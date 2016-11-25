محمد عبد الشكور يكتب : صناعة الأزمة والعلاج بالصدمة

وبما أن من يحكم مصر الآن يظن أنه طبيب الفلاسفة وفيلسوف الأطباء ، فكان أهم علاج من وجهة نظره لأزمات البلد بالصدمات التي تميت بدلا من أن تحيى

محمد عبد الشكور*

العلاج بالصدمة الكهربائية نوع من العلاج يلجأ إليه الأطباء في غرف العناية المركزة من أجل إعادة المريض للحياة ، عبر تسليط جهاز يحمل شحنات كهربائية محددة لإعادة النبض والتنفس للمريض. كما يلجأ إليه أطباء الأمراض النفسية والعصبية عندما يثور المريض، أو تحدث له نوبة من الهياج، فيتم تعريضه لهذه الشحنات الكهربائية لتعمل على تهدئته بفعل تأثير هذه الشحنات التي لا تعالج المرض.



وبما أن من يحكم مصر الآن يظن أنه طبيب الفلاسفة وفيلسوف الأطباء، فكان أهم علاج من وجهة نظره لأزمات البلد التي تسبب نظامه فيها ، عن طريق صنع الأزمات ، بالصدمات التي تميت بدلا من أن تحيى.



ربما من كثرة مخالطة طبيب الأمراض النفسية والعصبية للمرضى يظن البعض به مس من الجنون ، وهذا ما وجدناه في معظم الأعمال الفنية في تصور كتاب الدراما عن شخصية الطبيب النفسي ، و أعتقد أن هناك من الأطباء من يتوحد مع مريضه ليصبح هو المريض النفسي الذى يرى في نفسه القدرة على حل مشاكل العالم كما يرى طبيب الفلاسفة في نفسه ، فكلما وقعت أو صنعت أزمة ، وجدناه يعالجها بهذه الصدمات التي لا تعالج المريض بقدر ما تضعف حركته من أثر هذه الشحنات التي تؤثر بالسلب على أعصابه ، وعضلاته ، وذهنه.



أزمة السكر ولبن الأطفال

ففي أزمة السكر مثلا تدخلت الحكومة ، وقامت برفع سعره على بطاقات التموين ليصبح 7 جنيهات ، بعد أن كان سعره خمسة جنيهات للكيلو ، وكالعادة استغلت الحكومة الأزمة لتحقق هامش ربع عن طريق تدخل الجيش والشرطة في بيع السكر بالأسعار الجديدة عبر منافذ بيع متحركة وثابته ، بعد أن استولت على مئات الأطنان من السكر الموجود بالشركات المصرية بالسعر القديم وباعته بالسعر الجديد ، لتذكرنا بأزمة ألبان الأطفال والتي انتهت أيضا برفع أسعار الألبان المدعمة وتدخل الجيش لتوريد لبن الأطفال للحكومة والشركات والصيدليات بعد مضاعفة السعر .



وجاء القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم المفروضة على واردات السكر، بزعم توفير احتياجات السوق، وهو ما يعني نجاح مخطط الشركات العالمية لضرب شركة السكر الوطنية وإغراقها بالخسائر لتخريبها وإغلاقها.



نعم أزمة السكر كانت مفتعلة من هذه الشركات الخاصة التي تستورد السكر من الخارج، وهى التي استخدمت الحكومة في إعفاء السكر المستورد من الرسوم الجمركية لإغراق الأسواق ، ولإخراج مصانع السكر من المنافسة وزيادة مديونياتها ، بعد أن كنا نحقق من صناعة السكر الاكتفاء الذاتي .



تعويم الجنيه وكارثة الأسعار

ثم نأتي لنموذج أخر من صناعة الأزمة ، حيث ارتفع سعر الدولار وقارب على الـ 20 جنيها في السوق السوداء ، في الوقت الذى ثبتت الدولة سعره في البنوك بأقل من 9 جنيهات ، وعندما وصلت الأزمة للذروة وبدأ الجميع في الصراخ على انهيار الاقتصاد المصري ، وعدم قدرة التجار على توفير سيولة من الدولار لاستيراد المواد الخام وبعض التعاقدات التي تم التوقيع عليها منذ شهور ، تمخض الطبيب عن قرار كارثي ، حيث قام بتعويم الجنيه ، ورفع الدعم عن الوقود بنسبة كبيرة ، في وقت يعانى الاقتصاد من شبه انهيار حيث لا سياحة ولا عائد من قناة السويس القديمة والجديدة كما سموها ، ولا تصدير. بمعنى أن الجنيه حاليا في أضعف حالاته ، مما أدى لارتفاع جميع الأسعار ، كما أن على الدولة السداد بالعملة المصرية، التي هبطت قيمتها الدولارية للنصف، ضعف ما كانت تدفعه سابقا، قبل التعويم، لتسدد فوائد الديون، فتزداد بذلك مديونيتها، بل وتتضاعف.



ثم جاءت صناعة أزمة الدواء والمحاليل وجميع المستلزمات الطبية التي تصنع داخليا والتي يتم استيرادها ، حيث شحت هذه الأدوية من السوق بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وامتنع المستوردون عن استيراد هذه الأدوية بهدف تعطيش السوق حتى يصرخ المرضى وسيطالبون برفع أسعار الدواء لكي يجدوه بدلا من معاناتهم.

وجاءت أزمة " السرنجات " التي تستخدم لإعطاء المريض " الحقن " بعدما صرحت الدكتورة منى مينا ، وكيل نقابة الأطباء، أن هناك تعليمات صدرت من وزارة الصحة باستخدام " السرنجة " الواحدة أكثر من مرة لنفس المريض، رغم الاحتمالية المؤكدة لتلوثها بالميكروبات ، ولكن بدلا من حل الأزمة تم تقديم البلاغات فيها والتحقيق معها ، ليكمل طبيب الأطباء وكبير الفلاسفة نفس الأسلوب في علاج الأزمات كما يرى من وجهة نظره الفلسفية لحل الأزمات المتوالية " وكمن يخرج من حفرة ليقع في أكبر منها يستمر في تقديم حلوله العبقرية.



الأزمات كثيرة ومن يصنعها هو النظام ومن يدعى حلها هو النظام عن طريق الأب الروحي المتمثل في النظام العسكري أيضا ، كي يهلل له المرضى النفسيون ويصفقون للطبيب الذى وجد لهم أفضل علاج من وجهة نظره المرضية وهو العلاج بالصدمة – حتى وإن أدت لوفاة المريض – ذلك الاكتشاف الخطير لطبيب الأطباء وفيلسوف الفلاسفة الجنرال المتوحد.

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*كاتب وصحفي مصري

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