولذلك تبقي استمالة "الكتلة الحرجة" هى رمانة الميزان في هذا الصراع التى ترجح هذا عن ذاك.



ويلقي على عاتق "دعاة الاصلاح" مهام ثقيلة منها استمالة هذه الفئة أو تحييدها فإن لم تقف في صف الثورة ،

فمن المفيد أيضا ألا تستخدم كحائط صد للهجمات الموجهة ضد أصحاب المصالح، الذين هم متنفذون ومتحكمون بالفعل ويملكون كل أدوات السلطة.



وكما نعرف جميعا ، يتميز سكان منطقة "الكتلة الحرجة" بأنهم كتلة في الغالب متجانسة ، قليلة الوعى وتستسلم سريعا لكل من يحاول خداعها ، ويميلون إلى النمط "الماسوشي" سالف الذكر، وهم في الغالب فقراء أو يتأرجحون بين خطوط الفقر، ما بين المدقع ومتوسط الحال.



الوجهاء الأشرار

من أكثر الناس تأثيرا على أصحاب "الكتلة الحرجة" هم أصحاب "الياقات البيضاء" الذين وصفهم المفكر الصينى ماوتسى تونج بـ"الوجهاء الأشرار"، وهم النخبة وقادة الرأي الفسدة الذين يتحدثون كثيرا عن حقوق الإنسان، ويتحدثون بحماس عن الوطن والوطنية، والفقر والفقراء، ويبدون كما لو كانوا شركاء فاعلين للفقراء، مع أنهم مجرد ديكور زائف لسلطة البطش، يوجهون البسطاء حسبما تريدهم السلطة أن يتوجهوا ، بل ويسوقون لها في أحيان كثيرة إجرامها.



ولذلك يجب على أنصار الثورة من طلاب العدل والمساواة أن يقوموا أيضا بالمساهمة في صناعة "قادة رأى" جدد، ويعملون جديا على استبدال دورهم بالدور الذى يلعبه "الوجهاء الأشرار"وذلك بعد القيام بتعريتهم ، وذلك لأن هؤلاء البسطاء بحاجة دائمة لشغل فراغ أدمغتهم ،فإن لم تنشغل بدعوة دعاة "الإصلاح" ستنشغل قطعا بدعوة دعاة "المصالح".

___________________________

*كاتب وصحفي مصري



المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه