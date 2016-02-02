عبد الرزاق قيراط يكتب: انقلاب السيسي في الدنيا والآخرة!

هكذا يقرّر السيسي ما ينفعه في الدنيا فينقلب على رئيسه المنتخب محمد مرسي، وما ينفعه في الآخرة فينقلب على جرائمه التي ذكرها بالتفصيل ولكن بصيغة النفي. يتبع

*عبد الرزاق قيراط

ساهم الرئيس المصريّ (مشكورا) في تهدئة الأوضاع المتفجّرة في تونس بعد أن وجّه للمتظاهرين مواعظ (زيّ الدهب) ستسمح له بدخول الجنّة قريبا إن شاء الله، أو كما شاء السيسي بعزمه ورجائه. فهو يطمع في الأجر والثواب عندما تقوم الساعة: "عسى أنّ الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامة آخذ أجر لأني أوصيت بالخير، أوصيت بالسلام، أوصيت بالأمن، أوصيت بالتعمير، أوصيت بالاستقرار. ولم أوص بالتخريب أو التدمير أو القتل أو الإيذاء أو الشرّ أو سعيت له!"

وهكذا يقرّر عبد الفتاح السيسي ما ينفعه في الدنيا فينقلب على رئيسه المنتخب محمد مرسي، وما ينفعه في الآخرة فينقلب على جرائمه التي ذكرها بالتفصيل ولكن بصيغة النفي. وهو يعلم يقينا أنه لن يفلح، بذلك الإنكار، في تزييف الحقيقة بعد أن وثّقتها الصور والشواهد لتبقى في سجلات التاريخ برهانا على أنه خرّب ودمّر وقتل وآذى وكان شرّيرا ومازال…

قال لنا السيسي:" إنّ الظروف الاقتصادية صعبة جدّا على كلّ العالم .. حافظوا على بلادكم.. ما تضيعوش بلادكم"، فخاطب على الأرجح المصريّين قبل التونسيّين خوفا من خروجهم للتظاهر ضدّ الانقلاب في ذكرى 25 يناير. ومع ذلك، تأثّرنا "عاطفيّا قيادة وشعبا"، هنا في تونس كما زعم الناطق الرسميّ باسم الحكومة خالد شوكات في تصريحه لصحيفة اليوم السابع، حيث أكّد أنّ الرئيس السيسي "ممسك بالجمر، لأنه يواجه داعش والجماعات التكفيرية ومن يريدون شرّا لمصر". وبذلك يثبت شوكات موهبته في النطق بما يعجب السامعين، ولعلّه يعود إلى سالف نشاطه قريبا بعد أن أثار البلبلة في عموم البلاد، بسبب خطأ في الفهم أو غباء أو افتقار إلى "الفلاتر" التي يحتاجها الرؤساء والناطقون باسمهم على حدّ سواء.

نعمة الفلاتر

الثابت أنّ الفلاتر جعلت للرئيس السيسي مكانة خاصّة عند خصوم الإخوان والإسلاميّين عموما. وقد امتدحه رئيسنا المنتخب في تصريحات صحفيّة سبقت زيارته إلى مصر فقال "إنّ له نظرة مستقبلية ثاقبة ". وفي القاهرة، استقبل السبسي بحفاوة جعلتنا ننسى بسرعة زلّة اللسان الفظيعة التي وقع فيها السيسي عندما قال: "يا فخامة الرخيص". فلعلّ الفلاتر كانت حينئذ معطّلة، أو أنّ تلك العبارة المسيئة، تسرّبت بسبب حالة الإرهاق التي يواجهها رئيس مصر. فهو "لا ينام إلاّ ساعتين في اليوم من كثرة القلق" والانشغال بأوضاع شعبه وأحوال الأمّة العربيّة.

والمهمّ أنّ الزيارة كانت مثمرة، بالرغم من صعوبة الظرف في مصر الشقيقة، فلم يعد رئيسنا بخفي حنين، وتمّ تزويده ببعض الفلاتر الممتازة. وقد كان أثرها بارزا في خطابه الأخير، إذْ ساعدته على الفرز والتمييز بين المتظاهرين السلميين والمخرّبين والمندسّين. وكشفت له انحراف بعض الإعلاميين من التونسيين العاملين في قنوات أجنبيّة لم يذكرها بالاسم.

