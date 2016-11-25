صلاح سليمان يكتب: في ألمانيا الصحافة أسقطت النائب العام!

رغم أن ما فعله الصحفيون الألمان لا يمكن مقارنته بما فعلته نقابة الصحفيين المصرية عندما لجأ اثنين من الصحفيين للاحتماء بها، فإن المجتمع الألماني في ظل الديمقراطية انتصر للصحفيين، ونجح في الإطاحة بالنائب العام. يتبع

صلاح سليمان*

الدول التي تؤسس لكيان ديمقراطي حقيقي ترفض المساس بالأسس التي تقوم عليها دولة القانون، وترفض الزج بالصحفيين في قضايا مسيسة مهما اختلفت مسمياتها، حتى ولو صدرت الاحكام فيها من أعلى سلطة قضائية في البلاد، طالما أنها لا تتوافق مع النظام الديمقراطي وليس في الاتهامات المنسوبة ما يهدد أمن الدولة.

لهذا يبدو أن الحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصحفيين المصريين و اثنين من أعضاء مجلس النقابة بالسجن و الغرامة، بسبب إيوائهم لاثنين من الصحفيين المطلوبين لتحريضهم على التظاهر لصالح مصرية الجزر ستكون له تداعيات خطيرة في ظل حالة الاحتقان المستمر في المجتمع المصري من جراء التضيق المستمرعلى الحريات العامة.

هنا في ألمانيا أتهم أحد الصحفيين الألمان بالخيانة، قبل (50 عاماً) لأنه نشر مقالا في مجلة " دير شبيغل" يتعلق بأسرار الحكومة في عمليات التسليح، وتم التحفظ على الصحفي، ثم قبض على عدد آخر من الصحفيين على ذمة القضية، إلا أن احتجاجات شعبية عارمة اندلعت في مناطق ألمانية عديدة منددة بإلقاء القبض على الصحفيين، وانتهت القضية بالانتصار لحرية الصحافة، وتم إقالة وزيرين على خلفيتها، كما استقال وزير الدفاع الألماني آنذاك "فرانز جوزيف شتراوس"، ومن بعدها تعززت حرية الصحافة في ألمانيا بشكل كبير.



اتهامات عديدة للدولة باستهداف النقابة وجهتها قيادات صحفية قبل عدة شهور في بداية الأزمة، خاصة عندما نجح صحفيون موالون للنظام في شق الصف الصحفي ودعوا إلى عقد جمعية عمومية للإطاحة بالنقيب الحالي يحي قلاش.



بعد إصدار الحكم وفي ظل هذا الانقسام تعود النقابة من جديد إلى الدعوة لتنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية على سلم النقابة للإعراب عن تضامن أهل المهنة مع زملائهم، ممن صدرت أحكام بالسجن بحقهم. لكن حضوراً جماهيريا لمناصرة قضيتهم يظل بعيدا في ظل حالة تردي سمعة الصحافة المصرية بعد أن أساء للمهنة عدد من المنتمين لها.



العام الماضي في ألمانيا ثارت قضية مشابهة عندما أصدر النائب العام الألماني السابق "هارالد رينجه" قرارا بتحويل صحفيين إلى التحقيق بتهمة الخيانة العظمي بعد قيامهم بنشر وثائق سرية للمخابرات الألمانية الداخلية، تفيد عزمها تشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت، كما نشرا وثيقة تحدد الطرق التي تستخدمها لجنة حماية الدستور في التعرف علي المشتبه فيهم بالإرهاب. على إثر هذا الاتهام ثارت ثائرة الصحافة الألمانية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمنظمات الحقوقية المدنية للتنديد بهذا القرار، واعتبروه محاولة لقمع حرية الصحافة وفرض الوصاية والرقابة عليها، رغم أن ما فعله الصحفيون الألمان لا يمكن مقارنته بما فعلته نقابة الصحفيين المصرية عندما لجأ اثنين من الصحفيين للاحتماء بها، فإن المجتمع الألماني في ظل الديمقراطية انتصر للصحفيين، ونجح في الإطاحة بالنائب العام النشطاء الألمان على مواقع التواصل الاجتماعي لم تهدأ ثورتهم ضد النائب العام منذ أن وجه تهمته إلى الصحفيين، ونجحت حملتهم في إثاره الرأي العام كله، وطالبوا الحكومة الألمانية باحترام دولة القانون والحفاظ على قيم الديمقراطية، وتساءلوا في نفس الوقت عن أي خيانة عظمي ارتكبها الصحفيان لمجرد نشر وثيقة لا تضر بالأمن القومي للبلاد؟



عندما أصبحت القضية قضية رأي عام، جرت اتصالات سريعة بين مختلف الأحزاب الألمانية من أجل اتخاذ قرار واحد يجمع على التضامن مع الرفض الشعبي لقرار النائب العام، وأي محاولة لقمع الصحافة، ومن ثم التشكيك في قرار اتهام الصحفيين بالخيانة.. عندئذ امتثل وزير العدل الألماني "هيكو ماس" للضغوط الشعبية وأقال النائب العام من منصبه وإحاله للتقاعد متهما إياه بالإخلال بالمنصب الرفيع ومقتضيات الوظيفية. فيما أيدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من ناحيتها القرار رغم دفاع النائب العام عن نفسه متهما وزير العدل بالتدخل في استقلالية القضاء وقوله : أن حرية الصحافة والتعبير في ألمانيا يجب ألا تكون مطلقة و بلا قيود ، وأن صحفيي الإنترنت ليسوا فوق الالتزام بالقانون كما أن من مقتضيات السلطة القضائية مراقبة الالتزام بالقانون، لكن كل ذلك لم يغير من الأمر شيئا لآن الدعم الحكومي لقرار الإقالة جاء مصحوبا بدعم شعبي كبير في صالح حرية الصحافة وعدم المساس بها ورفض فرض أي قيود عليها.



في هذا الإطارأجمع المحللون الألمان الذين تناولوا القضية في كتاباتهم على وجوب حماية دولة القانون، وأشاروا إلى أنه يجب عدم تناسي أن حرمة الحياة الخاصة وحرية الصحافة ينتميان إلى دولة القانون. واعتبروا أن شن حملات من قبل "المخابرات الداخلية" ومكتب النائب العام لا تعني سوى هجوم واسع على حرية الصحافة .

المقارنة لا تجوز بين ما حدث في الانتصار لحرية الصحافة في ألمانيا وما يحدث لقمع حرية الصحافة في مصر ، فوفق جمعيات حقوق الإنسان المصرية فإن حرية الصحافة في مصر تعاني تدهورا كبيرا فقد تم منع العديد من الصحفيين ومقدمي البرامج من الظهور في التلفزيون، وآخرين ألغيت برامجهم ، أما الصحفيون المعارضون فيتم اعتقالهم أو إبعادهم، فهل يتغير الحال وينطلق المارد الصحفي من كبوته ليقود حركة التغيير إلى الأفضل في مصر؟

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*كاتب مصري مقيم في ميونيخ

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