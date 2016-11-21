نور الدين عبد الكريم يكتب: الحشرات وتجديد الخطاب الديني

نور الدين عبد الكريم*

نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع خبراً مفاده قيام جامعة طنطا بتنظيم ندوة علمية تدعو إلى تجديد الخطاب الديني، وكانت تحت عنوان: "كل ميسر لما خُلق له"، وفي نص الخبر قالت الصحيفة أن هذه الندوة كانت برعاية رئيس الجامعة، ونائب الرئيس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأنها تناولت موضوعين أساسيين؛ أولهما: الحشرات والإنسان، وثانيهما: الخطاب الديني وشبكة المعلومات الدينية.

وبحثاً عن المزيد من التفاصيل قمت بتقليب مواقع الإنترنت، مستخدماً خصائص ومفاتيح الباحث المتطور "غوغل"، يمنة ويسرة، علَـني أصل إلى نقطة الوصل بين الحشرات ودورها في تجديد الخطاب الديني الإنساني، لكن كان ذلك دون نتيجة. كما أني فشلت كذلك في الوصول إلى أوراق عمل هذه الندوة، وتوصياتها، وخلاصة مداولاتها؛ فخمّنت أن الموضوع الثاني كان يهدف إلى الحديث عن دور الدعاة والعلماء في استخدام وسائل التواصل الحديثة للوصول إلى عامّة الشعب، وتلقي استفتاءاتهم، ونقل الأفكار والمواضيع الدينية إليهم.

أما فيما يخص موضوع الحشرات وعلاقتها مع الإنسان في تطوير الخطاب الديني؛ فالذي تبين لي من خلال تصفح موقع الجامعة المذكورة، أنه تم عقد سلسلة من وِرَش العمل، التي تهدف إلى ربط الدين بالعلم، وإطلاع العلماء والدعاة والخطباء وأئمة المساجد على أحدث مستجدات العلوم المختلفة، لتوسيع دائرة معارفهم العامة.

السؤال الذي يخطر بالبال هنا هو: هل هذا هو التجديد الذي يحتاجه العلماء والدعاة في عصرنا؟

وهل عدم معرفة علماء الشريعة اليوم بعلوم الحشرات والنباتات، وعلوم الطاقة الشمسية والكهربائية، وعلوم الكون والأجرام السماوية ونشأة الكون والجيولوجيا، وعلوم الفنون الحديثة والموسيقى، هل هو سبب جمود الفكر الديني؟

وهل هو سبب انتشار الجهل وظاهرة التدعشن والتطرف بين شباب المسلمين؟

وازع سياسي

ليس غريباً أن تظهر ورش العمل هذه مباشرة بعد دعوة التجديد التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي المنقلب عسكرياً على إرادة الشعب المصري، والذي وصف نفسه بأنه طبيب يجيد وصف "الحالة". ولعل حالة انتشار الفكر المتطرف هي إحدى الحالات التي أجرى عليها مسحته الوصفية، وخلُص منها إلى أن السبب هو جهل العلماء باستخدام الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، أو ربما عدم امتلاكهم لهواتف نقالة ذكية "بكاميرات"، تساعدهم على توصيف حالات الجهل هذه.

ففي شهر يناير من العام الماضي، وبمناسبة مولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، دعا الطبيب الذي يجيد وصف "الحالة"، علماء الأزهر إلى سرعة الانتهاء من عناصر خطاب ديني جديد يتواكب مع مستجدات العصر، فجاءت التلبية على ما يبدو من قبل جامعة طنطا بعقد هذه الندوات وهذه الورش تحت هذه العناوين.

فالوازع إلى ذلك سياسي بحت، لم ينشأ –حسب بحثي- عن دراسات علمية شرعية يستنتج فيها علماء الشريعة ما وصلت إليه الأحوال في التعامل مع النصوص، ومصادر الحكم الشرعي، وآليات فهم هذه النصوص، وإسقاط أحكامها على مستجدات زمننا المعاصر، وآلية تفهيم ومخاطبة الناس بشؤون دينهم.

كان وازعاً سياسياً بحتاً حينما أغفل أن ظلم الشعوب وقهرها وتكبيل يدها دون حقوقها ورأيها، هو ما يدفع شبابها إلى اللجوء إلى العنف والتطرف بعدما أُعدم الحيلة في إيصال صوته، وتنفيذ اختياره.

من الواضح كذلك أن مؤسسة الأزهر الدينية لم تكن بعيدة عن التأثر بهذا الوازع السياسي، فنشرت صحيفة اليوم السابع أيضاً، في شهر نوفمبر من العام الحالي، خبراً يفيد أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد ترأس وفداً أزهرياً في جولات خارجية، ضمن أنشطة تجديد الخطاب الديني. وهي جولات -كما وصفت الصحيفة- لم تستهدف تفقد أحوال المسلمين حول العالم فقط، بل أيضا تفقدت أحوال الغير مسلمين، ولهذا اجتمع الطيب ببابا الفاتيكان، وصحّح له الصورة المغلوطة التي وصلته عن الإسلام.