وفي نفس ذلك السياق المحفوف بذكر المؤامرات، اتهم الرئيس بعض الأحزاب بتأجيج الأوضاع دون أن يلمزها بوضوح؛ لكنّ الوزير المكلّف بالعلاقة مع المجتمع المدني كمال الجندوبي، خرج إلى وسائل الإعلام متحدّثا باسم الحكومة ورئيس الدولة، فدحض تلميحات السبسي وأنكرها مراعاة لمصالحه مع تيّار الجبهة الشعبيّة التي أوذيت بذلك اللمز. فالحميّة الأيديولوجيّة عند الجندوبي غالبة على صلة الرحم التي تربطه بأعضاء الحكومة ورموز السلطة. ويبقى الأهمّ من كلّ ذلك، أنّ لتونس اليوم ناطقين اثنين، أحدهما رسميّ مكلّف بتحليل خطاب السيسي في مصر، والثاني مندسّ مكلّف بتحليل خطاب السبسي في تونس!

حكومة "مفيش"

"إنّنا في تونس نتابع باهتمام ما تشهده مصر الشقيقة من نجاحات على مختلف الأصعدة ونبارك في هذا الصدد ما حقّقته من تقدّم على درب التحوّل الديمقراطي استنادا إلى إرادة الشعب المصري الشقيق"، هكذا خاطب رئيس حكومتنا الحبيب الصيد رئيس الوزراء المصريّ الذي أدّى زيارة لبلدنا قبل أشهر.

والواضح من كلام الصيد أنّنا تعلّمنا الكثير من سلطة الانقلاب في مصر، فرفعنا مثلها شعار "مفيش.. مش قادر أديك"؛ فالمدن الداخليّة تشكو من عديد النقائص على مستوى البنية التحتيّة وتفتقر إلى مشروعات التنمية، ولكن مفيش مش قادر أديك. ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل يطلبون الشغل، ولكن مفيش مش قادر أديك، وتعليمنا يحتاج إلى تمويلات ضخمة لترميم المدارس وإصلاح المنظومة التربويّة، ولكن مفيش مش قادر أديك.

وللحدّ من النفقات، يفكّر حكّامنا في الرفع من عدد العاطلين. فيقول السيسي بحسرة: "إنّ مصر لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليونًا واحدًا فقط". وعلى نهجه، يذكر الصيد أنّ الإدارة التونسيّة "بها ثلاثة أضعاف ما تتحمّله"، وهي لذلك عاجزة عن استيعاب المزيد في سلك الوظيفة العموميّة.

وفي المقابل، يحضّ السيسي في مصر، والسبسي في تونس على الصبر والتضحية والمحافظة على البلد. ويؤكّدان أنّ الإصلاح والتقدم له ضريبة (أي ضارب ومضروب!).

وأمام هذا النجاح الباهر هنا وهناك، لا نملك إلاّ أن نجدّد شكرنا لسلطات الانقلاب في مصر الشقيقة على ما قدّمته لتونس من خبرة وما حقّقته معها من رقيّ. ونعلن لها، في ختام هذه المدائح السوداء، اعتذارنا عن الإساءة التي تضمّنها خطاب رئيسنا السابق منصف المرزوقي بقوله:"عبد الفتاح السيسي يوصي التونسيين بعدم التظاهر والحفاظ على بلدهم، بينما هو من ضيّع بلده مصر". وللردّ على تلك "الافتراءات" لا نجد أفضل من حكمة السيسي التي يردّدها في خطبه مثنى وثلاث ورباع: "ما يصحّش كده!".

وبطبيعة الحال، مفيش انقلاب ولا مؤامرات ولا مساجين رأي كما يدّعي رئيسنا السابق في كلّ ظهور إعلاميّ.. وهو للأمانة معذور، لأنه لا يعترف بالفلاتر ولا يستعملها أبدا.. و"احنا آسفين يا ريّس!"

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* كاتب تونسي

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