وبما أنني لست محققاً صحفياً، ولا أجيد هذه الحرفة، فلم أعرف إن كانت هذه الزيارة هي نفسها التي تم نشر صورها في شهر مايو الماضي، والتي ظهرت فيها الإهانة البروتوكولية التي تعرض لها شيخ الأزهر من قبل بابا الفاتيكان، عندما أجلسه على كرسي دون كرسيه، وعلى حافة الطاولة التي كانت تفصل بينهما، ليظهر وكأنه مُراجِع يستجدي إنهاء معاملته من موظف مسؤول يتمنع؟

أم أنها زيارة أخرى تعمدت الصحيفة عدم نشر صورة جديدة لها لأسباب معينة؟

الشيخ الغزالي يجيب

الذي يهمنا هنا أنه بما أن الحديث يدور حول مؤسسة الأزهر وموقفها من التجديد؛ فلا بد من ذكر وجهة نظر الشيخ محمد الغزالي، رحمه الله، أحد أعلام هذه المؤسسة العظيمة، وصاحب كتاب: "تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل"، والذي صاغ فيه منهجاً متكاملاً للتجديد، يتناسب مع واقعنا المعاصر.

فقد وضع الشيخ الغزالي كتابه هذا بعد أن أدرك أسباب ضعف هذه الأمة اليوم، وأسباب تأخرها عن بقية الأمم، فسرد هذه الأسباب، ووصف علة كل حالة بعينها، ومن ثم بحث في الماضي والحاضر ليصف الدواء المناسب والترياق الشافي.

ولقد لخص الدكتور محمد يونس تجربة الشيخ الغزالي التجديدية هذه في كتابه: "تجربة الشيخ محمد الغزالي في تجديد الفكر الإسلامي"، فذكر أن الشيخ الغزالي قد تبنّى منهجاً جديداً يرتكز على تصحيح أسلوب تعامل المسلمين مع القرآن الكريم، والسنة النبوية، بشكل يراعي مقاصد الشريعة ويستوعبها ضمن متطلبات عصرنا الحاضر ومستجداته، فالشيخ يرى أنه من الخطأ أخذ أحكام واجتهادات شرعية تناسب فترة زمنية معينة، ومن ثم تطبيقها كما هي في زمن اختلفت فيه الظروف، والمناخ المحيط بهذه الأحكام، فهذا ما يؤدي إلى جمود الفكر وتأخره كما يرى الشيخ.

ثم إنه دعا إلى إعادة النظر في طريقة تعامل المسلمين مع تفسير القرآن الكريم، والسنة والنبوية المطهرة، فيرى أن الجمود الذي أصاب هذين الميدانين سببه جهل المشتغلين فيهم، وقصور فكرهم ومقدرتهم اللغوية والشرعية والعلمية. وعلى ذلك يكون التجديد بإعادة تأهيل العلماء لغوياً، وفكرياً، وعقائدياً، ليتمكنوا من فهم هذه النصوص الفهم الصحيح الذي يتناسب مع البيئة الحديثة المعاصرة.

وفي الحديث عن هذا التأهيل يفرق الشيخ بين التعليم والتربية، فهو يرى أن مجرد التعليم يخرّج أناساً يؤدون ما تعلموا دون عمق استيعاب، أو تشبع فهم لهذه الأحكام ومقاصدها. أما التربية فهي التي تعتمد على صقل شخصية الطالب، وغرس المفاهيم الصحيحة في سنه المبكرة، فيقول الشيخ الغزالي: "التربية عمل يستغرق العمر كله، منذ بدء التكليف إلى انتهاء الأجل، ومن الخطأ تصور أنها بناء يتطلب بضعة أشهر أو بضع سنين، يعقبه استجمام واسترخاء".

لا ننكر حاجة الأمة إلى تجديد أمور دينها، فهذا ما بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ثمة فرق بين من يجدد وقلبه على هذه الأمة ومستقبل دينها، وبين من يجدد ويده على قلبه خوفاً ممن لا هو بطبيب ولا بالذي يجيد وصف "الحالة" ولا إعطائها حقها.

الفرق بين نظرية الشيخ الغزالي في التجديد وبين أنشطة الورش وجولات شيخ الأزهر المذكورة آنفاً، كالفرق بين من يهتم بالجوهر ومن ينظر إلى القشور. فصاحب الجوهر ينشيء مبنى ثابتاً يرتكز على قواعد صلبة تحفظه على مر السنين والعصور أمام تقلبات الأحوال وتبدلاتها، أما صاحب القشور فهو كمن أسّس بنيانه على شفا جرفٍ هارٍ، فاهتم بالمظهر الخارجي لمبناه، دون أن يدرك أنه لن يلبث طويلا حتى ينهار به، فيحق الله الحق ويبطل الباطل.

رحم الله الشيخ الغزالي وأسكنه فسيح جنانه، أما أنتم، فعودوا إلى حشراتكم.

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*كاتب أردني وباحث في الجامعة الإسلامية في ماليزيا



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